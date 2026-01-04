scorecardresearch
 
न्यूयॉर्क में मादुरो ने 24 घंटे बाद तोड़ी चुप्पी, मुंह से निकले सिर्फ ये 5 शब्द... वीडियो वायरल

न्यूयॉर्क में हिरासत में लिए जाने के बाद निकोलस मादुरो ने 24 घेंटे बाद अपनी चुप्पी तोड़ी. उन्होंने सिर्फ पांच शब्दों का संदेश दिया. मादुरो का ये वीडियो वायरल हो रहा है. ऐसे में जानते हैं उन्होंने हिरासत में लिए जाने के बाद इतनी देर बार सार्वजनिक रूप से क्या संदेश दिया.

निकोलस मादुरो ने 24 घंटे बाद 5 शबदों में दिया ये संदेश (Photo -Reuters)
निकोलस मादुरो ने 24 घंटे बाद 5 शबदों में दिया ये संदेश (Photo -Reuters)

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हथकड़ी पहनाकर न्यूयॉर्क के एक हिरासत केंद्र में ले जाया जा रहा था. तभी उन्होंने अपना मुंह खोला और सिर्फ 5 शब्दों का संदेश दिया. अमेरिका ले जाने के करीब 24 घंटे बाद सार्वजनिक तौर पर कुछ बोलते हुए मादुरो का वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.  अगले हफ्ते उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा.

द मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को वेनेजुएला में एक सैन्य कार्रवाई के दौरान अमेरिकी सेना ने गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार किए जाने के लगभग 24 घंटे बाद उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है.आज न्यूयॉर्क स्थित हिरासत केंद्र में ले जाने के दौरान उनका एक फुटेज वायरल हो रहा है. इसमें अमेरिका लाए जाने के बाद 24 घंटे बाद वह सार्वजनिक तौर पर कुछ बोलते नजर आ रहे हैं. 

मादुरो को अगले सप्ताह एक फेडरल कोर्ट के सामने पेश होना है, जहां उन पर कथित तौर पर मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध हथियारों के सौदे से संबंधित कई आरोप लगाए जाएंगे. ट्रंप ने  घोषणा की है कि मादुरो की गिरफ्तारी के तुरंत बाद अमेरिका वेनेजुएला की सत्ता संभालेगा.

मादुरो ने बोले ये 5 शब्द
डीईए एजेंट्स से घिरे, हथकड़ी में जकड़े मादुरो - गुड नाइट और हैप्पी न्यू ईयर बोलते नजर आए. जब कई डीईए अधिकारी उन्हें हिरासत में ले जा रहे थे. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस वीडियो को शेयर किया गया है, जिसमें हथकड़ी पहने मादुरो ने शुभ रात्रि और  नव वर्ष की शुभकामनाएं देते नजर आए हैं. इस वीडियो पर कई यूजर्स ने प्रतिक्रियाएं दी हैं. जिनमें से कुछ ने मादुरो की टोपी का मजाक उड़ाया है और कुछ ने उनके संदेश का भी. वहीं कई यूजर्स ने अमेरिका की विदेश नीति पर चुटकी लेते हुए इराक और वेनेजुएला पर हमले के बहाने को दर्शाया है.

अमेरिकी हमले में वेनेजुएला के 40 लोग मारे गए 
वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले में कम से कम 40 लोग मारे गए हैं, जिनमें नागरिक और सैन्य अधिकारी दोनों शामिल हैं. यह जानकारी वेनेजुएला के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी है. वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर अमेरिका ले जाया गया है,  जहां उन पर नशीले पदार्थों से जुड़े आतंकवाद की साजिश समेत कई अपराधों का आरोप लगाया गया है.

यह भी पढ़ें: 'अपनी जान बचाओ...', ट्रंप ने अब इस देश के राष्ट्रपति को दी खुलेआम धमकी

अधिकारियों ने हिरासत में लिए गए वेनेजुएला के नेता को एक हेलीकॉप्टर से दूसरे हेलीकॉप्टर में ट्रांसफर किया, जो ब्रुकलिन स्थित एक हिरासत केंद्र के लिए रवाना हुआ. बताया जा रहा है कि  यह वही फैसिलिटी है, जहां पहले सैम बैंकमैन-फ्राइड जैसे हाई-प्रोफाइल कैदियों को रखा गया था. मादुरो शनिवार शाम 9 बजे से ठीक पहले हिरासत केंद्र पहुंच गए थे.

