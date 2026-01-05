नए साल में भी थम नहीं रही रार! कीव के एक क्लिनिक पर रूस का हमला, मरीज की गई जान

रूस के हमले में सोमवार 5 जनवरी को यूक्रेन की राजधानी कीव के एक प्राइवेट क्लिनिक में भर्ती मरीज की मौत हो गई. क्लिनिक की जनरल डायरेक्टर मारहारीटा माल्योवाना ने यह जानकारी दी. हमले के बाद क्लिनिक की खिड़कियां टूट गईं. मरीजों के कमरे जल गए और पूरी इमारत के अंदर मलबा फैल गया. बाद में कर्मचारियों ने क्षतिग्रस्त इमारत से मलबा साफ किया.

रूसी हमले में मरीज की मौत

यूक्रेन के अधिकारियों के मुताबिक, रूस ने रातभर कीव और उसके आसपास के इलाकों पर हवाई हमला किया. इन हमलों में दो लोगों की मौत हुई. बताया जा रहा है कि यह इस साल कीव पर हुए रूसी हमलों में पहली मौतें हैं.

यूक्रेन की इमरजेंसी सर्विस ने बताया कि कीव के उत्तरी हिस्से के ओबोलोन्स्की इलाके में स्थित एक मेडिकल सेंटर में आग लग गई. वहां मरीज भर्ती थे. आग बुझाने के बाद इमारत के अंदर से एक शव बरामद किया गया.

इसके अलावा रूस ने कीव क्षेत्र के कई कस्बों और गांवों को भी निशाना बनाया. इन हमलों में घरों और जरूरी ढांचे को नुकसान पहुंचा. राजधानी कीव से दक्षिण-पश्चिम में स्थित फास्तिव जिले में एक आम नागरिक की भी मौत हो गई. क्षेत्र के गवर्नर मायकोला कलाश्निक ने इसकी जानकारी दी.

नए साल पर यूक्रेन ने बरसाए ड्रोन

इससे पहले न्यू ईयर पर यूक्रेन के दक्षिणी खेरसॉन क्षेत्र में रूस की ओर से नियुक्त गवर्नर ने दावा किया कि नए साल का जश्न मना रहे एक होटल और कैफे पर यूक्रेन ने ड्रोन हमले किए. इसमें कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए.

