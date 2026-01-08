कोलंबिया पर आरोपों के बाद राष्ट्रपति पेट्रो से ट्रंप की हुई लंबी बातचीत, ड्रग नीति और भविष्य की बैठक पर बनी सहमति

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो के बीच लगभग 45 मिनट तक फोन पर बातचीत हुई, जिसे दोनों देशों के रिश्तों में संभावित बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है. यह बातचीत ट्रंप के फिर से सत्ता संभालने के बाद दोनों नेताओं के बीच पहली सीधे बातचीत थी, खासकर ऐसे समय जब ट्रंप ने कोलंबिया पर कड़े आरोप लगाए थे.

हाल के महीनों में दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण रहे. ट्रंप ने पेट्रो पर कोलंबिया को “कोकीन बनाने और उसे अमेरिका भेजने” का आरोप लगाया था और सैन्य कार्रवाई की संभावनाओं पर भी विचार व्यक्त किया था.

अक्टूबर 2025 में ट्रंप प्रशासन ने पेट्रो, उनके परिवार और एक कोलंबियाई अधिकारी के खिलाफ ड्रग व्यापार में शामिल होने के आरोपों के चलते प्रतिबंध लगाए थे. इसके अलावा, सितंबर 2025 में कोलंबिया को नारकोटिक्स नियंत्रण में विफल देश घोषित किया गया था, जिसने दोनों देशों के बीच सहयोग को गंभीर झटका पहुंचाया था.

अब बातचीत में दोनों नेताओं ने अपने मतभेदों को खुले मन से चर्चा की और इसे सम्मानजनक तथा रचनात्मक बताया गया. ट्रंप ने इस वार्ता की प्रशंसा की और व्हाइट हाउस में शिखर बैठक की योजना बनने की पुष्टि की. पेट्रो ने कहा कि उन्होंने संवाद फिर से शुरू करने का आग्रह किया है और दोनों राष्ट्रों के बीच काम जारी रखना चाहिए.

यह बातचीत दिखाती है कि दोनों देशों ने अपनी ऐतिहासिक साझेदारी को बनाए रखने का प्रयास शुरू कर दिया है, खासतौर पर ड्रग नीति और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर. कोलंबिया, जो अमेरिका का एक प्रमुख गैर-NATO सहयोगी है, इस नए संवाद के माध्यम से द्विपक्षीय तनावों को कम करने की कोशिश करेगा.

