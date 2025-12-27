भूकंप के झटकों से दहला ताइवान, गगनचुंबी इमारतें हिलीं, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7 रही

ताइवान में ज़ोरदार भूकंप आया है. शनिवार देर रात उत्तर-पूर्वी तट के पास 7.0 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया. भूकंप के झटके इतने तीव्र रहे कि गगनचुंबी इमारतें हिल गईं. लोगों में दहशत फैल गया और वह इमारतों से बाहर आ गए. भूकंप का केंद्र यिलान शहर से लगभग 32 किलोमीटर दूर समुद्री क्षेत्र में था. बीते तीन दिनों में यह दूसरा तेज भूकंप था, जिससे ताइवान पूरी तरह से हिल गया.

इस भूकंप के झटके राजधानी ताइपे में भी महसूस किए गए. राजधानी में भी इमारतें हिल गईं. राष्ट्रीय अग्निशमन एजेंसी ने जानकारी दी है कि फ़िलहाल नुकसान या जान-माल के नुकसान का आकलन किया जा रहा है.

ताइवान, जो दो प्लेट टेक्टोनिक प्लेटों के जंक्शन पर स्थित है, भूकंपों के लिए बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है. यहां सैकड़़ों गगनचुंबी इमारतें हैं. इसलिए भूकंप के इतने तेज झटके बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है.

ताइवान के उत्तर-पूर्वी तट के पास 7.0 तीव्रता का भूकंप (Photo: taiwannews)

भूकंप ताइवान को कितना नुक़सान पहुंचाता है, यह आंकड़े ख़ुद बयान करते हैं. 2016 में दक्षिणी ताइवान में आए भूकंप ने 100 से अधिक लोगों की जान ली थी, जबकि 1999 में 7.3 तीव्रता के भूकंप ने 2,000 से अधिक लोगों की हत्या की थी. ऐसे भूकंपों ने ताइवान में भूकंप सुरक्षा और त्वरित राहत कार्यों के महत्व को और बढ़ा दिया है.

ताइवान की ऊर्जा कंपनी का कहना है कि भूकंप के झटकों के बाद कुछ देर के लिए यिलान में 3,000 घरों में बिजली थोड़े देर के लिए बाधित रही.

सोशल मीडिया पर लोगों ने साझा किया अनुभव

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोगों ने अपने अनुभव साझा किए, जिसके माध्यम से भूकंप की भयावहता और मानवीय स्थिति स्पष्ट रूप से नजर आई. विश्व अलर्ट / भूकंप और आपदाएं नाम के एक्स चैनल ने एक वीडियो शेयर किया. जिसमें अपार्टमेंट के अंदर सब कुछ हिलता नजर आया.

IMÁGENES DEL MOMENTO: Videos muestran el fuerte terremoto de magnitud 6,7 registrado en Yilan, Taiwán. 🎥⚠️ pic.twitter.com/NTHSElVx6T — Alerta Mundial / Terremotos y Desastres (@AlertaMundial19) December 27, 2025



स्थानीय न्यूज चैनल 4VisionNews ने भी एक वीडियो शेयर किया और बताया कि भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए.

#N4V | Un fuerte sismo fue registrado hoy cerca de la costa noreste de #Taiwán, con una magnitud de 6.6, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El movimiento sísmico ocurrió a las 11:05 p.m. (hora local).



El epicentro se localizó cerca de la zona de Yilan, en el… pic.twitter.com/RDTKfsJycb — Noticias 4Visión (@noticias4vision) December 27, 2025

