रूस ने यूक्रेन के छह प्रांतों में मचाई तबाही, एक ही रात में दागे 200 से ज्यादा ड्रोन

यूक्रेन पर रूस ने एक ही रात में 200 से अधिक स्ट्राइक ड्रोन दागकर भीषण हमला किया है. इस हमले में सुमी, खार्किव, नीप्रो और ओडेसा सहित कई इलाके निशाने पर रहे, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हुए हैं. राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इन हमलों के बीच देश की आंतरिक मजबूती और मरम्मत दलों के काम की सराहना की है.

रूस ने यूक्रेन पर 200 से ज्यादा ड्रोन से हमला किया. (photo: X @ZelenskyyUa)
रूस-यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष दिन व दिन भीषण होता जा रहा है. रूसी सेना ने बीती रात यूक्रेन के कई इलाकों पर 200 से अधिक ड्रोन से हमला किया, जिससे सुमी, खार्किव, नीप्रो, ज़ापोरिज्जिया, खमेलनित्स्की और ओडेसा प्रांतों में भारी नुकसान हुआ है. इस हमले में दो लोगों की मौत और दस से अधिक घायल होने की भी खबरें हैं. राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ऊर्जा प्रणाली को हुए गंभीर नुकसान की जानकारी दी और कड़ाके की ठंड में मरम्मत दलों के 24 घंटे काम करने के आभार जताया है. साथ ही उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से रूस के खिलाफ अधिक सुरक्षा सहायता और दबाव की अपील की है.

यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस हमले के बारे में जानकारी देते हुए एक्स पर बताया कि इस भीषण हमलों के कारण देश की ऊर्जा प्रणाली गंभीर रूप से प्रभावित हुई है, जिससे कई शहरों में बिजली, पानी और हीटिंग की सप्लाई बाधित हो गई है. उन्होंने ये भी बताया कि कड़ाके की ठंड और खराब मौसम के बीच मरम्मत दल चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं.

'ऊर्जा क्षेत्र को नुकसान पहुंचाना है रूस का उद्देश्य'

राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने अपने हालिया एक्स पोस्ट में रूसी हमलों के बाद ऊर्जा क्षेत्र को बहाल करने में जुटे सभी लोगों और कर्मियों का आभार व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि कठोर मौसम की स्थिति में भी हर शहर और समुदाय में बिजली, हीटिंग और पानी की आपूर्ति बहाल करने का काम चल रहा है.

उन्होंने कहा कि ये काम बेहद कठिन है, लेकिन इसी तरह के प्रयासों से देश की आंतरिक मजबूती बढ़ती है. ऊर्जा प्रणाली की स्थिति को अभी भी कठिन बताया, लेकिन सभी सेवाओं को यथाशीघ्र बहाल करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं.

'रूसी हमले में दो लोगों की मौत'

उन्होंने बताया कि बीती रात यूक्रेन पर 200 से अधिक हमलावर ड्रोन्स लॉन्च किए गए. सुमी, खारकीव, ड्नीप्रो, जैपोरिझिया, खमेल्नित्सकी और ओडेसा क्षेत्र हमलों की चपेट में आए. दर्जनों लोग घायल हुए हैं, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है. अभी तक दो लोगों की मौत की खबर है. राष्ट्रपति ने उनके परिवारों और प्रियजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है.

'एक हफ्ते में दागे 1300 से ज्यादा ड्रोन'

जेलेंस्की ने एक्स पोस्ट में ये भी कहा कि पिछले सात दिनों में रूस ने 1,300 से ज्यादा अटैक ड्रोन, करीब 1,050 गाइडेड एरियल बम और विभिन्न प्रकार की 29 मिसाइलों से हमले किए हैं.

जेलेंस्की ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन को अभी और अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है, विशेष रूप से हवाई रक्षा प्रणालियों (Air Defense Systems) के लिए अधिक मिसाइलों की मांग की गई है, ताकि इन हवाई हमलों को हवा में ही नाकाम किया जा सके.

यूक्रेन की सहयोगियों से अपील

यूक्रेन ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया है कि अगर रूस कूटनीतिक प्रक्रिया को जानबूझकर खींच रहा है तो दुनिया की प्रतिक्रिया निर्णायक होनी चाहिए.

उन्होंने सहयोगियों से यूक्रेन के लिए अधिक सहायता और हमलावर पर अधिक दबाव बनाने की अपील की है. जेलेंस्की ने उन सभी सहयोगियों का धन्यवाद किया जो इस मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े हैं और सुरक्षा बहाल करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं.

