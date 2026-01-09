अटलांटिक में ट्रंप की लगातार तीसरी 'स्ट्राइक', अमेरिकी नेवी ने जब्त किया एक और ऑयल टैंकर

अमेरिकी सेनाओं ने लगातार तीसरे दिन कैरिबियन सागर में 'ओलिना' (Olina) नामक तेल टैंकर को जब्त कर लिया है. इससे वेनेज़ुएला के खनन तेल पर नियंत्रण के लिए ट्रंप प्रशासन की सख्त कार्रवाई और तेज़ हो गई है.

और पढ़ें

इस तेल टैंकर को यूएस मरीन और नेवी के जवानों ने पूर्व-सुबह के ऑपरेशन में रोका और फिर जब्त कर दिया. यह अब तक का पांचवा टैंकर है जिसे अमेरिकी बलों ने इस अभियान के तहत जब्त किया है.

अमेरिकी दक्षिणी कमान (US Southern Command) ने इस जब्ती की पुष्टि करते हुए कड़ा संदेश दिया कि "अपराधियों के लिए अब कहीं भी छिपने की जगह नहीं है." राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से बेदखल करने के बाद से अब तक अमेरिका कुल पांच तेल टैंकरों को जब्त कर चुका है.

अमेरिकी Southern Command ने कहा है कि क्रिमिनल गतिविधियों के लिये समुद्र में कोई सुरक्षित जगह नहीं है. ये कार्यवाही उस व्यापक दबाव अभियान का हिस्सा है, जिसमें वेनेजुएला के तेल वितरण को नियंत्रित किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें: पुतिन के दबाव के आगे झुका अमेरिका, जब्त तेल टैंकर से दो रूसी नागरिक रिहा

Advertisement

अमेरिका की गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, 'दुनिया के अपराधियों को साफ़ संदेश दे दिया गया है. आज तड़के सुबह, अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने कैरेबियन सागर के पूर्व में अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में मोटर टैंकर ओलीना को रोककर उस पर कब्ज़ा किया. यह एक और तथाकथित “घोस्ट फ्लीट” का टैंकर था, जिस पर प्रतिबंधित तेल ले जाने का संदेह था और जो वेनेज़ुएला से रवाना होकर अमेरिकी बलों से बचने की कोशिश कर रहा था... कोस्ट गार्ड प्रतिबंधित तेल टैंकरों को जब्त करेगा, अमेरिकी और अंतरराष्ट्रीय कानून लागू करेगा और नशीले पदार्थों से जुड़े आतंकवाद सहित अवैध गतिविधियों के लिए होने वाली फंडिंग की इन जड़ों को खत्म करेगा.'

पहले जब्त किए थे दो रूसी टैंकर

इससे पहले, अमेरिकी सेना ने उत्तरी अटलांटिक में रूस के झंडे वाले टैंकर 'मैरिनेरा' (Marinera) को जब्त किया था, जबकि दूसरा जहाज कैरिबियन सी में पकड़ा गया. इसके बाद मॉस्को और वॉशिंगटन के बीच राजनयिक युद्ध छिड़ गया है. कहा जा रहा है कि अमेरिकी सैनिक बीते कई दिनों से मैरिनेरा जहाज का पीछा भी कर रहे थे.

रूस के परिवहन मंत्रालय ने इसे अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया. 'मैरिनेरा' के चालक दल में तीन भारतीय भी शामिल हैं, जिनकी सुरक्षित रिहाई के लिए मॉस्को ने अमेरिका से अपील की है.

Advertisement

इसके अलावा 'एम/टी सोफिया' नामक एक और टैंकर को भी संदिग्ध गतिविधियों के आरोप में पकड़ा गया है. अमेरिका द्वारा जब्त किए गए टैंकर का पहले 'बेला वन' नाम था. इस टैंकर पर 28 क्रू सदस्य थे, जिसमें 17 यूक्रेनी, 6 जॉर्जियाई, 3 भारतीय और 2 रूसी नागरिक शामिल हैं.



---- समाप्त ----