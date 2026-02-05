scorecardresearch
 
अबू धाबी में रूस-यूक्रेन-अमेरिका शांति वार्ता... 314 कैदियों की अदला-बदली पर सहमति

संयुक्त अरब अमीरात की मेजबानी में 4 और 5 फरवरी को अबू धाबी में अमेरिका, रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडलों के बीच त्रिपक्षीय शांति वार्ता हुई. अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि इस वार्ता में अहम सहमति यह बनी कि रूस और यूक्रेन दोनों 157-157 युद्धबंदियों को रिहा करेंगे.

अमेरिका और रूस ने सैन्य-स्तर पर संवाद फिर से शुरू करने पर भी सहमति जताई है. (Photo- AP)
यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की दिशा में कूटनीतिक प्रयास तेज हो गए हैं. संयुक्त अरब अमीरात की मेजबानी में 4 और 5 फरवरी को अबू धाबी में अमेरिका, रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडलों के बीच त्रिपक्षीय शांति वार्ता हुई. अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के मुताबिक बातचीत सकारात्मक रही और स्थायी शांति के लिए जरूरी हालात बनाने पर फोकस किया गया.

अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि इस वार्ता में अहम सहमति यह बनी कि रूस और यूक्रेन दोनों 157-157 युद्धबंदियों को रिहा करेंगे. पिछले पांच महीनों में यह पहली बड़ी युद्धबंदी अदला-बदली होगी, जिसे शांति प्रक्रिया की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

इसके अलावा अमेरिका और रूस ने सैन्य-स्तर पर संवाद फिर से शुरू करने पर भी सहमति जताई है. इस संवाद का नेतृत्व अमेरिकी यूरोपीय कमान के कमांडर जनरल एलेक्सस ग्रिनकेविच करेंगे. यह संवाद चैनल युद्ध शुरू होने से पहले बंद हो गया था.

बैठक में युद्धविराम लागू करने और सैन्य गतिविधियों को रोकने की निगरानी के तरीकों पर भी विस्तृत चर्चा हुई. तीनों देशों के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपने और आने वाले हफ्तों में वार्ता जारी रखने पर सहमति जताई. साथ ही यूएई की मेजबानी और युद्ध समाप्त करने के प्रयासों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका की सराहना की गई.

