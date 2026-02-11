scorecardresearch
 
टीचर ने बहन को दी सजा, राइफल लेकर स्कूल पहुंच गया भाई... थाइलैंड कांड की पूरी कहानी

थाईलैंड के सोंगखला में एक 18 वर्षीय युवक ने स्कूल में गोलीबारी की, जिसमें स्कूल के निदेशक की मौत हो गई और दो अन्य घायल हुए. आरोपी ने शिक्षकों और छात्रों को बंधक बनाया था, लेकिन पुलिस ने सभी को सुरक्षित छुड़ा लिया.

थाइलैंड के सोंगखला में स्कूल में फायरिंग की घटना सामने आई है
थाइलैंड के सोंगखला में स्कूल में फायरिंग की घटना सामने आई है

थाईलैंड के सोंगखला में बुधवार को एक स्कूल में 18 साल के युवक ने गोलीबारी कर दी. इस हमले में स्कूल के निदेशक (डायरेक्टर) की मौत हो गई, जबकि एक छात्र और एक शिक्षक समेत दो लोग घायल हो गए. पुलिस ने आरोपी को बाद में गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के मुताबिक, युवक ने हाट याई जिले के एक स्कूल में कई राउंड फायरिंग की और कुछ समय के लिए शिक्षकों और छात्रों को बंधक बना लिया, हालांकि बाद में सभी बंधकों को सुरक्षित छुड़ा लिया गया. इसमें स्कूल डायरेक्टर की मौत हो गई, लेकिन बाकी सभी बंधक जिंदा बचा लिए गए हैं.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
पुलिस द्वारा जारी एक फोटो में आरोपी को गिरफ्तार करते हुए दिखाया गया है. वह नंगे पैर था और शॉर्ट्स व टी-शर्ट पहने हुए था. तस्वीर में सशस्त्र पुलिसकर्मी उसे जमीन पर दबोचे हुए नजर आ रहे हैं. मौके पर मौजूद लोगों द्वारा शेयर किए गए वीडियो में पुलिसकर्मी तीन मंजिला स्कूल की इमारत में घुसते दिखाई दे रहे हैं.

Thailand

वीडियो में गोलियों की आवाज भी सुनाई दे रही है. एक अन्य वीडियो में छात्र सीढ़ियों से नीचे भागते नजर आ रहे हैं, जबकि पुलिसकर्मी, कुछ हेलमेट और बुलेटप्रूफ जैकेट पहने हुए राइफल के साथ बच्चों से कहते सुनाई दे रहे हैं, 'घर जाओ बच्चों, अब सब ठीक है.' हालांकि इन दोनों वीडियो की पुष्टि नहीं हो पाई है.

छोटी बहन को टीजर ने दी थी सजा
स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, घटना से पहले पुलिस को एक 18 वर्षीय युवक के हिंसक व्यवहार की सूचना मिली थी. बताया गया कि वह अपनी मां को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था. पुलिस जब मौके पर पहुंची, तो उसने कथित तौर पर एक पुलिसकर्मी से असॉल्ट राइफल छीन ली और फिर स्कूल में घुस गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आरोपी एक ऐसे शिक्षक को ढूंढ रहा था जिसने पहले उसकी छोटी बहन को अनुशासन के तहत सजा दी थी.

थाईलैंड में बंदूक हिंसा असामान्य नहीं है. साल 2022 में एक पूर्व पुलिस अधिकारी ने एक नर्सरी में गोली और चाकू से हमला कर 36 लोगों की हत्या कर दी थी, जिनमें 22 बच्चे शामिल थे. इस ताजा घटना के बाद एक बार फिर देश में स्कूलों की सुरक्षा और हथियारों पर नियंत्रण को लेकर सवाल उठने लगे हैं.

