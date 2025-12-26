सीरिया में जुमे की नमाज के वक्त ब्लास्ट, 8 की मौत और 20 से ज्यादा घायल

सीरिया के होम्स की एक मस्जिद में विस्फोट की खबर है. यह ब्लास्ट होम्स के अलावी अल्पसंख्यक समुदाय की एक मस्जिद में शुक्रवार को हुआ, जिसमें अब तक आठ लोगों की मौत हो गई है जबकि कई घायल हो गए है.

होम्स में इमाम अली बिन अबी तालिब मस्जिद के भीतर विस्फोट हुआ, जिसके बाद सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके को घेर लिया. स्थानीय अधिकारी इस्साम नामेह ने रॉयटर्स को बताया कि यह विस्फोट शुक्रवार की दोपहर की नमाज के दौरान हुआ, जो आमतौर पर मस्जिदों में सबसे अधिक भीड़ का समय होता है.

सीरिया की सरकारी एजेंसी अरब न्यूज ने ब्लास्ट की तस्वीरें जारी की हैं, जिसमें मस्जिद के भीतर खून से सने कार्पेट, दीवारों में छेद और टूटी खिड़कियां देखी जा सकती हैं.

एजेंसी ने सुरक्षाबलों का हवाला देकर कहा कि शुरुआती जांच में पता चला है कि मस्जिद के भीतर विस्फोटक लगाया गया था. इलाके को चारों ओर से घेर लिया गया है. सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी नजीब अल-नासान ने बताया कि इस घटना में 21 लोग घायल हुए हैं. ये आंकड़े शुरुआती है. मृतकों की संख्या भी बढ़ सकती है.

सीरियाई सरकारी मीडिया साना द्वारा जारी फुटेज में राहतकर्मियों और सुरक्षाबलों को मस्जिद में हर जगह मलबा नजर आ रहा है. अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी किसी भी संगठन ने नहीं ली है.

इस ब्लास्ट के बाद सीरिया के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर इस आतंकी हमले की निंदा करते हुए इसे मानवीय और नैतिक मूल्यों पर कायराना हमला बताया, जिसका मकसद सीरिया में अस्थिरता लाना है. मंत्रालय ने कहा कि देश हर प्रारूप में आतंकवाद की निंदा करता है और देश की सुरक्षा की प्रतिबद्धता जताता है.

बता दें कि पिछले साल लंबे समय तक सत्ता में रहे राष्ट्रपति बशर अल असद के तख्तापलट के बाद से सीरिया में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं. अल असद खुद अलावी संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं. लेकिन उनके देश छोड़कर फरार होने के बाद सीरिया में सुन्नी मुस्लिम बहुसंख्यक सरकार बनी. इस महीने की शुरुआत में भी मध्य सीरिया में एक हमले में दो अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई थी.

