जेलेंस्की की मेजबानी को तैयार राष्ट्रपति ट्रंप, यूक्रेन को वैश्विक मदद देने में अमेरिका सबसे आगे

अमेरिका अब तक यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार बना हुआ है, जो कुल सहायता का एक तिहाई से ज़्यादा यानी 130.6 अरब डॉलर देता है. उसने सभी कैटेगरी में योगदान दिया है, 73.6 अरब डॉलर सैन्य आवंटन में, 53.1 अरब डॉलर वित्तीय सहायता में, और करीब 4 अरब डॉलर मानवीय सहायता दी है.

ट्रंप सोमवार को व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की के साथ पुतिन के प्लान पर चर्चा करेंगे (File Photo: AFP)
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की रविवार देर रात वॉशिंगटन डीसी पहुंचे, जहां वह रूस के साथ जंग को 'जल्द' और 'भरोसेमंद' तरीके से खत्म करने की कोशिश में जुटे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ उनकी मुलाकात, ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में हुई बैठक के कुछ दिन बाद हो रही है. यह एक अहम बैठक थी, जो कि बिना किसी सीजफायर समझौते के खत्म हो गई. 

क्या मुलाकात से थमेगी जंग?

व्हाइट हाउस में सोमवार को यूरोपीय नेताओं के एक बहुपक्षीय सत्र में शामिल होने से पहले, ट्रंप की ज़ेलेंस्की के साथ एक प्राइवेट मीटिंग होनी है. इस बैठक में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़, नाटो महासचिव मार्क रूट और यूरोपीय आयोग प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयेन शामिल होंगे. इन सभी का मकसद शांति वार्ता को आगे बढ़ाना और किसी भी नए रूसी हमले को रोकने के उपाय तलाशना है.

ये भी पढ़ें: ट्रंप के साथ हॉट टॉक की कड़वी यादों के साथ US पहुंचे जेलेंस्की, अमेरिका ने कहा- क्रीमिया भूल जाए यूक्रेन!

अमेरिकी प्रशासन के मुताबिक, ट्रंप के साथ शिखर सम्मेलन के दौरान पुतिन ने यूक्रेन के लिए अमेरिकी सुरक्षा गारंटी पर सहमति जताई और संभावित शांति समझौते के हिस्से के तौर पर लैंड स्वैप के लिए खुलेपन का संकेत दिया.

रूस-यूक्रेन के बीच जारी है संघर्ष

यह घटनाक्रम रूस के ताज़ा हमलों की पृष्ठभूमि में हुआ है. ज़ेलेंस्की की ट्रंप से मुलाक़ात से ठीक पहले, सोमवार रात को मॉस्को की तरफ से यूक्रेन पर किए गए नए हमलों में कम से कम चार लोग मारे गए और कम से कम 18 अन्य घायल हो गए. यूक्रेन की वायु सेना ने बताया कि मॉस्को ने रात भर में यूक्रेन की तरफ कुल 60 लंबी दूरी के यूएवी और एक बैलिस्टिक मिसाइल दागीं. यूक्रेनी सुरक्षा बलों ने 40 और ड्रोन मार गिराए.

वॉशिंगटन में कूटनीतिक प्रक्रिया जारी है, लेकिन यूक्रेन को दी जाने वाली अंतरराष्ट्रीय मदद का स्केल और स्ट्रक्चर जंग के मैदान और बातचीत की मेज पर कीव के विकल्पों को निर्धारित करती रहती है. कील इंस्टीट्यूट फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी की ओर से संचालित यूक्रेन सपोर्ट ट्रैकर के मुताबिक, फरवरी 2022 में रूस के आक्रमण के बाद से दुनिया भर के देशों ने वित्तीय, मानवीय और सैन्य सहायता के रूप में कुल मिलाकर 352.9 बिलियन डॉलर देने का वादा किया है.

अमेरिका सबसे बड़ा मददगार

ये भी पढ़ें: ट्रंप से मुलाकात से पहले जेलेंस्की ने शांति वार्ता के लिए रखी शर्त, EU नेताओं ने किया समर्थन

यूरोपीय संघ के संस्थान 72 अरब डॉलर की वित्तीय प्रतिबद्धताओं के साथ दूसरे स्थान पर हैं. अमेरिका के विपरीत, ब्रुसेल्स ने यूरोपीय संघ के स्तर पर प्रत्यक्ष सैन्य सहायता की पेशकश नहीं की है, और यह ज़िम्मेदारी काफी हद तक सदस्य देशों पर छोड़ दी है. जर्मनी और अमेरिका के बाद ब्रिटेन सबसे अहम सैन्य समर्थक के रूप में उभरा है, जिसने 15.7 अरब डॉलर की रक्षा सहायता देने का वादा किया है, जो अब तक का उसका सबसे बड़ा कैटेगरी सपोर्ट है.

सैन्य सहायता का हिस्सा सबसे ज्यादा

जापान ने 13.7 बिलियन डॉलर मुख्य रूप से वित्तीय सहायता के रूप में दिए हैं, और सैन्य सहायता करीब शून्य ($0.1 बिलियन) दी है, जबकि कनाडा की ओर से 9.5 बिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता और 3.5 बिलियन डॉलर की सैन्य सहायता के रूप में ज्यादा संतुलित है.

कुल मिलाकर, यूक्रेन की करीब आधी सहायता सैन्य सहायता के रूप में आई है, जो 352.9 अरब डॉलर में से 170.1 अरब डॉलर है, जो कीव के प्रतिरोध को बनाए रखने में डिफेंस की निर्णायक भूमिका को दिखाता है. इस साल की शुरुआत में, अमेरिकी सैन्य सहायता मार्च की शुरुआत में कुछ समय के लिए रोक दी गई थी, और 11 मार्च को फिर से शुरू कर दी गई थी, जब यूक्रेन ने संभावित युद्धविराम की संभावना तलाशने की इच्छा जताई थी.

इस हफ़्ते वॉशिंगटन में नेताओं के जमा होने के साथ, आंकड़े एक स्पष्ट कहानी बयां करते हैं. रूस का विरोध करने और मज़बूत स्थिति में रहकर बातचीत करने की यूक्रेन की क्षमता पश्चिमी मदद के फ्लो से गहराई से जुड़ी हुई है, जिसमें अमेरिका सबसे बड़ा शेयर होल्डर है. कूटनीतिक कला के पीछे, आंकड़े मुट्ठी भर शक्तिशाली समर्थकों पर कीव की निर्भरता की कमज़ोरी को दिखाते हैं, जिनके बिना शांति की कोई भी ठोस राह दूर की कौड़ी साबित होगी.

