Aaj ka Rashifal 20 जनवरी 2026: मंगलवार के दिन कुंभ राशि वाले पेशेवर स्थिति में पाएंगे लाभ, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि और पारिवारिक आनंद

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी प्रभावशाली रहने वाला है. आप कार्यक्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में सबसे आगे रहेंगे, जिससे आपके लाभ और सम्मान में वृद्धि होगी. पद-प्रतिष्ठा बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं और आपका आत्मविश्वास चरम पर रहेगा. आर्थिक और वाणिज्यिक मामलों में आप काफी करीब रहेंगे और अपने लक्ष्यों को समय पर पूरा करने में सफल होंगे. पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में सुधार होगा और परिवार में आनंद का वातावरण बना रहेगा. आपके वरिष्ठ सहयोगी आपके काम में पूरी मदद करेंगे.

और पढ़ें

शुभ अंक: 2, 3 और 9

शुभ रंग: गहरा लाल

आज का उपाय: भगवान श्रीराम के दूत और सब के मंगलकर्ता हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. मिष्ठान्न बांटें और लोगों का सहयोग बढ़ाएं.

वृष: भाग्य का साथ और अवसरों का लाभ

वृष राशि के लोग आज सभी क्षेत्रों में बिना किसी संकोच के आगे बढ़ेंगे. आपको अपने भाग्य पक्ष की मजबूती का पूरा लाभ मिलेगा, जिससे पेशेवरों का आप पर भरोसा बढ़ेगा. आप सभी प्रकार की आशंकाओं से मुक्त रहेंगे और प्रबंधन की बड़ी जिम्मेदारी उठा सकते हैं. कार्ययोजनाएं बेहतर तरीके से संवरेंगी और आपको अनुभवियों की सलाह का लाभ मिलेगा. सामाजिक विषयों में आपकी सक्रियता बढ़ेगी और आपका संपर्क तंत्र काफी मजबूत रहेगा. महत्वपूर्ण कार्यों को गति मिलेगी और आप मनोरंजन में भी रुचि दिखाएंगे.

Advertisement

शुभ अंक: 2, 4, 6 और 9

शुभ रंग: कांसे के समान

आज का उपाय: भगवान श्रीराम के दूत और सब के मंगलकर्ता हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं और मिष्ठान्न बांटें. संभव हो तो किसी धार्मिक यात्रा पर जाएं.

मिथुन: वाणी में विनम्रता और धैर्य की जरूरत

मिथुन राशि के जातकों को आज अपनी वाणी और व्यवहार में काफी विनम्रता बनाए रखने की जरूरत है. विभिन्न मामलों को धैर्य और सहजता से आगे बढ़ाएं और कार्यव्यवस्था में अपना विश्वास कम न होने दें. स्वास्थ्य से जुड़े किसी भी संकेत को नजरअंदाज करना आपके लिए ठीक नहीं होगा. परिजनों के साथ तालमेल बनाकर चलें और चर्चाओं में गंभीरता दिखाएं. सहनशीलता आज आपका सबसे बड़ा हथियार है. जिम्मेदारों की सीख और सलाह को मानकर चलें और संतुलन बनाए रखें. सकारात्मक बने रहना ही आज सफलता की कुंजी है.

शुभ अंक: 2, 4, 5 और 9

शुभ रंग: बादामी

आज का उपाय: भगवान श्रीराम के दूत और सब के मंगलकर्ता हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. 'ओम् अं अंगारकाय नमः' का जाप करें और अनजान व्यक्तियों से दूर रहें.

कर्क: साझीदारी और औद्योगिक विस्तार पर ध्यान

कर्क राशि के लोगों में आज साझीदारी और सहकार का भाव प्रबल रहेगा. आपका सफलता प्रतिशत काफी बेहतर रहने वाला है. उद्योग और वाणिज्य के मामलों में जल्दबाजी करने से बचें और व्यवस्था पर जोर दें. परिस्थितियां आज आपके पक्ष में रहेंगी और आप अपनी बुद्धि और विवेक से कार्यों को साध लेंगे. निजी जीवन में खुशहाली बढ़ेगी और औद्योगिक विस्तार के अवसरों पर आपका ध्यान रहेगा. नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा मिलेगा और आप लेनदेन के मामलों में काफी प्रभावी रहेंगे. बिना किसी झिझक के अपनी गति को बनाए रखें.

Advertisement

शुभ अंक: 2, 4, 5 और 9

शुभ रंग: रेड रोज (लाल गुलाब)

आज का उपाय: भगवान श्रीराम के दूत और सब के मंगलकर्ता हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. मिष्ठान्न बांटें और अपनी टीम के भीतर सहयोग की भावना रखें.

सिंह: योजनाबद्ध परिश्रम और आय-व्यय का संतुलन

सिंह राशि के जातक आज अपनी योजना के अनुरूप परिश्रम करेंगे और सही मार्ग पर आगे बढ़ेंगे. आपका सफलता प्रतिशत सामान्य रहेगा, इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को लंबित न रखें. आज बहुत अधिक उत्साह दिखाने के बजाय सहज गति से आगे बढ़ें. उधार के लेनदेन से बचना आपके लिए हितकर होगा. अनुबंधों का पालन करें और सेवाक्षेत्र को प्राथमिकता दें. आज आय और व्यय दोनों ही ऊंचे रह सकते हैं, इसलिए निवेश पर अधिक जोर रहेगा. कामकाज का पक्ष रुटीन बना रहेगा, बस स्पष्टता के साथ आगे बढ़ें.

शुभ अंक: 1, 2, 4 और 9

शुभ रंग: गेरुआ

आज का उपाय: भगवान श्रीराम के दूत और सब के मंगलकर्ता हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. मिष्ठान्न बांटें और अपनी बातों में ठोस तर्क रखें.

कन्या: मित्रों का सहयोग और समय का प्रबंधन

कन्या राशि के जातकों को आज मित्रों के सहयोग से कामकाजी परिणामों को साधने में सफलता मिलेगी. आप अपनी सूझबूझ और रचनात्मक प्रयासों से व्यापार में आगे बढ़ेंगे. मित्र संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और महत्वपूर्ण कार्यों को समय पर पूरा कर पाएंगे. आपकी कार्यगति उम्मीद से बेहतर रहने वाली है, बस समय के प्रबंधन पर ध्यान दें. योग्य लोगों को आज आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं. आर्थिक लाभ में वृद्धि के योग हैं और पेशेवर लोग काफी प्रभावी रहेंगे. विभिन्न गतिविधियों में आपकी रुचि बनी रहेगी.

Advertisement

शुभ अंक: 2, 4, 5 और 9

शुभ रंग: खाकी

आज का उपाय: भगवान श्रीराम के दूत और सब के मंगलकर्ता हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. मिष्ठान्न बांटें और जीवन में अनुशासन बनाए रखें.

तुला: अपनों का सानिध्य और पारिवारिक फोकस

तुला राशि के लोगों का झुकाव आज घर-परिवार की ओर रहेगा. आप निजी यात्राओं पर जा सकते हैं और बड़ों की सलाह का लाभ उठाएंगे. प्रबंधकीय और प्रशासकीय मामलों में सजगता दिखाना जरूरी है. पैतृक विषयों को आज प्राथमिकता दें और परिवार के साथ करीबी बढ़ाएं. आपका व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ेगा और आप कोई महत्वपूर्ण बात अपनों के साथ साझा कर सकते हैं. रिश्तों में सुधार बना रहेगा, बस सहजता न त्यागें. सबके प्रति सम्मान और स्नेह का भाव रखना आपको मानसिक शांति देगा.

शुभ अंक: 2, 4, 6 और 9

शुभ रंग: मरून

आज का उपाय: भगवान श्रीराम के दूत और सब के मंगलकर्ता हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. 'ओम् अं अंगारकाय नमः' का जाप करें और किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह से बचें.

वृश्चिक: विस्तार योजनाएं और प्रभावशाली संचार

वृश्चिक राशि के जातकों में आज सहकारिता की भावना बढ़ेगी. वाणिज्यिक कार्यों को गति मिलेगी और आपका पूरा फोकस विस्तार योजनाओं पर रहेगा. भाईचारे से आप सबको जोड़ने में सफल रहेंगे. आपके पेशेवर मामले आपके पक्ष में बनेंगे और रक्त संबंधियों के साथ सहजता बढ़ेगी. उच्च शिक्षा के प्रयास कर रहे लोगों को सफलता मिल सकती है. पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और अधिकारी आपके काम से प्रसन्न रहेंगे. संपर्क, संचार और संवाद का तरीका प्रभावशाली रहेगा, जिससे आपको इच्छित सूचनाएं मिल सकती हैं.

Advertisement

शुभ अंक: 2, 3 और 9

शुभ रंग: गहरा लाल

आज का उपाय: महाबली भगवान श्रीराम के दूत और सब के मंगलकर्ता हनुमानजी को घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. मिष्ठान्न बांटें और अपने संवाद को मधुर बनाएं.

धनु: अपनों की सलाह और सुखद जीवन

धनु राशि के लोग आज परिवार के साथ खुशियां बांटेंगे. परिजनों की सलाह और सहयोग से आप आगे बढ़ेंगे और आपको सबका समर्थन मिलेगा. आपसी विश्वास मजबूत रहेगा, बस उचित अवसर आने पर ही अपनी राय रखें. व्यर्थ की बातों में समय बर्बाद करने से बचें. प्रबंधन और प्रशासन के कार्यों में रुचि बढ़ेगी. आज आपका स्वास्थ्य और व्यक्तित्व आकर्षक बना रहेगा. रुटीन को बेहतर रखें और सक्रियता से काम करें. साहस और सामंजस्य के बल पर आपका मनोबल काफी ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक: 2, 3 और 9

शुभ रंग: ऐप्पल रेड (सेब जैसा लाल)

आज का उपाय: भगवान श्रीराम के दूत और सब के मंगलकर्ता हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. मिष्ठान्न बांटें और बड़ों के प्रति आदरभाव रखें.

मकर: रचनात्मकता और बढ़ती लोकप्रियता

मकर राशि के जातकों की रचनात्मकता को आज नया बल मिलेगा. विभिन्न कार्यों में आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे और महत्वपूर्ण मामलों में गति आएगी. आपकी पद-प्रतिष्ठा और साख में वृद्धि होने के प्रबल योग हैं. लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ेगा और आपका व्यक्तित्व लोगों को प्रभावित करेगा. सबको साथ लेकर चलने की आपकी नीति सफल रहेगी. प्रशासनिक पक्ष मजबूत होगा और भूमि-भवन से जुड़े कार्य पूरे होंगे. साझीदारी के कामों में सफलता मिलेगी. नवीन सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे और कला कौशल में माहिर रहेंगे.

Advertisement

शुभ अंक: 2, 4, 8 और 9

शुभ रंग: मटमैला

आज का उपाय: भगवान श्रीराम के दूत और सब के मंगलकर्ता हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. अपने रुटीन को संवारें और कल्पनाशीलता पर बल दें.

कुंभ: सतर्कता और खर्च पर नियंत्रण की जरूरत

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन सतर्कता के साथ कदम बढ़ाने का है. पेशेवर परिणामों में स्थिति मध्यम बनी रहेगी, इसलिए सूझबूझ से काम लें. आज आपके खर्च और निवेश काफी बढ़े हुए रह सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलना ही बुद्धिमानी होगी. लेनदेन में विशेष सावधानी बरतें और नीति-नियमों का पालन करें. दान-धर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी. घर में सामंजस्य बना रहेगा, लेकिन किसी से उधार लेने से बचें. दूर देश के मामलों को सुलझाने के लिए आज का दिन उपयुक्त है.

शुभ अंक: 2, 4, 8 और 9

शुभ रंग: गेंहुंआ

आज का उपाय: भगवान श्रीराम के दूत और सब के मंगलकर्ता हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. मिष्ठान्न बांटें, दान करें लेकिन किसी भी तरह के दिखावे से बचें.

मीन: आर्थिक लाभ और विस्तार की सोच

मीन राशि के जातकों के लिए आर्थिक लाभ का प्रतिशत उम्मीद के अनुरूप रहेगा. चारों ओर शुभता बनी रहेगी और आप अपने प्रियजनों के साथ बेहतरीन वक्त बिताएंगे. आज आपको कुछ आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं. प्रबंधकीय कार्यों में आपकी सकारात्मकता बढ़ेगी. जो लोग परीक्षा या प्रतिस्पर्धा की तैयारी कर रहे हैं, वे आज काफी प्रभावी रहेंगे. विस्तार की योजनाएं गति पकड़ेंगी और आप अपनी दूरदर्शिता से लाभ कमाएंगे. आवश्यक कार्यों में तेजी दिखाएं और अपना बड़प्पन बनाए रखें.

Advertisement

शुभ अंक: 2, 3, 9 और 9

शुभ रंग: सनराइज (सूर्योदय के समान)

आज का उपाय: भगवान श्रीराम के दूत और सब के मंगलकर्ता हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. मिष्ठान्न बांटें और अपने लक्ष्य पर फोकस रखें.

---- समाप्त ----