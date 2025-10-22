scorecardresearch
 

'सहयोग नहीं तो पूरी तरह से मिटा दिया जाएगा...', सीजफायर पर हमास को अमेरिकी उपराष्ट्रपति की चेतावनी

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इज़रायल पहुंचे और गाज़ा में लागू 10 अक्टूबर के युद्धविराम को उम्मीद से बेहतर बताया. उन्होंने हमास को निःशस्त्रीकरण, मानवीय मदद और पुनर्निर्माण में सहयोग करने की चेतावनी दी. ट्रंप प्रशासन के प्रतिनिधियों ने कहा कि हालात अपेक्षा से अच्छे हैं और शांति की दिशा में प्रयास जारी हैं.

जेडी वैंस ने गाजा युद्धविराम को बेहतर बताया और हामास को चेतावनी दी (Photo: AP)
जेडी वैंस ने गाजा युद्धविराम को बेहतर बताया और हामास को चेतावनी दी (Photo: AP)

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस मंगलवार को इजरायल पहुंचे, जहां उन्होंने गाज़ा में चल रहे सीजफायर की प्रगति को उम्मीद से बेहतर बताया. उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में कुछ छोटे झगड़े हुए हैं, लेकिन कुल मिलाकर 10 अक्टूबर से लागू युद्धविराम अब तक कायम है, जो एक सकारात्मक संकेत है. 

उपराष्ट्रपति वेंस ने कहा, “हालात नाज़ुक हैं, लेकिन अब तक स्थिति उम्मीद से ज्यादा स्थिर है. अगर दोनों पक्ष संयम बनाए रखें, तो यह रुकेगा.”

उनकी यात्रा का मकसद था सुनिश्चित करना कि अमेरिका समर्थित युद्धविराम योजना सही दिशा में चलती रहे. वेंस ने इज़रायल में एक नया केंद्र भी देखा, जो नागरिक और सैन्य सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है.

वेंस ने कहा कि आने वाले हफ्तों में सबसे बड़ा टेस्ट होगा कि क्या यह सीजफायर लंबा टिकेगा या नहीं. इसके लिए तीन जरूरी बातें होंगी. पहला हमास का निःशस्त्रीकरण, दूसरा मानवीय मदद की आपूर्ति और तीसरा गाज़ा में पुनर्निर्माण की शुरुआत करना. 

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने हमास को चेतावनी भी दी. उपराष्ट्रपति वेंस ने कहा कि अगर हमास ने सहयोग नहीं किया, तो उसे पूरी तरह मिटा दिया जाएगा. हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि मैं 100 फीसदी निश्चित नहीं कह सकता कि यह योजना पूरी तरह चलेगी, लेकिन कोशिश करना ही आगे बढ़ने का रास्ता है.

शांति समझौते के निर्माता बोले – उम्मीद से बेहतर हालात

ट्रम्प प्रशासन के दामाद जारेड कुशनर, जिन्होंने इस सीजफायर योजना को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई, ने कहा कि “यह बहुत जटिल व्यवस्था है.” उन्होंने बताया कि दोनों पक्ष अब दो साल की भयंकर लड़ाई के बाद ‘युद्ध से शांति की स्थिति’ में जाने की कोशिश कर रहे हैं.

राष्ट्रपति ट्रंप के मध्य पूर्व प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ़ ने भी कहा, “हम अब तक वहां तक पहुंच गए हैं जहां की हमने कल्पना भी नहीं की थी. हालात उम्मीद से अच्छे हैं.”

वेंस अपनी यात्रा के दौरान इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी मिलेंगे. कुशनर और विटकॉफ़ पहले से ही इज़रायल में मौजूद हैं.

---- समाप्त ----
