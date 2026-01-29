‘वह फ्रॉड है, खुद पर स्प्रे करवाया होगा...’, इल्हान उमर पर हमले को लेकर ट्रंप का विवादित बयान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक सांसद इल्हान उमर पर हुए हमले को लेकर विवादित बयान दिया है. मिनियापोलिस में एक टाउन हॉल मीटिंग के दौरान उमर पर अज्ञात तरल पदार्थ छिड़के जाने की घटना के बाद ट्रंप ने हमले पर चिंता जताने के बजाय शक जाहिर करते हुए कहा कि उमर ने यह हमला खुद करवाया हो सकता है.

और पढ़ें

ट्रंप ने एबीसी न्यूज से बातचीत में कहा, “मुझे नहीं लगता कि मैं उसके बारे में सोचता हूं. वह एक फ्रॉड है. उसे जानते हुए लगता है कि उसने खुद पर स्प्रे करवाया होगा.” ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने घटना का कोई वीडियो नहीं देखा है और देखने में उनकी कोई दिलचस्पी भी नहीं है.

यह घटना मंगलवार रात मिनियापोलिस में उस वक्त हुई जब इल्हान उमर होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम के इस्तीफे या महाभियोग की मांग कर रही थीं. इसी दौरान एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उमर पर चिल्लाया और कथित तौर पर सिरिंज से बदबूदार तरल पदार्थ छिड़क दिया. मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उसे तुरंत काबू में कर लिया.

यह भी पढ़ें: 'हिजाब में लिपटी रहती हैं, भाई से ही कर ली शादी', मुस्लिम सांसद इल्हान उमर पर फिर भड़के ट्रंप

Advertisement

पुलिस ने आरोपी की पहचान 55 वर्षीय एंथनी जेम्स काज़मिएरज़ैक के रूप में की है, जिसे थर्ड-डिग्री असॉल्ट के आरोप में गिरफ्तार कर हेनेपिन काउंटी जेल भेजा गया. पुलिस के मुताबिक, उमर को कोई चोट नहीं आई और उन्होंने थोड़ी देर बाद कार्यक्रम दोबारा शुरू कर दिया.

घटना के बाद इल्हान उमर ने सख्त लहजे में कहा, “मैं युद्ध से बची हूं, डराने-धमकाने से नहीं डरती. ये लोग मुझे मेरे काम से नहीं रोक सकते.” उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, “मैं ठीक हूं. मैं डरने वाली नहीं हूं. मिनेसोटा स्ट्रॉन्ग.”

गौरतलब है कि इल्हान उमर अक्सर ट्रंप के निशाने पर रहती हैं. घटना से कुछ घंटे पहले ही ट्रंप ने आयोवा में दिए भाषण में उमर की पृष्ठभूमि को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी.



---- समाप्त ----