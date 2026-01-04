scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

US का वेनेजुएला पर हमला... तो सच होने लगी बाबा वेंगा और नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी?

साल 2026 शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया पर नास्त्रेदमस और बाबा वेंगा की भविष्यवाणी वायरल होने लगी थीं. इन भविष्यवाणियों में किसी बडे़ युद्ध का अंदेशा जताया गया था. ऐसे में वेनेजुएला पर अमेरिका की सैन्य कार्रवाई के बीच नास्त्रेदमस और बाबा वेंगा की भविष्यवाणी ने एक बार फिर लोगों को ध्यान खींच लिया है.

Advertisement
X
2026 शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया पर नास्त्रेदमस और बाबा वेंगा की ये भविष्यवाणी वायरल होने लगी थीं.
2026 शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया पर नास्त्रेदमस और बाबा वेंगा की ये भविष्यवाणी वायरल होने लगी थीं.

Nostradamus Baba Vanga 2026 Predictions: 3 जनवरी की रात जब वेनेजुएला की राजधानी काराकस में सन्नाटा पसरा था, तब अचानक हुए कुछ धमाकों ने लोगों को गहरी नींद से जगा दिया. आसमान से एकाएक हमले होने लगे. सड़कों पर अचानक अफरा-तफरी मच गई. अमेरिका ने वेनेजुएला पर बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई की थी. इस हमले के बाद अमेरिका के सैन्य बलों ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को हिरासत में ले लिया. इस घटना के बाद फ्रांसीसी भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस और बुल्गारियन लेडी बाबा वेंगा की उस भविष्यवाणी ने एक बार फिर लोगों का ध्यान खींच लिया है, जिसमें 2026 में वैश्विक स्तर पर बड़े युद्ध की बात कही गई है.

बता दें कि नया साल 2026 शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया पर नास्त्रेदमस और बाबा वेंगा की भविष्यवाणी वायरल होने लगी थीं. दोनों की भविष्यवाणी में 2026 में बड़ा युद्ध छिड़ने की बात सामने आई थी. ऐसे में क्या वेनेजुएला पर अमेरिका की सैन्य कार्रवाई को इसकी शुरुआत माना जाए? क्या ऐसा समझा जाए कि 2026 को लेकर बाबा वेंगा और नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी अब सच होने लगी हैं?

क्या कहती है नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी?
नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी के अनुसार, साल 2026 दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर लेकर जा सकता है, जो भविष्य के लिए विनाशकारी साबित होगा. धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर चौतरफा हिंसा होगी. इंसान ही इंसान का दुश्मन बन जाएगा और ये टकराव दुनिया को तबाही की ओर लेकर जा सकता है. नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी में समुद्र से जुड़े हादसों और युद्ध की बात भी कही गई है.

सम्बंधित ख़बरें

Nostradamus 2026 Predictions
तीसरा विश्व युद्ध, सीक्रेट मिलिट्री अटैक... 2026 को लेकर डराने वाली है नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी
Nostradamus 2026 Predictions
नास्त्रेदमस की ये थीं साल 2026 को लेकर खतरनाक भविष्यवाणियां, जानें
nostradamus 2026 predictions
2026 को लेकर नास्त्रेदमस ने की थीं ये डरावनी भविष्यवाणियां
athos salome prediction
2023 को लेकर डराने वाली भविष्यवाणी किसने की?
सांकेतिक तस्वीर (फोटो- reuters)
'जिंदा नास्त्रेदमस' की डराने वाली भविष्यवाणी, 2023 खत्म होने से पहले होगी ये बड़ी घटना
Advertisement

इन भविष्यवाणियों का अर्थ निकालने वाले एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 2026 में कोई विशाल जहाज समुद्र में डूब सकता है. समुद्री मार्गों पर युद्ध की स्थिति भी बन सकती है. समुद्री मार्गों और बंदरगाहों पर तनाव के कारण अनाज या खाद्य पदार्थों की सप्लाई में कमी आने से कीमतों में भारी उछाल देखी जा सकती है. आर्थिक दबाव के कारण कई राजनीतिक पार्टियों और प्रभावशाली नेताओं का पतन हो सकता है.

रात के अंधेरे में होगा रहस्यमयी हमला
अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी काराकस पर रात के अंधेरे में सीक्रेट मिलिट्री अट्रैक किया. सीएनएन ने सूत्रों के हवाले से बताया कि अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को बेडरूम से घसीटकर बाहर निकाला और हिरासत में लिया.

यह घटना भी नास्त्रेदमस की उस भविष्यवाणी से मेल खाती है, जिसमें रात के समय अचानक होने वाले हमले की बात कही गई है. इस भविष्यवाणी में 'मधुमक्खियों के झुंड' शब्द का प्रयोग किया गया है. इस भविष्यवाणी का अर्थ निकालने वाले एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यहां मधुमक्खियों का मतलब असली मधुमक्खियां नहीं है. बल्कि यह छिपकर योजनाबद्ध तरीके से हमला करने के संदर्भ में कहा गया है. अमेरिकी सेना ने भी बिल्कुल इसी अंदाज में वेनेजुएला पर रात में अटैक किया है.

Advertisement

बाबा वेंगा की भविष्यवाणी में भी युद्ध के संकेत
'बाल्कन का नास्त्रेदमस' कही जाने वाली बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों में भी 2026 को लेकर कुछ ऐसी ही बातें कही गई हैं. बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार, पूर्वी देशों में चल रहा तनाव एक बड़े युद्ध का रूप ले सकता है, जिसका प्रभाव पूरी दुनिया पर होगा. इस युद्ध की आग की लपटें पश्चिमी देशों तक पहुंचेंगी. युद्ध के कारण वैश्विक शक्ति संतुलन में बड़े बदलाव हो सकते हैं. जान-माल की बड़ी हानि संभव है.

बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार, 2026 में चीन, रूस और अमेरिका जैसे कुछ बड़े और शक्तिशाली देशों के बीच टकराव की स्थिति बनेगी. इसमें ताइवान पर चीन की संभावित कार्रवाई और रूस व अमेरिका के बीच सीधे टकराव का जिक्र भी किया गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    ईरान प्रोटेस्ट लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement