'हिजाब में लिपटी रहती हैं, भाई से ही कर ली शादी', मुस्लिम सांसद इल्हान उमर पर फिर भड़के ट्रंप

उमर पर ट्रंप का यह तीखा हमला ऐसे समय हुआ है जब उन्होंने मिनेसोटा में रह रहे सोमालियों के लिए अस्थायी संरक्षित दर्जा (TPS) खत्म करने की घोषणा की है. हालांकि यह पहली बार नहीं है जब हाल के हफ्तों में ट्रंप और उनके MAGA समर्थकों ने कांग्रेसवुमन उमर को निशाना बनाया हो.

राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेसवुमन इल्हान उमर पर फिर निशाना साधा है. (File Photo- ITG)
सोमालिया में जन्मी अमेरिकी कांग्रेसवुमन इल्हान उमर पर हमला तेज करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर उनके इमिग्रेशन बैकग्राउंड को निशाना बनाया. शुक्रवार को ट्रंप ने आरोप लगाया कि उमर अमेरिका गैरकानूनी तरीके से आई थीं और उन्होंने यहां एंट्री पाने के लिए अपने भाई से शादी की थी.

व्हाइट हाउस के पास एक अफगान नागरिक द्वारा दो नेशनल गार्ड सैनिकों पर गोली चलाने की घटना के बाद ट्रंप ने अपने कड़े इमिग्रेशन रुख को दोहराते हुए यह विवादित दावा किया.

ट्रंप ने अपने Truth Social प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए उमर को अमेरिका की सबसे खराब सांसद बताया. उन्होंने कहा कि मिनेसोटा का प्रतिनिधित्व करने वाली उमर ने इमिग्रेशन लाभ पाने के लिए अपने भाई से शादी की थी.

ट्रंप ने लिखा, “इल्हान उमर, जो हमेशा अपने हिजाब में लिपटी रहती हैं और शायद अमेरिका में गैरकानूनी तौर पर घुस आईं, क्योंकि अपने भाई से शादी नहीं करना नियमों के खिलाफ है.

वह हमारे देश, इसके संविधान और उनके साथ कितना बुरा बर्ताव होता है, इसके बारे में नफरत भरी शिकायत करने के अलावा कुछ नहीं करतीं."

उन्होंने आगे सोमालिया को पतनशील, पिछड़ा और अपराध से भरा देश भी कहा.

हालांकि, इस बात का कोई सबूत नहीं कि इल्हान ओमर ने कभी किसी रिश्तेदार से शादी की या इमिग्रेशन धोखाधड़ी की हो. ट्रंप ने अपने दावों के लिए कोई तथ्य भी नहीं बताया.

इल्हान उमर कौन हैं?

उमर का जन्म सोमालिया में हुआ था और आठ साल की उम्र में गृहयुद्ध के दौरान उन्हें देश छोड़ना पड़ा. 1995 में चार साल के केन्या के शरणार्थी कैंप में रहने के बाद वह अमेरिका आईं और 2000 में अमेरिकी नागरिक बनीं. डेमोक्रेट नेता और भारत-विरोधी रुख के लिए जानी जाने वाली उमर 2024 में चौथी बार कांग्रेस के लिए चुनी गईं.

2002 में उन्होंने अहमद अब्दिसालन हिर्सी से धार्मिक रीति से शादी की और दोनों के दो बच्चे हुए. 2009 में उमर ने अहमद एल्मी से शादी की, लेकिन 2011 में दोनों अलग हो गए. 2012 में उमर और उनके पहले पति हिर्सी का तीसरा बच्चा हुआ. 2017 में उमर ने एल्मी से तलाक ले लिया. अगले साल उन्होंने फिर हिर्सी से शादी की, लेकिन 2020 में उनसे भी तलाक ले लिया. फिलहाल वह राजनीतिक सलाहकार टिम माइनैट से विवाहित हैं.

यूके के डेली मेल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि उमर ने अपने दोस्तों से कहा था कि एल्मी दरअसल उनका जैविक भाई है और यह शादी इमिग्रेशन मकसद से हुई थी. लेकिन इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि कभी नहीं हुई.

ट्रंप के हमले क्यों बढ़े?

उमर पर ट्रंप का यह तीखा हमला ऐसे समय हुआ है जब उन्होंने मिनेसोटा में रह रहे सोमालियों के लिए अस्थायी संरक्षित दर्जा (TPS) खत्म करने की घोषणा की है. अमेरिका में फिलहाल लगभग 700 सोमाली प्रवासी रह रहे हैं. इसके अलावा, अमेरिका 19 देशों जिनमें सोमालिया भी शामिल है, से आए लोगों को जारी किए गए ग्रीन कार्ड की फिर से जांच करने जा रहा है.

ट्रंप ने आगे कहा, “सोमाली गैंग सड़कों पर शिकार की तलाश में घूम रहे हैं, जबकि हमारे अच्छे लोग अपने घरों में बंद रहकर दुआ कर रहे हैं कि उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे.”

गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब हाल के हफ्तों में ट्रंप और उनके MAGA समर्थकों ने कांग्रेसवुमन उमर को निशाना बनाया हो. इस महीने की शुरुआत में भी ट्रंप ने उमर की सोमाली विरासत पर हमला करते हुए उन्हें अमेरिका छोड़ने की सलाह दी थी.

