अमेरिका ने दो बार किए न्यूक्लियर अटैक... पुतिन का बाइडेन पर निशाना, यूक्रेन को चेताया

रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध अब कई महीने पुराना हो चुका है. हर बीतते दिन के साथ जमीन पर स्थिति और ज्यादा विस्फोटक बनती जा रही है. संघर्ष क्योंकि दोनों तरफ से हो रहा है, ऐसे में परमाणु हमले की आशंका भी बढ़ चुकी है. इस बीच अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर परमाणु हमले पर बड़ा बयान दिया है. उनकी तरफ से निशाना जरूर अमेरिका पर साधा गया है, लेकिन संकेत यूक्रेन को दिया गया है.

अमेरिका को आईना, यूक्रेन को संदेश

व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अमेरिका अकेला ऐसा देश है जिसने दो बार न्यूक्लियर अटैक किया है, उसने हिरोशिमा बर्बाद किया, नागासाकी पर भी हमला किया. असल में अमेरिका ने ही ऐसे हमले कर उदाहरण सेट किया है. अब पुतिन के इस बयान ने रूस-यूक्रेन युद्ध के तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है. पिछले कई दिनों से लगातार रूसी राष्ट्रपति की तरफ से परमाणु हमले को लेकर ऐसे बयान दिए जा रहे हैं. अमेरिका की तरफ से राष्ट्रपति जो बाइडेन भी चेतावनी जारी कर रहे हैं.

President #Putin: #US is the only country in the world that has used #nuclear weapons twice, destroying the cities of #Hiroshima and #Nagasaki in Japan. And they created a precedent. pic.twitter.com/bJR9SJEGwq