लाइव अपडेट

US Strikes Venezuela Live: 'वेनेजुएला के लोगों की सुरक्षा का समर्थन, क्षेत्र में शांति और स्थिरता जरूरी', अमेरिकी एक्शन पर भारत का रिएक्शन

aajtak.in | नई दिल्ली | 04 जनवरी 2026, 1:40 PM IST

Venezuela Attack Live Updates: वेनेजुएला की राजधानी कराकस पर किए गए अमेरिकी हमले के बाद राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क लाया गया है. अमेरिका ने इस ऑपरेशन को 'ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व' नाम दिया है. वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि फिलहाल वेनेजुएला को अमेरिका चलाएगा.

Venezuelan President Nicolas Maduro Venezuelan President Nicolas Maduro

अमेरिकी आर्मी ने वेनेजुएला पर हमला कर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया है. इस बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जानकारी दी है. उन्होंने साफ कर दिया है कि फिलहाल यूएस वेनेजुएला का शासन संभालेगा. इससे पहले ट्रंप ने हथकड़ी और आंखों पर पट्टी बांधे मादुरो की एक तस्वीर साझा की, जिसमें वह एक अमेरिकी युद्धपोत पर सवार थे. उधर, लैटिन अमेरिका, यूरोप, रूस और चीन समेत कई देशों ने वेनेजुएला पर अमेरिकी हमलों की निंदा की और तनाव कम करने की अपील की. वहीं, कराकस में अमेरिकी हमले में कम से कम 40 लोगों की मौत की भी खबरें सामने आ रही हैं. 

प्राप्त जानकारी के अनुसार, राष्ट्रपति निकोलस मादुरो न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में हेलीकॉप्टर से पहुंचे गए. इसके बाद उन्हें भारी सुरक्षा वाले बख्तरबंद मोटरकेड में ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (DEA) के दफ्तर ले जाया गया, क्योंकि मादुरो पर ड्रग तस्करी और नार्को-टेररिज्म के गंभीर आरोप हैं.

इसके अलावा, निकोलस मादुरो को अमेरिकी अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद देश के सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया है. ट्रंप ने कहा कि डेल्सी रोड्रिगेज अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले चुकी हैं और अमेरिका के साथ सहयोग करेंगी, लेकिन रोड्रिगेज ने टीवी पर मदुरो की रिहाई और प्रूफ ऑफ लाइफ की मांग की. साथ ही अमेरिका को आक्रमणकारी बताया.

वेनेजुएला से जुड़े अपडेट्स के लिए इस पेज पर बने रहें...

1:40 PM (8 मिनट पहले)

'हमारी स्थिति पर है नजर...', वेनेजुएला में अमेरिकी एयरस्ट्राइक पर भारत का बयान

Posted by :- Nitin

वेनेजुएला में हालिया घटनाक्रम पर भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर चिंता जताई है और कहा कि हम स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने एक्स पर बयान जारी कर कहा, 'भारत वेनेजुएला के लोगों की भलाई और सुरक्षा के प्रति अपना समर्थन  दोहराता है. हम सभी संबंधित पक्षों से क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बातचीत के जरिए से शांतिपूर्ण समाधान निकालने की अपील करते हैं.'

MEA ने अपने बयान में आगे कहा कि काराकास स्थित भारतीय दूतावास भारतीय समुदाय के सदस्यों के संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान करना जारी रखेगा.

 

1:27 PM (20 मिनट पहले)

US Attacks Venezuela: मादुरो की गिरफ्तारी पर भड़कीं लॉस एंजिल्स की मेयर

Posted by :- Nitin

लॉस एंजिल्स की मेयर करेन बास ने शनिवार को ट्रंप प्रशासन की आलोचना करते हुए वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ने वाले अमेरिकी सुरक्षा बलों के विशेष ऑपरेशन को लापरवाही भरा फैसला करार दिया है. 

उन्होंने एक्स पर बयान साझा कर कहा कि मादुरो को सत्ता से हटाने के लिए वेनेजुएला पर हमला करने से अराजकता और हिंसा का खतरा है और इससे अमेरिका एक ऐसे संघर्ष में फंस सकता है, जिसमें अमेरिका की जनता फंसना नहीं चाहती. 

उन्होंने आगे कहा कि लॉस एंजिल्स शांति, लोकतंत्र और कूटनीति के लिए खड़ा रहेगा.

1:21 PM (27 मिनट पहले)

Venezuela Attack: US को वेनेजुएला में तेल सुरक्षित करने में हो सकती हैं मुश्किलें: NATO के पूर्व कमांडर

Posted by :- Nitin

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए NATO के एक पूर्व कमांडर ने शनिवार को चेतावनी दी कि वेनेजुएला में संभावित दुश्मनी के कारण अमेरिका के लिए ग्राउंड लेवल पर सेना तैनात करके तेल संसाधनों को सुरक्षित करना मुश्किल हो सकता है.

CNN से बात करते हुए पूर्व कमांडर ने कहा, 'किसी ऐसे देश में तेल पर कब्जा बनाए रखना मुश्किल होगा जो शत्रुतापूर्ण हो सकता है. उन्होंने ये भी कहा कि सैन्य ऑपरेशन के बाद की स्थिति अभी-भी स्पष्ट नहीं है.' 

12:25 PM (एक घंटा पहले)

​​​​​​​'ये एक्ट ऑफ वॉर...', मादुरो को बंधक बनाने पर भड़के ममदानी, सीधे ट्रंप को लगाया फोन

Posted by :- Nitin

न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिका की अभूतपूर्व सैन्य कार्रवाई और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है. उन्होंने किसी संप्रभु देश पर एकतरफा हमले को 'युद्ध की कार्रवाई' करार देते हुए इसे संघीय और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया. भारतीय मूल के मेयर ममदानी ने कहा कि उन्होंने इस कार्रवाई के विरोध में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सीधे बातचीत की है.
 

12:03 PM (एक घंटा पहले)

मादुरो को तुरंत रिहा करे अमेरिका: चीन

Posted by :- ram shankar

इस बीच चीन ने वेनेजुएला में अमेरिका के एक्शन पर कड़ा विरोध जताया है. चीन ने कहा कि अमेरिका वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ उन्हें तुरंत रिहा करे. साथ ही वेनेजुएला की सरकार को गिराने के प्रयास बंद करे. संवाद और बातचीत के माध्यम से मुद्दों का समाधान करने का प्रयास हो.

11:32 AM (2 घंटे पहले)

US Attacks Venezuela: लीक हो गई थी अमेरिकी एयरस्ट्राइक की जानकारी, पर...

Posted by :- Nitin

वेनेजुएला पर अमेरिकी सुरक्षाबलों द्वारा की गई एयरस्ट्राइक की खबर लीक हो गई  थी, लेकिन अमेरिका की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान- न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट ने जवानों की सुरक्षा को लेकर इस खबर का प्रकाशन नहीं किया था.

सेमाफोर को इस मामले से परिचित दो लोगों ने बताया कि न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट को शुक्रवार रात को वेनेजुएला पर होने वाली एयरस्ट्राइक के बारे में जानकारी मिली थी, लेकिन उन्होंने अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस जानकारी को प्रकाशित नहीं करने का फैसला किया था.

11:23 AM (2 घंटे पहले)

Venezuela News: वेनेजुएला में 3 फरवरी तक मुफ्त ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करेगा स्टारलिंक

Posted by :- Nitin

अमेरिकी हमलों के बाद स्टारलिंक ने वेनेजुएला में मुफ्त ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करने का ऐलान किया है. रविवार सुबह इस बारे में एक्स पर जानकारी देते हुए स्टारलिंक ने बताया, 'स्टारलिंक 3 फरवरी तक वेनेजुएला के लोगों को मुफ्त सेवा प्रदान करेगा, जिससे निरंतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी.' वेनेजुएला के इंटरनेट बुनियादी ढांचे को लंबे वक्त से सरकार के कड़े नियंत्रण, देशव्यापी ब्लैकआउट और धीमी गति का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कनेक्टिविटी एक लगातार चुनौती बनी हुई है.  

11:16 AM (2 घंटे पहले)

US Venezuela War: व्हाइट हाउस ने मादुरो का पुराना वीडियो किया जारी

Posted by :- Nitin

रविवार को व्हाइट हाउस ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का एक पुराना वीडियो जारी किया, जिसमें उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वेनेजुएला आकर उन्हें गिरफ्तार करने की चुनौती देते हुए सुना जा सकता है. वीडियो में मादुरो कहते हैं, 'आओ और मुझे गिरफ्तार करो. मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा. आने में देर मत करना... कायर.'


 

10:36 AM (3 घंटे पहले)

ट्रंप के पहले कार्यकाल में मादुरो को हटाने के प्लान पर हुई थी चर्चा

Posted by :- Nitin

अमेरिका के वेनेजुएला पर एक्शन और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. ट्रंप के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने सीएनएन को बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान वेनेजुएला के नेता मादुरो को हटाने की योजना पर उनसे बात की गई थी, लेकिन उस वक्त अधिकारी उन्हें इस मुद्दे पर उनका (ट्रंप) ध्यान केंद्रित नहीं करा सके.

उन्होंने सीएनएन को बताया कि उस वक्त ट्रंप वेनेजुएला के तेल में पहले से ही काफी रुचि रखते थे. बोल्टन ने दावा किया कि सलाहकार ट्रंप को मादुरो को हटाने के विचार में रुचि दिलाने में तो सफल रहे, लेकिन वे उन्हें इस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित नहीं रख पाए.

10:25 AM (3 घंटे पहले)

US Attacks Venezuela: कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप पर साधा निशाना

Posted by :- Nitin

अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने वेनेजुएला पर एक्शन को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की है. उन्होंने कहा कि ये मामला ड्रग्स या डेमोक्रेसी का नहीं, बल्कि तेल का है. 

उन्होंने एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, 'वेनेजुएला में डोनाल्ड ट्रम्प की कार्रवाइयों से अमेरिका न तो अधिक सुरक्षित, न ही अधिक मजबूत और न ही अधिक किफायती बनता है.'

मादुरो का क्रूर और अवैध तानाशाह होना इस तथ्य को नहीं बदलता कि ये कार्रवाई गैरकानूनी और नासमझी भरी थी. सत्ता परिवर्तन या तेल के लिए युद्ध, जिन्हें ताकत के रूप में पेश किया जाता है, लेकिन अंततः अराजकता में तब्दील हो जाते हैं और अमेरिकी परिवारों को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है.

हैरिस ने आगे कहा कि अमेरिकी जनता ऐसा नहीं चाहती और वे झूठ से तंग आ चुके हैं. ये मामला न तो ड्रग्स का है और न ही लोकतंत्र का. ये तेल और डोनाल्ड ट्रंप की क्षेत्रीय ताकतवर नेता बनने की चाहत का है. अगर उन्हें इन दोनों की परवाह होती, तो वे न तो दोषी ठहराए गए ड्रग तस्कर को माफ करते और न ही मादुरो के साथियों के साथ सौदे करते हुए वेनेजुएला के वैध विपक्ष को दरकिनार करते.

उन्होंने ट्रंप पर सैनिकों को खतरे में डालने का आरोप लगाते हुए कहा, 'राष्ट्रपति सैनिकों को खतरे में डाल रहे हैं, अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं, एक क्षेत्र को अस्थिर कर रहे हैं और न तो कोई कानूनी अधिकार दे रहे हैं, न ही कोई निकास योजना और न ही देश को कोई लाभ पहुंचा रहे हैं.'

पूर्व उपराष्ट्रपति ने स्पष्ट करते हुए कहा कि अमेरिका को ऐसे नेतृत्व की जरूरत है, जिसकी प्राथमिकताएं कामकाजी परिवारों के लिए लागत कम करना, कानून का शासन लागू करना, गठबंधनों को मजबूत करना और सबसे महत्वपूर्ण बात, अमेरिकी जनता को सर्वोपरि रखना हो.

9:39 AM (4 घंटे पहले)

Venezuela Attack: अमेरिकी धरती, अदालत और मुकदमे... सैन्य अभियान में मादुरो और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी के बाद आगे क्या?

Posted by :- Nitin

अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्तों में एक बार फिर उथल-पुथल मची हुई है. अमेरिकी फोर्सेस ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को एक बड़े सैन्य अभियान में गिरफ्तार कर देश से बाहर निकाल लिया. अमेरिका के अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी द्वारा न्यूयॉर्क की कोर्ट में उनके खिलाफ पहले से दाखिल मामलों की पुष्टि के बाद यह साफ हो गया कि अब मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिकी अदालतों में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा. यहां पढ़ें पूरी खबर...

9:05 AM (4 घंटे पहले)

कौन हैं डेल्सी रोड्रिग्ज? अब बनीं वेनेजुएला की अं​तरिम राष्ट्रपति

Posted by :- Nitin

वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक चैंबर ने शनिवार को आदेश दिया कि उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज देश की कार्यवाहक राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभालेंगी. यह फैसला राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की अनुपस्थिति के मद्देनजर लिया गया है, जिन्हें शनिवार तड़के अमेरिकी बलों द्वारा किए गए एक ऑपरेशन में हिरासत में लिया गया. यहां पढ़ें पूरी खबर...

8:56 AM (4 घंटे पहले)

US Venezuela War: मादुरो की गिरफ्तारी के बादव्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शन

Posted by :- Nitin

फॉक्स न्यूज के अनुसार, वेनेजुएला में एयरस्ट्राइक और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद शनिवार को उनके समर्थकों ने व्हाइट हाउस के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया.

प्रदर्शनकारियों ने वेनेजुएला के नेता मादुरो का बचाव करते हुए संघीय आरोपों में उनकी गिरफ्तारी को लेकर ट्रंप प्रशासन की आलोचना की. एक प्रदर्शनकारी ने कहा, 'मैं मादुरो को रिहा करना चाहता हूं.' जबकि अन्य ने तर्क दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास एक संप्रभु राष्ट्र के नेता के रूप में वर्णित व्यक्ति को गिरफ्तार करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है.

प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका पर दूसरे देशों में हस्तक्षेप के लिए साम्राज्यवादी सोच का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया.

8:45 AM (5 घंटे पहले)

Caracus Airstrike: अमेरिकी दूतावास ने जारी की एडवाइजरी, नागरिकों को दी वेनेजुएला न जाने की सलाह

Posted by :- Nitin

US Attacks Venezuela: वेनेजुएला स्थित अमेरिकी दूतावास ने अमेरिकी नागिरकों से सुरक्षा संबंधी अपडेट लेने करने के लिए स्मार्ट ट्रैवलर एनरोलमेंट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करने की अपील की और चेतावनी दी है कि वेनेजुएला में सुरक्षा स्थिति लगातार बदल रही है.

दूतावास ने कहा कि अमेरिकी नागरिकों के लिए गंभीर खतरों के कारण वेनेजुएला के लिए लेवल 4 की "यात्रा न करें" चेतावनी जारी की गई है और देश में मौजूद लोगों को सावधानी बरतने, सतर्क रहने और वेनेजुएला के बाहर के संपर्कों से संपर्क बनाए रखने की सलाह दी गई है.

दूतावास ने ये भी बताया कि वर्तमान में देश से कोई भी वाणिज्यिक उड़ान संचालित नहीं हो रही है और ये भी कहा कि मार्च 2019 से जब अमेरिकी विदेश विभाग ने सभी राजनयिक कर्मियों को वापस बुला लिया और कराकस स्थित अमेरिकी दूतावास में कामकाज निलंबित कर दिया, तब से सभी नियमित और आपातकालीन कांसुलर सेवाएं बंद हैं.
 

8:34 AM (5 घंटे पहले)

US Attacks Venezuela: मादुरो की गिरफ्तारी पर भड़के जोहरान मामदानी

Posted by :- Nitin

न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान मामदानी ने वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई की निंदा की है. उन्होंने कहा कि मुझे आज सुबह वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिकी सेना द्वारा पकड़े जाने और न्यूयॉर्क शहर में संघीय हिरासत में उनकी कैद के बारे में जानकारी मिली.

उन्होंने कहा कि किसी संप्रभु राष्ट्र पर एकतरफा हमला युद्ध की कार्रवाई है और संघीय एवं अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है.

न्यूयॉर्क के मेयर ने कहा, 'सत्ता परिवर्तन की ये खुली कोशिश न केवल विदेशियों को प्रभावित करता है, बल्कि न्यूयॉर्क वासियों को भी सीधे तौर पर प्रभावित करता है, जिनमें हजारों वेनेजुएलावासी शामिल हैं जो इस शहर को अपना घर मानते हैं. मेरी प्राथमिकता उनकी और न्यूयॉर्क के लोगों की सुरक्षा है और मेरा प्रशासन स्थिति पर नजर रख रखा है और जरूरी दिशा निर्देश जारी करेगा.'

 

8:22 AM (5 घंटे पहले)

US Strikes Venezuela Live: डेमोक्रेट्स ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग

Posted by :- Nitin

फॉक्स न्यूज को दो सूत्रों ने बताया कि वेनेजुएला पर बड़े हमले और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद डेमोक्रेट्स की रविवार को आपातकालीन बैठक होने की संभावना है. ये बैठक वर्चुअल रूप से होगी. सूत्रों का कहना है कि ये बैठक स्थानीय समयानुसार दोपहर 2 बजे होगी.

8:12 AM (5 घंटे पहले)

'वेनेजुएला में आजादी का वक्त आ गया', मादुरो की गिरफ्तारी पर विपक्ष की नेता मारिया का बयान

Posted by :- Nitin

अमेरिका द्वारा राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किए जाने के बाद वेनेजुएला की विपक्षी नेता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया कोरिना मचाडो ने कहा कि वेनेजुएला में 'आजादी का वक्त' आ गया है.

मचाडो ने एक्स पर बयान जारी कर कहा, 'निकोलस मादुरो को वेनेजुएलावासियों और कई अन्य देशों के नागरिकों के खिलाफ किए गए जघन्य अपराधों के लिए इंटरनेशनल जस्टिस (न्याय) का सामना करना पड़ेगा.'

उन्होंने आगे कहा कि बातचीत के जरिए समाधान स्वीकार करने से इनकार करने के कारण, अमेरिकी सरकार ने कानून लागू करने का अपना वादा पूरा कर दिया है.

मचाडो ने कहा कि हमारे देश में जन संप्रभुता और राष्ट्रीय संप्रभुता का शासन स्थापित करने का समय आ गया है. उन्होंने कहा कि हम व्यवस्था स्थापित करेंगे, राजनीतिक कैदियों को रिहा करेंगे, एक असाधारण देश का निर्माण करेंगे और अपने बच्चों को घर वापस लाएंगे.

मचाडो ने कहा कि वेनेजुएला में लोकतंत्र के लिए सालों का संघर्ष आखिरकार एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है.

7:50 AM (5 घंटे पहले)

वेनेजुएला के SC ने उपराष्ट्रपति रोड्रिगेज को नियुक्त किया अंतरिम राष्ट्रपति

Posted by :- Nitin

वेनेजुएला के सर्वोच्च न्यायालय ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया है. ये फैसला निकोलस मादुरो को अमेरिकी सुरक्षाबलों द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद लिया गया है. हालांकि,  रोड्रिगेज ने अपने भाषण में मादुरो को ही राष्ट्रपति बताया और अमेरिकी कार्रवाई की निंदा की है.

7:43 AM (6 घंटे पहले)

वेनेजुएला पर अमेरिकी स्ट्राइक से भड़के रूस-चीन

Posted by :- Nitin

वेनेजुएला पर अमेरिकी एयरस्ट्राइक और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किए जाने पर रूस और चीन भड़क गए हैं. बीजिंग ने इसे खुले तौर पर ‘दादागिरी’ करार दिया है, जबकि रूस ने अमेरिका से मादुरो और उनकी पत्नी को तुरंत रिहा करने की अपील की है. दोनों देशों ने इस कार्रवाई को अंतरराष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन बताया है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी मीटिंब बुलाने की मांग का समर्थन किया है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

7:41 AM (6 घंटे पहले)

वेनेजुएला में अमेरिकी एयरस्ट्राइक में 40 की मौत का दावा, प्लेन से न्यूयॉर्क लाए गए राष्ट्रपति मादुरो

Posted by :- Nitin

वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई ने वैश्विक राजनीति में भूचाल ला दिया है. राजधानी कराकस पर किए गए अमेरिकी हमले के बाद राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क लाया गया है. अमेरिका ने इस ऑपरेशन को Operation Absolute Resolve नाम दिया है, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि फिलहाल वेनेजुएला को अमेरिका चलाएगा. यहां पढ़ें पूरी खबर...

