कनाडा में भारत-विरोधी नफरत फैला रही ये महिला कौन है? हर जगह तलाश रही टोरंटो पुलिस, जारी की फोटो

कनाडा के टोरंटो में भारत के ख‍िलाफ नफरत फैलाने से जुड़े एक मामले में पुलिस एक महिला की तलाश कर रही है. टोरंटो पुलिस सर्विस ने संदिग्ध महिला की पहचान के लिए आम जनता से मदद की अपील की है.

पुलिस के अनुसार, ये मामला नफरत से प्रेरित तोड़फोड़ से जुड़ा हुआ है. गुरुवार, 3 जुलाई 2025 से लेकर रविवार, 21 दिसंबर 2025 के बीच अधिकारियों को टोरंटो ट्रांजिट कमीशन (TTC) के कई स्टेशनों से लगातार शिकायतें मिलीं. इन शिकायतों में स्टेशनों और सबवे ट्रेनों पर आपत्तिजनक ग्रैफिटी पाए जाने की जानकारी दी गई.

जांच में सामने आया है कि संदिग्ध महिला ने अलग-अलग TTC स्टेशनों पर जाकर संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और स्टेशनों के भीतर और सबवे कोचों पर भारत-विरोधी संदेश लिखे. 21 दिसंबर को महिला को आखिरी बार देखा गया था. उस समय उसने ईयरमफ्स, लंबा काला कोट, भूरे रंग के बूट और सफेद-भूरे रंग का स्कार्फ पहन रखा था.

टोरंटो पुलिस ने संदिग्ध महिला की तस्वीर भी जारी की है. पुलिस का कहना है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और इसे नफरत से प्रेरित अपराध के रूप में जांचा जा रहा है. इस पूरे मामले की जांच हेट क्राइम यूनिट कर रही है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी के पास इस महिला से जुड़ी कोई भी जानकारी हो, तो वो तुरंत टोरंटो पुलिस से संपर्क करे.

कनाडा में हेट क्राइम और भारत-विरोधी घटनाएं

कनाडा में बीते कुछ वर्षों से हेट क्राइम के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, खासकर सार्वजनिक स्थानों और ट्रांजिट सिस्टम में. टोरंटो ट्रांजिट कमीशन (TTC) जैसे व्यस्त नेटवर्क अक्सर नस्लीय, धार्मिक और राष्ट्रीय पहचान को निशाना बनाने वाली ग्रैफिटी और तोड़फोड़ की घटनाओं से प्रभावित रहे हैं. हाल के महीनों में कनाडा में भारतीय समुदाय के खिलाफ नफरत भरे संदेश, धमकियों और प्रतीकों की कई घटनाएं सामने आई हैं. इन्हीं बढ़ती घटनाओं को देखते हुए टोरंटो पुलिस की हेट क्राइम यूनिट (HCU) ऐसे मामलों की अलग से जांच करती है, ताकि नफरत से प्रेरित अपराधों पर सख्त कार्रवाई की जा सके.

