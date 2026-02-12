scorecardresearch
 
जाह्नवी कंडुला के परिवार को मिलेगा 262 करोड़ रुपये का मुआवजा, अमेरिकी अधिकारी की लापरवाही से हुई थी मौत

भारतीय छात्रा जाह्नवी कंडुला की अमेरिकी पुलिस कार से टक्कर के कारण हुई मौत के मामले में सिएटल प्रशासन ने भारी मुआवजे का ऐलान किया है. प्रशासन परिवार को 29 मिलियन डॉलर (करीब 262 करोड़ रुपये) का भुगतान करने पर सहमत हो गया है, जिससे यह कानूनी विवाद सुलझ गया है.

जाह्नवी कंडुला के परिवार को मुआवजा देगी यूएस पुलिस. (File photo: ITG)
अमेरिका अधिकारियों ने भारतीय छात्रा जाह्नवी कंडुला की मौत के मामले में उनके परिवार के साथ समझौता कर लिया है. इस समझौते के तहत पुलिस पीड़ित परिवार को 29 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 262 करोड़ रुपये) का मुआवजा देगी.

दरअसल, सिएटल के अधिकारियों ने जनवरी 2023 में तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहे एक पुलिस अधिकारी ने भारत की 23 वर्षीय छात्रा जाह्नवी कंडुला को टक्कर मार दी थी. इस हादसे में जाह्नवी की मौत हो गई थी जो नॉर्थईस्टर्न यूनिवर्सिटी में मास्टर डिग्री की पढ़ाई कर रही थीं और सड़क पार करते वक्त हादसे का शिकार हो गईं. इसके बाद उनके परिवार ने साल 2024 में शहर और पूर्व पुलिस अधिकारी केविन डेव के खिलाफ 110 मिलियन डॉलर का मुकदमा दर्ज कराया था. जिसके अनुरूप ये समझौता किया गया है.

हादसे के वक्त पुलिस अधिकारी केविन डेव एक ओवरडोज कॉल का जवाब देने जा रहे थे. वह 25 मील प्रति घंटे की सीमा वाले क्षेत्र में 74 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे. डैशकैम फुटेज में दिखा कि जाह्नवी सड़क पार कर रही थीं, तभी उन्हें भीषण टक्कर लगी जिससे वे हवा में 100 फीट दूर जा गिरीं.

हालांकि, अभियोजकों ने डेव के खिलाफ आपराधिक मामला चलाने से इनकार कर दिया था, लेकिन लापरवाही से गाड़ी चलाने के लिए उन पर 5,000 डॉलर का जुर्माना लगाया गया और बाद में उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया.

लिमिटेड वैल्यू वाले बयान से हंगामा

उधर, जाह्नवी की मौत के बाद तब भारी आक्रोश फैल गया था जब एक अन्य अधिकारी डेनियल ऑडेरर का बॉडी कैमरा फुटेज सामने आया था. इसमें वह जाह्नवी की जान को लिमिटेड वैल्यू (सीमित मूल्य) बताते हुए हंस रहे थे और कह रहे थे कि शहर को बस एक चेक काट देना चाहिए.

भारत सरकार ने भी इस मामले में उचित जांच की मांग की थी, जिसके बाद ऑडेरर को भी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था. परिवार की वकील एरिका इवांस ने उम्मीद जताई है कि ये समझौता परिवार को कुछ हद तक राहत और शांति प्रदान करेगा.

