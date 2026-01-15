scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अमेरिका: ICE एजेंट ने संदिग्ध को मारी गोली, वेनेजुएला का नगारिक घायल

अमेरिका के मिनियापोलिस में एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) के एक एजेंट ने कथित तौर पर फावड़ा चलाने वाले एक संदिग्ध व्यक्ति को गोली मार दी.

Advertisement
X
मिनेसोटा में हुई फायरिंग के दौरान वेनेजुएला का शख्स घायल (Representative Image/File)
मिनेसोटा में हुई फायरिंग के दौरान वेनेजुएला का शख्स घायल (Representative Image/File)

अमेरिकी राज्य मिनेसोटा के मिनियापोलिस शहर में मंगलवार रात एक ऑपरेशन के दौरान आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) एजेंट द्वारा फायरिंग की घटना हुई. इस दौरान एक संदिग्ध शख्स घायल हो गया, जो वेनेजुएला का नागरिक बताया जा रहा है. अधिकारियों के मुताबिक, ICE की टीम एक लक्ष्य से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी, तभी उस शख्स ने कथित तौर पर फावड़े से एक अधिकारी पर हमला किया या उसे घुमाकर मारने का प्रयास किया. 

सेल्फ डिफेंस में एजेंट ने गोलियां चलाईं, जिसके बाद संदिग्ध भागकर एक घर में छिप गया. शुरुआती खबरों में केवल फायरिंग की बात सामने आई थी, लेकिन बाद में पुष्टि हुई कि संदिग्ध को गोली लगी है. 

घायल शख्स की पहचान वेनेजुएला के नागरिक के रूप में हुई है और उसे इलाज के बाद स्थिर स्थिति में बताया गया है. घटना के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है और पुलिस मामले की बारीकी से जांच कर रही है. फिलहाल यह बहुत प्रारंभिक जानकारी है और घटनाक्रम की विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.

सम्बंधित ख़बरें

US स्ट्राइक ग्रुप की मिडिल ईस्ट मूवमेंट से बढ़ा तनाव (Photo: ITG)
वॉर का अलर्ट! ईरान की ओर बढ़ रहा है अमेरिका का अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप
chines embassy news
चीनी दूतावास के तहखाने में 208 खुफिया कमरे... एम्बेसी का मैप देख US ने ब्रिटेन को किया अलर्ट
Donald Trump
ट्रंप के टैरिफ पर नहीं आया फैसला, US के सुप्रीम कोर्ट में दूसरी बार टली सुनवाई
At least 2000 dead in Iran
तेहरान के मुर्दाघरों में लाशें, सामने आए वीडियो… ईरान में प्रदर्शनकारियों की मौतों का सच क्या?
US State Department Pauses Visa Processing 75 Countries
अमेरिका में इन 75 देशों के नागरिकों की No Entry... नए वीजा पर लगी रोक

फावड़े से हमले के बाद चलीं गोलियां

घटना उस वक्त हुई, जब ICE अधिकारी एक संदिग्ध से पूछताछ या संपर्क करने पहुंचे थे. चश्मदीदों और शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक, संदिग्ध ने सहयोग करने के बजाय वहां मौजूद एक फावड़ा उठा लिया और अधिकारियों की तरफ झपट्टा मारा. हमले की कोशिश के तुरंत बाद जवाबी कार्रवाई में गोलियां चलाई गईं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: वेनेजुएला जा रहे चीन के 2 जहाजों का यूटर्न, रूस पर अमेरिका के एक्शन से घबराया ड्रैगन

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement