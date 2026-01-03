scorecardresearch
 
'ऐसा हमला लोगों ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नहीं देखा,' मादुरो पर सफल ऑपरेशन के बाद बोले ट्रंप

राष्ट्रपति ट्रंप ने पूरे ऑपरेशन की डिटेल देते हुए कहा कि, "दुनिया का कोई भी देश वह हासिल नहीं कर सकता जो अमेरिका ने कल किया. ऑपरेशन के बारे में उन्होंने कहा कि वेनेजुएला की सभी मिलिट्री ताकतें बेकार हो गईं क्योंकि अमेरिकी सेना ने कानून लागू करने वाली एजेंसियों के साथ मिलकर आधी रात को मादुरो को सफलतापूर्वक पकड़ लिया.

अमेरिकी कब्जे में वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की ताजा तस्वीर (Photo: Truth social)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में ऑपरेशन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ऑपरेशन की डिटेल दी है. राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला पर अब हमारा नियंत्रण है और वेनेजुएला के लोग खुश हैं. ट्रंप ने कहा है कि इस ऑपरेशन से पूरे क्षेत्र में ड्रग्स के नेटवर्क का खात्मा हो गया है. ट्रंप ने इस ऑपरेशन के लिए अमेरिकी सेना को बधाई दी है.

ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "कल देर रात और आज सुबह मेरे निर्देश पर यूनाइटेड स्टेट्स आर्म्ड फोर्सेज ने वेनेजुएला की राजधानी में एक असाधारण मिलिट्री ऑपरेशन किया. ज़बरदस्त अमेरिकी मिलिट्री ताकत, हवा, ज़मीन और समुद्र, का इस्तेमाल करके एक शानदार हमला किया गया. यह ऐसा हमला था जैसा लोगों ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद से नहीं देखा था. यह काराकास के बीच में एक मज़बूत मिलिट्री किले के खिलाफ़ एक कार्रवाई थी ताकि गैर-कानूनी तानाशाह निकोलस मादुरो को न्याय के कठघरे में लाया जा सके. यह अमेरिकी इतिहास में अमेरिकी मिलिट्री ताकत और काबिलियत का सबसे शानदार, असरदार और शक्तिशाली प्रदर्शनों में से एक था." 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को राजधानी काराकास पर बड़े पैमाने पर अमेरिकी हमले के बाद पकड़ लिया गया है. ट्रंप ने USS इवो जिमा पर मादुरो की एक फोटो पोस्ट की, जो न्यूयॉर्क जा रहा था. इस फोटो में मादुरो बेडियों में जकड़े हैं. 

ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला में अमेरिकी ऑपरेशन बिना किसी नुकसान के पूरा हुआ.वेनेजुएला में ऑपरेशन के दौरान अमेरिका का एक भी उपकरण और एक भी अमेरिकी सैनिक का नुकसान नहीं हुआ. हालांकि उन्होंने कहा कि कुछ सैनिकों को चोटें लगी है. 

ट्रंप ने कहा कि जब तक हम वेनेजुएला में कानूनी रूप से सही सत्ता परिवर्तन सुनिश्चित नहीं कर लेते, तब तक हम देश पर शासन करेंगे. हम वेनेजुएला को चलाने जा रहे हैं. 

ट्रंप ने कहा कि "दुनिया का कोई भी देश वह हासिल नहीं कर सकता जो अमेरिका ने कल किया, या सच कहूं तो, इतने कम समय में हमने जो किया है." उन्होंने आगे कहा कि "वेनेजुएला की सभी मिलिट्री ताकतें बेकार हो गईं" क्योंकि अमेरिकी सेना ने कानून लागू करने वाली एजेंसियों के साथ मिलकर आधी रात को मादुरो को सफलतापूर्वक पकड़ लिया."

अमेरिकी राष्ट्रपति ने मादुरो के नेतृत्व को "भयानक और हैरान करने वाला" बताया और कहा कि इस ऑपरेशन का मकसद वेनेजुएला के लोगों के लिए शांति और स्थिरता लाना था. ट्रंप ने कहा कि हम वेनेजुएला के महान लोगों के लिए शांति, आजादी और न्याय चाहते हैं. उन्होंने अमेरिका में रहने वाले वेनेजुएला के लोगों का भी ज़िक्र किया जिनके बारे में उन्होंने दावा किया कि वे अपने देश लौटना चाहते हैं. 

ट्रम्प ने इस ऑपरेशन को वेनेजुएला के बड़े तेल भंडार से भी जोड़ा और कहा कि अमेरिकी कंपनियां इस सेक्टर को फिर से बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी. उन्होंने कहा, "हमारी बहुत बड़ी अमेरिकी तेल कंपनियां, जो दुनिया में सबसे बड़ी हैं, वहां जाएंगी, अरबों डॉलर खर्च करेंगी, बुरी तरह से टूटे हुए इंफ्रास्ट्रक्चर, तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करेंगी, और देश के लिए पैसा कमाना शुरू करेंगी."

राष्ट्रपति ने बताया कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिकी सेनाएं और मिलिट्री एक्शन के लिए तैयार हैं. ट्रम्प ने कहा, "अगर हमें ऐसा करने की जरूरत पड़ी तो हम दूसरा और बहुत बड़ा हमला करने के लिए तैयार हैं," यह बताते हुए कि हमलों की दूसरी लहर की योजना बनाई गई थी लेकिन आखिरकार उसकी जरूरत नहीं पड़ी.  

