scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'जितना चाहिए, उतना मिलेगा...', वेनेजुएला के तेल को लेकर रूस और चीन को ट्रंप का ऑफर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और चीन को ऑफर दिया है. उनका कहना है कि वेनेजुएला से जितना तेल खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं.

Advertisement
X
ट्रंप का रूस और चीन को ऑफर (Photo: AP)
ट्रंप का रूस और चीन को ऑफर (Photo: AP)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब वेनेजुएला के तेल को बेचने का प्लान तैयार कर लिया है. उन्होंने इसे लेकर शुक्रवार को तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की. उन्होंने बताया कि अमेरिका वेनेजुएला का 5 करोड़ बैरल कच्चे तेल की रिफाइनिंग और बिक्री जल्द शुरू करेगा. ट्रंप दुनियाभर को वेनेजुएला का तेल बेचने का प्लान बना रहे हैं. इसे लेकर अब उन्होंने रूस और चीन को भी बड़ा ऑफर दे दिया है. 

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वह चीन और रूस को जितना तेल चाहिए, उतना बेचेंगे क्योंकि उनकी सरकार अब वेनेजुएला की तेल बिक्री पर कंट्रोल कर रही है.

उन्होंने कहा, 'हम बिजनेस के लिए तैयार हैं. चीन हमसे जितना चाहे उतना तेल खरीद सकता है, वहां या अमेरिका में. रूस हमसे अपनी जरूरत का सारा तेल ले सकता है.'

सम्बंधित ख़बरें

अमेरिकी सेना का ऑपरेशन (Photo: AP)
हेलिकॉप्टर से उतरे गनमैन, ब्लास्ट किया... कैरेबियन सागर में अमेरिका ने पलक झपकते किया टैंकर जब्त, Video
वेनेजुएला के तेल को लेकर ट्रंप ने क्या कहा (Photo: PTI)
भारत को भी वेनेजुएला का तेल बेचेगा अमेरिका लेकिन... ट्रंप के अधिकारी ने बताई वो एक शर्त
खामेनेई ने ट्रंप पर साधा निशाना (Photo: Reuters)
'तानाशाह हैं ट्रंप, पहलवी जैसा होगा हश्र...', खामेनेई की अमेरिकी राष्ट्रपति को खरी-खरी
वेनेजुएला पर क्या बोले पोप लियो (Photo: AP)
'मकसद के लिए सेना का इस्तेमाल सही नहीं', पोप का ट्रंप पर निशाना
Supreme court postpones decision on trump tariff policy
झूठे दावों को लेकर ट्रंप प्रशासन कब तक अपनी किरकिरी कराता रहेगा? देखें

इससे पहले ट्रंप ने व्हाइट हाउस में तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ मीटिंग में वेनेजुएला में अपने ऑपरेशन और निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि अगर अमेरिका ऐसा नहीं करता तो चीन और रूस कर लेते. उन्होंने कहा, 'अगर हमने ऐसा नहीं किया होता, तो चीन वहां होता और रूस भी वहां होता.'

ट्रंप की इस तरह की बातें उनके ही पिछले दावों पर ही सवाल उठाते हैं. ट्रंप अक्सर कहते हैं कि रूस के साथ बिजनेस करने से ही यूक्रेन में युद्ध चल रहा है. पिछले साल उन्होंने दावा किया था कि अगर NATO रूस के साथ तेल खरीदना बंद कर दे तो युद्ध खत्म हो जाएगा. हालांकि, अब ट्रंप खुद कह रहे हैं कि वो रूस के साथ बिजनेस करने के लिए तैयार हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement