scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कोलंबिया पर आरोपों के बाद राष्ट्रपति पेट्रो से ट्रंप की हुई लंबी बातचीत, ड्रग नीति और भविष्य की बैठक पर बनी सहमति

डोनाल्ड ट्रंप और कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो के बीच पहली बार फोन वार्ता हुई, जिससे दोनों देशों के संबंधों में सुधार की उम्मीद जगी है. पिछले महीनों में ट्रंप ने पेट्रो पर कोलंबिया को अमेरिका की ओर कोकीन भेजने का आरोप लगाया था और प्रतिबंध लगाए थे, जिससे द्विपक्षीय संबंध तनावपूर्ण थे.

Advertisement
X
संयुक्त राज्य अमेरिका और कोलंबिया के बीच संबंधों में सुधार की उम्मीद (Photo: AP)
संयुक्त राज्य अमेरिका और कोलंबिया के बीच संबंधों में सुधार की उम्मीद (Photo: AP)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो के बीच लगभग 45 मिनट तक फोन पर बातचीत हुई, जिसे दोनों देशों के रिश्तों में संभावित बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है. यह बातचीत ट्रंप के फिर से सत्ता संभालने के बाद दोनों नेताओं के बीच पहली सीधे बातचीत थी, खासकर ऐसे समय जब ट्रंप ने कोलंबिया पर कड़े आरोप लगाए थे.

हाल के महीनों में दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण रहे. ट्रंप ने पेट्रो पर कोलंबिया को “कोकीन बनाने और उसे अमेरिका भेजने” का आरोप लगाया था और सैन्य कार्रवाई की संभावनाओं पर भी विचार व्यक्त किया था. 

अक्टूबर 2025 में ट्रंप प्रशासन ने पेट्रो, उनके परिवार और एक कोलंबियाई अधिकारी के खिलाफ ड्रग व्यापार में शामिल होने के आरोपों के चलते प्रतिबंध लगाए थे. इसके अलावा, सितंबर 2025 में कोलंबिया को नारकोटिक्स नियंत्रण में विफल देश घोषित किया गया था, जिसने दोनों देशों के बीच सहयोग को गंभीर झटका पहुंचाया था.

सम्बंधित ख़बरें

ICE officer fatally shoots woman in Minneapolis
कार में बैठी महिला को ICE एजेंट ने मार दी गोली... ट्रंप की इमिग्रेशन कार्रवाई के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग
US President Donald Trump and British PM Keir Starmer
'हमने अमेरिकी सेना को दिया पूरा सपोर्ट...', रूसी ऑयल टैंकर रोके जाने पर UK का बड़ा कुबूलनामा
US Secretary of State Marco Rubio
ट्रंप की ग्रीनलैंड पर टिप्पणी के बाद डेनमार्क जाएंगे मार्को रुबियो, अधिकारियों से करेंगे बात
Donald Trump on NATO.
'अमेरिका के बिना NATO जीरो है', ट्रंप का यूरोपीय देशों पर तंज
iran missile
US का कोई भी हमला 'आखिरी गलती' होगी, अब फर्स्ट अटैक भी कर सकता है ईरान!

यह भी पढ़ें: 'हथियार छोड़ने की कसम ली थी, लेकिन देश के लिए फिर उठाऊंगा बंदूक...', मादुरो के बाद पेट्रो का ट्रंप को खुला चैलेंज

अब बातचीत में दोनों नेताओं ने अपने मतभेदों को खुले मन से चर्चा की और इसे सम्मानजनक तथा रचनात्मक बताया गया. ट्रंप ने इस वार्ता की प्रशंसा की और व्हाइट हाउस में शिखर बैठक की योजना बनने की पुष्टि की. पेट्रो ने कहा कि उन्होंने संवाद फिर से शुरू करने का आग्रह किया है और दोनों राष्ट्रों के बीच काम जारी रखना चाहिए.

Advertisement

यह बातचीत दिखाती है कि दोनों देशों ने अपनी ऐतिहासिक साझेदारी को बनाए रखने का प्रयास शुरू कर दिया है, खासतौर पर ड्रग नीति और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर. कोलंबिया, जो अमेरिका का एक प्रमुख गैर-NATO सहयोगी है, इस नए संवाद के माध्यम से द्विपक्षीय तनावों को कम करने की कोशिश करेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement