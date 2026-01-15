अमेरिका: ICE एजेंट ने संदिग्ध को मारी गोली, वेनेजुएला का नगारिक घायल

अमेरिकी राज्य मिनेसोटा के मिनियापोलिस शहर में मंगलवार रात एक ऑपरेशन के दौरान आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) एजेंट द्वारा फायरिंग की घटना हुई. इस दौरान एक संदिग्ध शख्स घायल हो गया, जो वेनेजुएला का नागरिक बताया जा रहा है. अधिकारियों के मुताबिक, ICE की टीम एक लक्ष्य से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी, तभी उस शख्स ने कथित तौर पर फावड़े से एक अधिकारी पर हमला किया या उसे घुमाकर मारने का प्रयास किया.

और पढ़ें

सेल्फ डिफेंस में एजेंट ने गोलियां चलाईं, जिसके बाद संदिग्ध भागकर एक घर में छिप गया. शुरुआती खबरों में केवल फायरिंग की बात सामने आई थी, लेकिन बाद में पुष्टि हुई कि संदिग्ध को गोली लगी है.

घायल शख्स की पहचान वेनेजुएला के नागरिक के रूप में हुई है और उसे इलाज के बाद स्थिर स्थिति में बताया गया है. घटना के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है और पुलिस मामले की बारीकी से जांच कर रही है. फिलहाल यह बहुत प्रारंभिक जानकारी है और घटनाक्रम की विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.

फावड़े से हमले के बाद चलीं गोलियां

घटना उस वक्त हुई, जब ICE अधिकारी एक संदिग्ध से पूछताछ या संपर्क करने पहुंचे थे. चश्मदीदों और शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक, संदिग्ध ने सहयोग करने के बजाय वहां मौजूद एक फावड़ा उठा लिया और अधिकारियों की तरफ झपट्टा मारा. हमले की कोशिश के तुरंत बाद जवाबी कार्रवाई में गोलियां चलाई गईं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: वेनेजुएला जा रहे चीन के 2 जहाजों का यूटर्न, रूस पर अमेरिका के एक्शन से घबराया ड्रैगन

---- समाप्त ----