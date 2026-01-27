ट्रंप के डर से खामेनेई ने किया अपने वारिस का ऐलान, ईरान के करीब पहुंची US की वॉर मशीनरी

अमेरिकी नौसेना का अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) क्षेत्र में पहुंच गया है, ईरान के करीब, जहां अयातुल्लाह अली खामेनेई के शासन के खिलाफ हुए प्रदर्शनों को बेरहमी से कुचल दिया गया है. शिया इस्लामिक शासन पर अमेरिका का दबाव बढ़ने के साथ ही ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के उत्तराधिकारी को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं. इन अटकलों के बीच ऐसी रिपोर्टें भी सामने आई हैं कि खामेनेई राजधानी तेहरान में किसी बंकर में छिपे हुए हैं.

अमेरिका स्थित एक्टिविज्म वेबसाइट 'इजरायल वॉर रूम' ने दावा किया है, 'बंकर में रह रहे खामेनेई ने कथित तौर पर बमबारी के डर के बीच अपने उत्तराधिकारी का नाम घोषित कर दिया है. हमारा सुझाव है कि अगला नेता इस पद को पूरी तरह अस्थायी माने.' अमेरिका का यह एनजीओ सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय है. एक्स पर एक ट्वीट में एनजीओ ने यह बात कही.

ऑनलाइन चर्चाओं में ईरान पर नजर रखने वाले विश्लेषक और इजरायली रक्षा बल (IDF) के पूर्व सैनिक भी शामिल हैं. पूर्व IDF सैनिक एली अफ्रियात ने कहा, 'रिपोर्टें हैं कि खामेनेई ने अपने घायल या मारे जाने की स्थिति में अपने विकल्प तय कर दिए हैं.'

कमजोर हो रहा ईरानी शासन

इस बीच, ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस पर नजर रखने वाले प्लेटफॉर्म OSINTdefender ने मंगलवार को X पर कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कई खुफिया रिपोर्टें मिली हैं, जिनसे संकेत मिलता है कि ईरानी सरकार की स्थिति कमजोर हो रही है. रिपोर्टों में कहा गया है कि 1979 की इस्लामिक क्रांति में शाह के तख्तापलट के बाद इस्लामी शासन शायद अपने सबसे कमजोर दौर में है. यह जानकारी न्यूयॉर्क टाइम्स से बात करने वाले सूत्रों के हवाले से दी गई.

न्यूयॉर्क टाइम्स ने शनिवार को रिपोर्ट किया था कि प्रदर्शनों के खिलाफ ईरान की खूनी कार्रवाई भी खामेनेई शासन की बढ़ती कमजोरी का संकेत है.

इसी दौरान यह दावे भी सामने आए हैं कि अमेरिकी नौसेना की मध्य पूर्व में बढ़ती मौजूदगी के बीच खामेनेई बंकरों में छिपे हुए हैं. कथित रूप से उनके बंकर में छिपने की घटना की तुलना वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाए जाने से पहले की परिस्थितियों से की जा रही है. ‘ईरान इंटरनेशनल’ ने सूत्रों के हवाले से बताया कि खामेनेई तेहरान में एक अंडरग्राउंड शेल्टर में हैं.

सोशल मीडिया पर हो रही बहसों से पता चलता है कि 86 साल के सुप्रीम लीडर एक किलेबंद परिसर में छिपे हैं, जो सुरंगों के जरिए जुड़ा है और हमलों को झेलने के लिए बनाया गया है. हालांकि, यह भी ध्यान देने की बात है कि इस तरह के हालात इजरायल के ‘ऑपरेशन राइजिंग लायन’ के दौरान भी देखे गए थे.

खाड़ी देशों ने पखवाड़े भर पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ईरान पर हमला न करने की अपील की थी और चेतावनी दी थी कि इससे पूरा इलाका युद्ध की चपेट में आ सकता है.

कहां छिपे हो सकते हैं ईरान के सुप्रीम लीडर

खामेनेई के छिपने और उनके उत्तराधिकारी की प्लानिंग को लेकर अटकलें और तेज हो गई हैं. रिपोर्टों के मुताबिक वरिष्ठ ईरानी सैन्य अधिकारियों ने उन्हें तेहरान के उत्तर-पूर्वी इलाके लविजान में एक बंकर में रहने की सलाह दी है.

इस बीच अमेरिकी नौसेना का अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप USS फ्रैंक ई. पीटरसन जूनियर, USS स्प्रूअन्स और USS माइकल मर्फी जैसे विध्वंसक जहाज के साथ ईरान के आसपास तैनात कर दिया गया है जिससे क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ताकत और बढ़ गई है. ट्रंप ने इस तैनाती को 'एहतियाती' बताते हुए कहा है कि बेड़ा 'जरूरत पड़ने पर' वहां जा रहा है, हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वो चाहेंगे कि इसका इस्तेमाल न करना पड़े.

खामेनेई के उत्तराधिकारी को लेकर भी चर्चा तेज है. आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन संभावित नामों में उनके बेटे मोजतबा खामेनेई, सादिक लारीजानी, अलीरेजा आराफी और इस्लामिक गणराज्य के संस्थापक रूहोल्लाह खोमैनी के पोते हसन खोमैनी शामिल बताए जा रहे हैं. इस मामले से जुड़े लोगों का कहना है कि एक्सपर्ट्स की असेंबली ने तीन अज्ञात नामों की सूची बनाई है.

