शेख हसीना का समर्थन तो यूनुस को नसीहत... बांग्लादेश सरकार को लिखी अमेरिकी सांसदों की चिट्ठी में क्या-क्या है?

बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम चुनाव होंगे. इस दौरान 300 सीटों पर वोटिंग होगी. यह चुनाव इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के दौरान शेख हसीना के तख्तापलट के बाद यह पहला आम चुनाव होगा.

अमेरिकी सांसदों ने मोहम्मद यूनुस को लिखी चिट्ठी (Photo: Reuters)
बांग्लादेश इस समय बेहद अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है. देश में हिंसा खत्म होने का नाम नहीं ले रही. इस बीच अमेरिका भी मोहम्मद यूनुस सरकार से खफा नजर आ रहा है. इसी वजह से कई अमेरिकी सांसदों ने मोहम्मद यूनुस को चिट्ठी लिखी है.

अमेरिकी संसद की विदेश मामलों की समिति ने मोहम्मद यूनुस को चिट्ठी लिखी है. इस चिट्ठी में अमेरिकी सांसदों ने अवामी लीग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने को गलत ठहराया है.

इस चिट्ठी में अमेरिकी सांसदों ने बांग्लादेश में आम चुनाव से पहले राजनीतिक गतिविधियों की बहाली और विश्वसनीय सुधारों की अपील की है. सांसदों ने राजनीतिक दलों पर लगाए गए प्रतिबंध, अतीत के चुनावों में खामियों और कथित मानवाधिकार उल्लंघनों को लेकर गंभीर चिंता जताई है.

अमेरिका सांसदों ने चिट्ठी में कहा है कि 2018 और 2024 के आम चुनाव निष्पक्ष नहीं थे और फरवरी में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय की रिपोर्ट में बताया गया कि जुलाई और अगस्त 2024 में बांग्लादेश में भड़की हिंसा में करीब 1400 लोग मारे गए. असल में बांग्लादेश को इन घटनाओं से सीख लेकर लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए, लेकिन उसकी जगह वहां बदले की कार्रवाई शुरू हो गई है. हम चिंतित हैं कि एक राजनीतिक पार्टी को पूरी तरह से प्रतिबंधित करना गलत है.

इस पत्र में उन्होंने कहा कि सरकार को सभी राजनीतिक दलों से संवाद कर लोकतांत्रिक संस्थाओं में लोगों का भरोसा दोबारा कायम करना चाहिए. यह चिट्ठी को अमेरिकी सांसदों ग्रेगरी डब्ल्यू. मीक्स, सिडनी कैमलैगर-डोव, बिल हुइजेंगा, जूली जॉनसन और थॉमस आर. सुओजी ने लिखा है. 

बता दें कि बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने शेख हसीना की अगुवाई वाली अवामी लीग पार्टी की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है. इस प्रतिबंध में अवामी लीग के ऑनलाइन मंचों पर होने वाली गतिविधियां भी शामिल हैं.

