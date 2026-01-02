scorecardresearch
 
आग की ऊंची लपटें, धुएं का गुबार... स्विट्जरलैंड अग्निकांड की खौफनाक आपबीती, अब तक 47 मौतें

स्विट्जरलैंड के क्रैंस-मोंटाना स्की रिज़ॉर्ट में नए साल की पूर्व संध्या पर एक लग्जरी बार के बेसमेंट में धमाके और आग से 47 लोगों की मौत हो गई, 115 घायल हैं. हादसे की जांच जारी है.

स्विट्जरलैंड आग हादसे के चश्मदीदों ने बताई आपबीती (Photo: Screengrab)
स्विट्जरलैंड आग हादसे के चश्मदीदों ने बताई आपबीती (Photo: Screengrab)

स्विट्जरलैंड में नए साल की पूर्व संध्या पर जश्न के वक्त एक लग्जरी बार में धमाके से अब तक करीब 47 लोग मारे जा चुके हैं. इसके साथ, 115 लोग घायल बताए जा रहे हैं. ब्लास्ट होने के बाद मौके पर भीषण आग लग गई थी. रिपोर्ट के मुताबिक, क्रैंस-मोंटाना के स्की रिज़ॉर्ट शहर में ले कॉन्स्टेलेशन बार एंड लाउंज के बेसमेंट में यह धमाका हुआ था. घटना के वक्त बार में 150 से ज़्यादा लोग मौजूद थे.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुआ, जिसमें देखा जा सकता है कि घटना के बाद ऊंची-ऊंची लपटें और गुबार देखने को मिला. अंदर मौजूद लोगों ने मदद की गुहार लगाना शुरू कर दिया.

पुलिस प्रवक्ता गैटन लैथियन ने AFP को बताया, "एक धमाका हुआ, जिसके पीछे की वजह अभी तक नहीं पता चल सकी है. इसमें कई लोग घायल हुए हैं और कई लोगों की मौत हुई है."

चश्मदीदों ने क्या बताया?

बार में आग लगने के बाद सौ से ज्यादा लोग अंदर मौजूद थे, जो फंस गए थे. चश्मदीदों ने बताया, "बेसमेंट में स्थित नाइटक्लब से बाहर निकलने के लिए लोगों के बीच भगदड़ मच गई. तंग सीढ़ियों और सिर्फ एक एग्जिट गेट होने की वजह से कई लोग अंदर ही फंस गए. कुछ लोगों ने जान बचाने के लिए खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए."

बुरी तरह झुलसे कई शव, पहचान भी मुश्किल

वैलेस कैंटन के पुलिस कमांडर गिस्लर ने बताया कि पीड़ितों की शिनाख्त करना बड़ी चुनौती है क्योंकि कई शव बुरी तरह झुलस चुके हैं. घायलों को सियोन, लॉजेन, जिनेवा और ज्यूरिख के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. स्विस संघीय राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन कैंटन ने इस घटना पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि जो पल उत्सव का होना चाहिए था, वह एक डरावने सपने में तब्दील हो गया.

दुनिया भर में मशहूर है रिजॉार्ट

क्रैंस मोंटाना रिजॉर्ट इंटरनेशनल लेवल पर बेहद मशहूर है. इसमें ले कॉन्स्टेलेशन बार 2015 में खुला था और यह पर्यटकों के बीच खासा लोकप्रिय है. 15 हजार की आबादी वाला यह शहर देश के सबसे खास और महंगे इलाकों में गिना जाता है. यह साल भर मिलने वाली धूप के लिए मशहूर है. प्रशासन ने इलाके में मौजूद अन्य पर्यटकों से सावधानी बरतने की अपील की है, जिससे चिकित्सा संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव न पड़े.

 
