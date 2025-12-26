scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कनाडा में भारत-विरोधी नफरत फैला रही ये महिला कौन है? हर जगह तलाश रही टोरंटो पुलिस, जारी की फोटो

ये मामला टोरंटो ट्रांजिट कमीशन के कई स्टेशनों पर हुआ है, जहां महिला ने नफरत भरे संदेश लिखे और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया. पुलिस ने महिला की तस्वीर जारी की है और हेट क्राइम यूनिट इस मामले की जांच कर रही है. कनाडा में हेट क्राइम के बढ़ते मामलों के बीच ये घटना चिंता का विषय बनी हुई है.

Advertisement
X
सबवे स्टेशनों पर भारत-विरोधी नारे, हेट क्राइम यूनिट कर रही महिला की तलाश
सबवे स्टेशनों पर भारत-विरोधी नारे, हेट क्राइम यूनिट कर रही महिला की तलाश

कनाडा के टोरंटो में भारत के ख‍िलाफ नफरत फैलाने से जुड़े एक मामले में पुलिस एक महिला की तलाश कर रही है. टोरंटो पुलिस सर्विस ने संदिग्ध महिला की पहचान के लिए आम जनता से मदद की अपील की है.

पुलिस के अनुसार, ये मामला नफरत से प्रेरित तोड़फोड़ से जुड़ा हुआ है. गुरुवार, 3 जुलाई 2025 से लेकर रविवार, 21 दिसंबर 2025 के बीच अधिकारियों को टोरंटो ट्रांजिट कमीशन (TTC) के कई स्टेशनों से लगातार शिकायतें मिलीं. इन शिकायतों में स्टेशनों और सबवे ट्रेनों पर आपत्तिजनक ग्रैफिटी पाए जाने की जानकारी दी गई.

जांच में सामने आया है कि संदिग्ध महिला ने अलग-अलग TTC स्टेशनों पर जाकर संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और स्टेशनों के भीतर और सबवे कोचों पर भारत-विरोधी संदेश लिखे. 21 दिसंबर को महिला को आखिरी बार देखा गया था. उस समय उसने ईयरमफ्स, लंबा काला कोट, भूरे रंग के बूट और सफेद-भूरे रंग का स्कार्फ पहन रखा था.

सम्बंधित ख़बरें

Canada
Canada में निशाने पर भारतीय, पहले Himanshi और अब Shivank
Indian-Origin Father of Three Dies After Eight-Hour ER Wait in Canada
कनाडा: 8 घंटे इमरजेंसी में तड़पता रहा भारतीय मूल का शख्स, हुई मौत
After Himanshi Khurana, Indian student Shivank Awasthi shot dead in Canada
कनाडा में भारतीयों की सुरक्षा पर खतरा? पहले हिमांशी और अब शिवांक की हत्या से उठे सवाल
कनाडा में शपथ नियमों में ऐतिहासिक संशोधन (Photo: Representative)
कनाडा में सिख वकील की बड़ी जीत, अदालत ने बदला 100 साल पुराना कानून
Toronto subway train (Photo-Pexels)
टोरंटो मेट्रो में महीनों से 'भारत विरोधी संदेश' लिख रही महिला, जांच में जुटी पुलिस

टोरंटो पुलिस ने संदिग्ध महिला की तस्वीर भी जारी की है. पुलिस का कहना है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और इसे नफरत से प्रेरित अपराध के रूप में जांचा जा रहा है. इस पूरे मामले की जांच हेट क्राइम यूनिट कर रही है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी के पास इस महिला से जुड़ी कोई भी जानकारी हो, तो वो तुरंत टोरंटो पुलिस से संपर्क करे.

Advertisement

कनाडा में हेट क्राइम और भारत-विरोधी घटनाएं

कनाडा में बीते कुछ वर्षों से हेट क्राइम के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, खासकर सार्वजनिक स्थानों और ट्रांजिट सिस्टम में. टोरंटो ट्रांजिट कमीशन (TTC) जैसे व्यस्त नेटवर्क अक्सर नस्लीय, धार्मिक और राष्ट्रीय पहचान को निशाना बनाने वाली ग्रैफिटी और तोड़फोड़ की घटनाओं से प्रभावित रहे हैं. हाल के महीनों में कनाडा में भारतीय समुदाय के खिलाफ नफरत भरे संदेश, धमकियों और प्रतीकों की कई घटनाएं सामने आई हैं. इन्हीं बढ़ती घटनाओं को देखते हुए टोरंटो पुलिस की हेट क्राइम यूनिट (HCU) ऐसे मामलों की अलग से जांच करती है, ताकि नफरत से प्रेरित अपराधों पर सख्त कार्रवाई की जा सके.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    Advertisement