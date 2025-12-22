नवीद और साजिद अकरम ने पहले गन की ट्रेनिंग की, फिर बोंडी बीच हमला किया- पुलिस रिपोर्ट

सिडनी पुलिस ने बोंडी बीच हमले के आरोपियों नवीद और साजिद अकरम पर जांच में अहम खुलासे किए हैं. पुलिस का कहना है कि दोनों ने हमला करने से पहले गन की ट्रेनिंग ली, वीडियो रिकॉर्ड किए और ड्राई रन भी किया. चार बम फटने में नाकाम रहे. हमला 14 दिसंबर को एक यहूदी कार्यक्रम में हुआ था, जिसमें 15 लोग मारे गए. नवीद पर 59 मामले दर्ज हैं, जबकि साजिद को मौके पर गोली मार दी गई.

और पढ़ें

सिडनी पुलिस ने बोंडी बीच हमले के आरोपियों नवीद और साजिद अकरम के बारे में अहम जानकारी साझा की है. जांच में पता चला है कि हमलावरों ने हमला करने से पहले गन की ट्रेनिंग ली, ड्राई रन किया और हमला प्लान करते हुए वीडियो रिकॉर्ड किए. पुलिस का कहना है कि यह हमला इस्लामिक स्टेट की विचारधारा से प्रेरित था.

सिडनी पुलिस ने बताया कि बोंडी बीच में हुए आतंकवादी हमले के आरोपी हमलावरों ने हमला करने से पहले आग्नेयास्त्र की ट्रेनिंग ली थी और योजना बनाने के वीडियो रिकॉर्ड किए थे.

पुलिस के अनुसार अक्टूबर 2025 में एक वीडियो में नवीद अकरम और उनके पिता साजिद अकरम शॉटगन चलाते और रणनीतिक रूप से आगे बढ़ते दिख रहे हैं. एक और वीडियो में दोनों को इस्लामिक स्टेट का झंडा पीछे रखा हुआ दिखाया गया, जिसमें वे जायोनिस्टों की निंदा कर रहे थे और कुरान की आयतें पढ़ रहे थे.

Advertisement

पुलिस का दावा है कि हमला करने से दो दिन पहले दोनों ने एक “ड्राई रन” यानी अभ्यास भी किया. जांचकर्ताओं का कहना है कि चार IED यानी आत्मघाती बम भीड़ में फेंके गए, लेकिन ये फटने में नाकाम रहे. हमले के समय उनके वाहन की आगे और पीछे की विंडशील्ड पर IS के झंडे लगाए गए थे.

पुलिस के अनुसार 14 दिसंबर को बोंडी बीच में एक यहूदी कार्यक्रम के दौरान हुए इस हमले में 15 लोगों की मौत हुई. नवीद अकरम (24) पर 59 मामले दर्ज हैं, जिनमें 15 हत्या, 40 हत्या के प्रयास और एक आतंकवाद से जुड़ा मामला शामिल है. उनके पिता साजिद अकरम को मौके पर पुलिस ने गोली मारकर ढेर कर दिया. पुलिस और अधिकारियों का कहना है कि यह हमला इस्लामिक स्टेट की विचारधारा से प्रेरित था.

---- समाप्त ----