scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'स्टील बैरियर्स में छिपे थे मादुरो, हमारी सेना ने...', ट्रंप ने बताया वेनेजुएला में कैसे हुई 'सर्जिकल स्ट्राइक'

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने वाले ऑपरेशन के बाद अमेरिका वेनेजुएला के तेल उद्योग में बहुत मजबूती से शामिल होगा और अमेरिकी तेल कंपनियां वहां बड़ी भूमिका निभाएंगी. ट्रंप ने इस ऑपरेशन को अभूतपूर्व बताते हुए कहा कि इसे उन्होंने मार-ए-लागो में लाइव देखा. कुछ सैनिकों को चोटें आईं लेकिन कोई मौत नहीं हुई.

Advertisement
X
वेनेजुएला में अगली सरकार को लेकर अमेरिका की भूमिका पर भी ट्रंप ने संकेत दिए. (File Photo: ITG)
वेनेजुएला में अगली सरकार को लेकर अमेरिका की भूमिका पर भी ट्रंप ने संकेत दिए. (File Photo: ITG)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने वाले ऑपरेशन के बाद अमेरिका वेनेजुएला के तेल उद्योग में 'बहुत मजबूती से' शामिल होगा. शनिवार को फॉक्स न्यूज से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी ऊर्जा कंपनियां वेनेजुएला के तेल क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाएंगी.

ट्रंप ने मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर कहा कि अमेरिकी टीम ने 'लाजवाब काम किया' है. उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई दूसरा देश ऐसा ऑपरेशन नहीं कर सकता. ट्रंप के मुताबिक उन्होंने इस पूरे अभियान को रियल टाइम में देखा और इसके हर पहलू पर नजर रखी. उन्होंने इसे 'पेशेवर नेतृत्व, सैन्य गुणवत्ता और साहस' का बेहतरीन उदाहरण बताया.

'हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर सेना'

सम्बंधित ख़बरें

USS Iwo Jima Nicolas Maduro
जिस युद्धपोत से मादुरो और उनकी पत्नी न्यूयॉर्क जा रहे हैं, जानिए उसकी ताकत
Donald Trump, Nicolas Maduro,
Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 03 जनवरी 2026 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार
Pablo Escobar Venezuela Nicolas Maduro
कैसे मादुरो की मदद से वेनेजुएला बना पाब्लो एस्कोबार का 'हैवन ऑफ कोकेन'
how-much-oil-does-venezuela-have-iraq-comparison-after-us-attack
वेनेजुएला के पास कितना तेल है? सऊदी अरब से भी बड़ा है इसका खजाना
Maduro inherited a state built on oil dependence and Chávez’s charismatic authority.
एक बस ड्राइवर जो बन गया प्रेसिडेंट... कहानी वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की

ट्रंप ने कहा कि इसकी तुलना अफगानिस्तान से नहीं की जा सकती, जहां अमेरिका पूरी दुनिया में मजाक बन गया था. उन्होंने कहा कि 'अब अमेरिका मजाक नहीं है'. उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर सेना है. उन्होंने यह भी कहा कि सैनिकों की बहादुरी और प्रोफेशनलिज्म देखकर उन्हें रोकना मुश्किल हो रहा था.

Advertisement

वेनेजुएला में अगली सरकार को लेकर ट्रंप ने कहा कि इस पर फैसला किया जा रहा है और अमेरिका कोई जोखिम नहीं लेना चाहता. उन्होंने संकेत दिए कि सत्ता हस्तांतरण में अमेरिका की अहम भूमिका रहेगी.

तेल उद्योग को लेकर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की तेल कंपनियां दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन हैं और वे वेनेजुएला के तेल सेक्टर में गहराई से जुड़ेंगी. उन्होंने साफ किया कि अमेरिका इस क्षेत्र में सक्रिय रूप से शामिल होगा.

'कुछ सैनिकों को चोटें आईं लेकिन सभी सुरक्षित'

डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में हुए ऑपरेशन को लेकर कहा कि इस कार्रवाई में अमेरिकी बलों को कुछ चोटें जरूर आईं, लेकिन किसी भी सैनिक की मौत नहीं हुई. ट्रंप ने बताया कि उन्होंने यह पूरा ऑपरेशन फ्लोरिडा स्थित अपने मार-ए-लागो आवास के एक कमरे में स्क्रीन पर लाइव देखा, बिल्कुल किसी टीवी शो की तरह, और यह देखकर वह अमेरिकी सेना की पेशेवर क्षमता से बेहद प्रभावित हुए. 

'एक हेलिकॉप्टर को गंभीर नुकसान पहुंचा'

उन्होंने कहा कि इस्तेमाल किए गए सैन्य उपकरण पूरी तरह सटीक तरीके से काम कर रहे थे और यह ऑपरेशन ईरान के परमाणु ठिकानों पर की गई कार्रवाई के बराबर था. ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी बलों ने स्टील के बैरियर्स तोड़े, एक हेलिकॉप्टर को गंभीर नुकसान पहुंचा, लेकिन कोई विमान नहीं गिरा. मादुरो एक कड़ी सुरक्षा वाले किले और स्टील के दरवाजों वाले घर में छिपे हुए थे, उनके पास भागने का सुरक्षित रास्ता भी था, लेकिन अमेरिकी बलों ने घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया. 

Advertisement

ट्रंप ने कहा कि यह ऑपरेशन मेक्सिको की राष्ट्रपति को संदेश देने के लिए नहीं था, जिनके साथ अमेरिका अच्छे संबंधों में है और जो ड्रग कार्टेल से डरी हुई हैं. उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई चार दिन पहले ही की जानी थी, लेकिन मौसम साफ नहीं था, जबकि पिछली रात हालात सही थे. 

दूसरी स्ट्राइक के लिए भी तैयार था अमेरिका

ट्रंप ने कहा कि मादुरो आखिरी वक्त तक उनसे बातचीत और सौदे की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया. उन्होंने दावा किया कि वेनेजुएला में मादुरो के प्रति वफादारी बेहद कमजोर थी और कई नेता अब उसका साथ छोड़ चुके हैं. ट्रंप ने कहा कि अमेरिका वेनेजुएला के तेल क्षेत्र में मजबूती से शामिल होगा. जरूरत पड़ने पर दूसरी स्ट्राइक के लिए भी तैयारी थी. हालांकि शायद उसकी जरूरत न पड़े. उन्होंने इस कार्रवाई को 'सर्जिकल ऑपरेशन' बताते हुए कहा कि इसका मकसद जानें बचाना और दुनिया को यह संदेश देना है कि अमेरिका को दबाया नहीं जा सकता. 

'अब देखते हैं कि वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति आगे क्या करते हैं'
 
ट्रंप ने मादुरो को 'अलोकप्रिय तानाशाह' बताया, मचाडो को समर्थन देने से इनकार किया और कहा कि अब देखा जाएगा कि वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति आगे क्या कदम उठाते हैं. चीन के प्रतिनिधिमंडल की मादुरो से बैठक पर सवाल को उन्होंने टालते हुए कहा कि वह जल्द होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जानकारी देंगे, जिसमें जनरल केन और हेगसेथ भी शामिल होंगे. उन्होंने अंत में कहा कि उन्हें अमेरिकी होने पर गर्व है.

Advertisement

ट्रंप के दावों का समर्थन करते हुए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि प्रशासन ने मादुरो को बार-बार चेतावनी दी थी और कई बार रास्ता बदलने का मौका भी दिया गया. लेकिन ड्रग तस्करी और चोरी किए गए तेल को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. वेंस ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि ड्रग तस्करी तुरंत बंद होनी चाहिए और जो तेल चोरी किया गया है, उसे अमेरिका को वापस लौटाया जाना चाहिए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    ईरान प्रोटेस्ट लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement