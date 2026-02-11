scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

थाईलैंड: 22 बच्चों समेत 34 लोगों की हत्या, डे-केयर में ताबड़तोड़ फायरिंग

थाईलैंड में दो अलग-अलग गोलीबारी की घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर दिया है. एक ओर जहां एक पूर्व पुलिस अधिकारी ने डे-केयर सेंटर में घुसकर 34 लोगों की हत्या कर दी, वहीं दक्षिणी थाईलैंड के हाट याई स्थित एक स्कूल में 18 वर्षीय युवक ने फायरिंग कर दो लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया.

Advertisement
X
थाइलैंड में मास शूटिंग में 34 लोगों की हत्या कर दी गई है
थाइलैंड में मास शूटिंग में 34 लोगों की हत्या कर दी गई है

थाईलैंड से दहशतगर्दी की बड़ी घटनाएं सामने आई हैं. यहां दो अलग-अलग घटनाओं में 34 लोगों की हत्या कर दी गई है, जिसमें 22 बच्चे शामिल हैं. इन घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर दिया है. सामने आया है कि एक पूर्व पुलिस अधिकारी ने डे-केयर सेंटर में घुसकर 34 लोगों की हत्या कर दी. इसके अलावा साउथ थाईलैंड के हाट याई में मौजूद एक स्कूल में 18 साल के युवक ने फायरिंग कर दो लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया और एक महिला कर्मचारी को बंधक बना लिया.

इसे थाईलैंड के इतिहास की सबसे भयावह घटना के तौर पर देखा जा रहा है. एक पूर्व पुलिस अफसर ने एक डे-केयर सेंटर में अंधाधुंध फायरिंग कर दी. इस हमले में कम से कम 22 बच्चों और 12 वयस्कों की मौत हो गई. स्थानीय प्रशासन के अनुसार, यह देश के इतिहास की सबसे घातक मास शूटिंग है. घटना के बाद पूरे इलाके में शोक पसर गया और लोगों में गुस्सा भी है.  पुलिस मामले की जांच कर रही है और हमले के पीछे की मंशा का पता लगाने की कोशिश कर रही है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement