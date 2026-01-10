'जितना चाहिए, उतना मिलेगा...', वेनेजुएला के तेल को लेकर रूस और चीन को ट्रंप का ऑफर

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब वेनेजुएला के तेल को बेचने का प्लान तैयार कर लिया है. उन्होंने इसे लेकर शुक्रवार को तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की. उन्होंने बताया कि अमेरिका वेनेजुएला का 5 करोड़ बैरल कच्चे तेल की रिफाइनिंग और बिक्री जल्द शुरू करेगा. ट्रंप दुनियाभर को वेनेजुएला का तेल बेचने का प्लान बना रहे हैं. इसे लेकर अब उन्होंने रूस और चीन को भी बड़ा ऑफर दे दिया है.

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वह चीन और रूस को जितना तेल चाहिए, उतना बेचेंगे क्योंकि उनकी सरकार अब वेनेजुएला की तेल बिक्री पर कंट्रोल कर रही है.

उन्होंने कहा, 'हम बिजनेस के लिए तैयार हैं. चीन हमसे जितना चाहे उतना तेल खरीद सकता है, वहां या अमेरिका में. रूस हमसे अपनी जरूरत का सारा तेल ले सकता है.'

इससे पहले ट्रंप ने व्हाइट हाउस में तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ मीटिंग में वेनेजुएला में अपने ऑपरेशन और निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि अगर अमेरिका ऐसा नहीं करता तो चीन और रूस कर लेते. उन्होंने कहा, 'अगर हमने ऐसा नहीं किया होता, तो चीन वहां होता और रूस भी वहां होता.'

ट्रंप की इस तरह की बातें उनके ही पिछले दावों पर ही सवाल उठाते हैं. ट्रंप अक्सर कहते हैं कि रूस के साथ बिजनेस करने से ही यूक्रेन में युद्ध चल रहा है. पिछले साल उन्होंने दावा किया था कि अगर NATO रूस के साथ तेल खरीदना बंद कर दे तो युद्ध खत्म हो जाएगा. हालांकि, अब ट्रंप खुद कह रहे हैं कि वो रूस के साथ बिजनेस करने के लिए तैयार हैं.

