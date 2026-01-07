scorecardresearch
 
'हथियार छोड़ने की कसम ली थी, लेकिन देश के लिए फिर उठाऊंगा बंदूक...', मादुरो के बाद पेट्रो का ट्रंप को खुला चैलेंज

लैटिन अमेरिका में अमेरिका के खिलाफ सियासी उबाल तेज होता दिख रहा है. वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अब कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधी चुनौती दे दी है.

कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो ने ट्रंप को खुली चेतावनी दी.(Photo: Reuters)
कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो ने ट्रंप को खुली चेतावनी दी.(Photo: Reuters)

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की अमेरिकी सेना द्वारा गिरफ्तारी के कुछ ही दिनों बाद कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने अमेरिका को खुली चेतावनी दी है. पेट्रो ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ललकारते हुए कहा है कि अगर अमेरिका ने कोलंबिया पर हमला किया या उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की तो इसका जवाब बेहद खतरनाक होगा.

कोलंबियाई राष्ट्रपति ने अपने अतीत का ज़िक्र करते हुए चौंकाने वाला बयान दिया. पेट्रो ने कहा, हमने कभी हथियार ना उठाने की कसम खाई थी, लेकिन देश की रक्षा के लिए दोबारा हथियार उठा सकते हैं.

दरअसल, गुस्तावो पेट्रो 1990 के दशक में हथियार छोड़ने से पहले एक वामपंथी गुरिल्ला संगठन का हिस्सा रह चुके हैं. उनके इस बयान को अमेरिका के खिलाफ खुली जंग की चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है.

कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने कहा, आ जाओ. मुझे पकड़ने आओ. मैं यहीं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूं. पेट्रो ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने कोलंबिया पर बमबारी की तो इसका अंजाम बेहद गंभीर होगा. उन्होंने कहा, अगर अमेरिका ने बम गिराए तो पहाड़ों में हज़ारों किसान गुरिल्ला बन जाएंगे.

इतना ही नहीं, पेट्रो ने यह भी कहा कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया तो देशभर में उबाल आ जाएगा. उन्होंने कहा, अगर राष्ट्रपति को हिरासत में लिया गया, जिसे देश का बड़ा हिस्सा प्यार करता है और सम्मान देता है तो जनता का ‘जैगुआर’ खुल जाएगा.

पेट्रो का यह बयान ऐसे वक्त आया है जब कुछ दिन पहले ही वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिकी सशस्त्र बलों ने हिरासत में लिया था. इससे पहले अगस्त 2025 में मादुरो भी ट्रंप को खुली चुनौती देते हुए कह चुके थे, आओ और मुझे पकड़ लो.

पेट्रो के इस तेवर से साफ है कि मादुरो के बाद अब कोलंबिया भी अमेरिका से सीधे टकराव की राह पर बढ़ता दिख रहा है, जिससे पूरे लैटिन अमेरिका में भू-राजनीतिक तनाव और गहरा सकता है.

