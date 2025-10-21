'समझौते की शर्त नहीं मानी तो बेहद क्रूर होगा अंत...', हमास को ट्रंप की चेतावनी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मध्य पूर्व के उनके कई साथी गाजा में हमास के खिलाफ लड़ाई के लिए उत्साहित हैं, अगर हमास उनके 20-पॉइंट शांति योजना के तहत हस्ताक्षरित युद्धविराम समझौते का पालन नहीं करता. उन्होंने कहा कि समझौता नहीं मानने पर हमास का अंत, "तेज, क्रूर और हिंसक होगा."

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कहा, "मध्य पूर्व के लिए जो प्रेम और जोश दिख रहा है, वह हजारों वर्षों में कभी नहीं देखा गया! यह एक खूबसूरत दृश्य है. मैंने इन देशों और इजरायल को बताया, 'अभी नहीं!' अभी उम्मीद है कि हमास सही कदम उठाएगा. यदि ऐसा नहीं होता है, तो हमास का अंत तेज, क्रूर और हिंसक होगा."

इस बयान के बीच रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कई देश गाजा में शांति बनाए रखने वाली फोर्स भेजने में हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि वे हमास के साथ किसी भी टकराव में फंसना नहीं चाहते. हमास ने अक्टूबर 7 को गाजा में एक बड़ी हिंसा की घटना को अंजाम दिया था, जिसने इज़रायल-हमास युद्ध को जन्म दिया.

जेडी वेन्स इजरायल दौरे पर पहुंचे

ट्रंप की शांति योजना अभी अपने शुरुआती और नाजुक चरण में है. अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेन्स﻿ मंगलवार को इजरायल पहुंचे हैं ताकि इस शांति योजना को मजबूत कर सकें और अगले चरण तक ले जा सकें.

हमास को डिसआर्म करने पर फंसा पेच

पहले चरण में हमास को बंधक बनाए गए शेष 15 लोगों के शव सौंपने हैं, लेकिन वे दावा कर रहे हैं कि मलबे से शव निकालना मुश्किल हो रहा है. दूसरे चरण में, ट्रंप योजना हमास का अचानाक निरस्त्रीकरण और गाजा की भविष्य की सरकार में हमास की भूमिका खत्म करने की मांग करती है, जिसे हमास ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है.

