रूस के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर की हत्या की कोशिश, शूटर ने मारी गोली

रूस के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल व्लादिमीर अलेक्सेयेव को शुक्रवार को मॉस्को में गोली मार दी गई, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया. यह जानकारी सरकारी मीडिया ने जांच एजेंसियों के हवाले से दी है. लेफ्टिनेंट जनरल व्लादिमीर अलेक्सेयेव रूस के रक्षा मंत्रालय के जनरल स्टाफ के मुख्य निदेशालय के डिप्टी चीफ हैं यानी डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर.

रूस के उप रक्षा मंत्री की हत्या की कोशिश की गई है. रूस के उप रक्षा मंत्री व्लादिमीर अलेक्सेयेव को मॉस्को में एक रिहायशी इमारत में गोली मारी गई. घटना के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया. जांच के मुताबिक, हमलावर ने उस इमारत की 24वीं मंजिल पर गोली चलाई. यह जगह उस अपार्टमेंट के पास है, जहां जनरल रहते हैं. मामले की जांच जारी है.

