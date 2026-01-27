ट्रंप प्रशासन ने बॉर्डर पेट्रोल कमांडर ग्रेगरी बोविनो को पद से हटाया, मिनियापोलिस में दो नागरिकों की मौत पर एक्शन

अमेरिकी सीमा सुरक्षा बल (US Border Patrol) के 'कमांडर एट लार्ज' ग्रेगरी बोविनो को उनके पद से हटा दिया गया है. अब उन्हें कैलिफोर्निया में उनके पूर्व पद पर वापस भेजा गया है, जहां उनके जल्द सेवानिवृत्ति (रिटायर) होने की उम्मीदें हैं. साथ ही DHS ने ग्रेगरी बोविनो की सोशल मीडिया अकाउंट्स तक पहुंच को निलंबित कर दिया है, जहां वह काफी सक्रिय थे और अक्सर आलोचकों पर पलटवार करते थे.



होमलैंड सिक्योरिटी के एक अधिकारी और दो अन्य सूत्रों ने ये जानकारी देते हुए बताया कि मिनियापोलिस में शनिवार को हुई एक घटना के बाद ग्रेगरी बोविनो को उनके पद से हटा दिया गया है, जहां बॉर्डर पैट्रोल एजेंटों ने 37 वर्षीय अमेरिकी नागरिक एलेक्स प्रेटी (Alex Pretti) की गोली मारकर हत्या कर दी. प्रेटी एक आईसीयू नर्स थे जो वेटरन्स के साथ काम करते थे. बोविनो के कमांड में आने वाले एजेंटों द्वारा की गई इस घटना के बाद ट्रंप प्रशासन ने अपनी सबसे आक्रामक डिपोर्टेशन रणनीतियों पर पुनर्विचार शुरू कर दिया है.

घटना के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस



बोविनो ने घटना के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेटी पर बिना सबूत के आरोप लगाए थे कि वे एजेंटों पर "मासेकर" करने की योजना बना रहे थे. हालांकि, गवाहों और वीडियो फुटेज से उनके दावों की पोल खुल गई.

ट्रंप ने टिम वाल्ज से की बात



घटना के बाद सोमवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मिनेसोटा के गवर्नर टिम वाल्ज (Tim Walz) ने एक निजी फोन कॉल पर बातचीत की, जिसमें दोनों पक्षों ने डिपोर्टेशन अभियान के दौरान हुई मौतों के बाद गतिरोध खत्म करने का रास्ता तलाशने के संकेत दिए हैं.



ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि वे अब गवर्नर वॉल्ज के साथ एक ही वेवलेंथ पर हैं. जबकि वाल्ज ने कहा कि बातचीत सकारात्मक रही और ट्रंप ने मिनेसोटा में संघीय एजेंटों की संख्या कम करने पर विचार करने की बातें कही हैं.

बड़े अधिकारियों पर भी लटकी तलवार



ग्रेगरी बोविनो की अचानक हुई इस पदावनति ने होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के अन्य बड़े चेहरों के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं.



रिपोर्ट के अनुसार, होमलैंड सिक्योरिटी सचिव क्रिस्टी नोएम और उनके करीबी सलाहकार कोरी लेवांडोव्स्की की नौकरी पर भी खतरा मंडरा रहा है जो विभाग में बोविनो के सबसे बड़े समर्थक माने जाते थे. प्रशासन का ये बदलाव दर्शाता है कि मिनीपोलिस की घटना के बाद मास-डिपोर्टेशन अभियान की रणनीति में एक बड़ा मोड़ आ सकता है.

