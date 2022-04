Russia-Ukraine War: यूक्रेन के मारियूपोल में केमिकल अटैक, रूसी सेना पर लाशें गायब करने का आरोप

Russia-Ukraine War: यूक्रेन के मारियूपोल में रूसी सेना की तबाही जारी है. मारियूपोल के मेयर वादिम बोयचेन्को ने न्यूज एजेंसी से बात करते हुए दावा किया है कि यहां रूसी सेना के हमलों में 10 हजार से ज्यादा आम नागरिक मारे गए हैं. उन्होंने आशंका जताई है कि ये आंकड़ा 20 हजार के पार भी जा सकता है. इसी बीच यूक्रेन ने मारियूपोल में रूस पर केमिकल अटैक करने का आरोप भी लगाया है.

यूक्रेन के गृह मंत्रालय के सलाहकार एंटन गेराश्चेन्को ने ट्वीट कर दावा किया है कि मारियूपोल में रूसी सेना ने केमिकल अटैक किया है. उन्होंने लिखा कि रूस ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी हैं और यूक्रेन अब भी हथियारों की मांग कर रहा है.

ATTENTION

Chemical weapons are used against Ukrainian defenders in #Mariupol! russia openly crosses all boundaries of humanity and openly declares it, while Ukraine is still asking for heavy weapon #UkraineUnderAttack