अमेरिकी बमबारी में वेनेजुएला की 'लाइफलाइन' तबाह... ऐतिहासिक धरोहर, दवाइयां, सबकुछ खत्म

3 जनवरी को वेनेजुएला पर हुए अमेरिकी हवाई हमलों में उत्तरी हिस्से के ला गुएरा बंदरगाह को भारी नुकसान पहुंचा था. आम नागरिकों से जुड़ा ढांचा क्षतिग्रस्त हुआ, गोदाम में रखी जरूरी मेडिकल सप्लाई नष्ट हो गई और करीब 300 साल पुरानी ऐतिहासिक इमारत भी प्रभावित हुई. स्थानीय लोगों के मुताबिक धमाकों से पूरा इलाका दहल गया, घरों को नुकसान हुआ और बच्चों में गहरा डर बैठ गया.

स्थानीय लोगों ने बताया कि धमाकों से इलाके में दहशत फैल गई है और बच्चे घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं. (File Photo: Reuters)
स्थानीय लोगों ने बताया कि धमाकों से इलाके में दहशत फैल गई है और बच्चे घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं. (File Photo: Reuters)

वेनेजुएला पर 3 जनवरी को हुए अमेरिकी हवाई हमलों में देश के उत्तरी हिस्से में स्थित एक बड़े बंदरगाह को भी नुकसान पहुंचा. स्थानीय लोगों के मुताबिक, इस हमले में आम नागरिकों से जुड़ा ढांचा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, एक गोदाम में रखी जरूरी मेडिकल सप्लाई नष्ट हो गई और सैकड़ों साल पुरानी सांस्कृतिक धरोहर को भी भारी नुकसान पहुंचा.

यह हमला ला गुएरा बंदरगाह (La Guaira Port) पर हुआ, जो इलाके में रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े सामान के आयात का अहम केंद्र माना जाता है. हमले के दौरान बंदरगाह को गंभीर क्षति पहुंची और वहां रखी बड़ी मात्रा में दवाइयां तबाह हो गईं. इसके अलावा करीब 300 साल पुरानी एक ऐतिहासिक इमारत भी बमबारी की चपेट में आ गई.

घर से बाहर निकलने में डर रहे बच्चे

बंदरगाह के आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि धमाकों से पूरा इलाका दहल गया. स्थानीय निवासी हुम्बर्टो बोलिवार ने कहा कि धमाके की गूंज से उनके घर की खिड़कियां टूट गईं और छर्रे उनके घर की छत पर रखी पानी की टंकी में जा लगे. रिपोर्ट के मुताबिक, उस रात बंदरगाह पर तीन मिसाइलें दागी गई थीं.

बोलिवार ने कहा कि ढांचों के नुकसान से ज्यादा चिंता उन्हें अपने बच्चों की मानसिक हालत को लेकर है. हमले के कई दिन बाद भी उनके बच्चे घर से बाहर निकलने से डर रहे हैं. उन्होंने कहा कि बच्चे स्कूल जाने से भी मना कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं दोबारा हमला न हो जाए.

300 साल पुरानी इमारत क्षतिग्रस्त

हमले में आम सुविधाओं के साथ-साथ सांस्कृतिक धरोहर को भी नुकसान पहुंचा. ला गुएरा राज्य सरकार की इमारत, जिसका इतिहास लगभग 300 साल पुराना है और जो कभी वेनेजुएला के पहले नेशनल कस्टम ऑफिस के रूप में इस्तेमाल होती थी, धमाकों से क्षतिग्रस्त हुई. इमारत की खिड़कियां टूट गईं और अंदर रखा फर्नीचर बिखर गया. स्थानीय निवासी हेनरी कुमारेस ने कहा कि इस हमले से पूरे इलाके में दुख और डर का माहौल है. उनका कहना है कि लोगों की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही और वे लगातार खौफ में जी रहे हैं.

'गोदाम में रखी थीं किडनी के मरीजों की दवाइयां'

अमेरिका की ओर से दावा किया गया है कि हवाई हमले का निशाना ऐसे गोदाम थे, जहां कथित तौर पर नशीले पदार्थ रखे जाते थे. हालांकि स्थानीय लोगों ने इस दावे को गलत बताया है. एक अन्य निवासी अलेजांद्रो काप्रिलेस ने कहा कि जिन गोदामों को निशाना बनाया गया, उनमें किडनी के मरीजों के लिए दवाइयां और खाने-पीने का सामान रखा था, जिस पर कई लोगों की जिंदगी निर्भर थी.

