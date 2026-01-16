पुतिन ने नेतन्याहू से की बात, फिर ईरानी राष्ट्रपति को लगा दिया फोन! क्या हुई बात?

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान संकट पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की है. दोनों नेताओं ने ईरान के मुद्दे पर बात की और फिर पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को फोन मिलाया.

रूसी मीडिया में इन फोन कॉल्स की काफी चर्चा है और कहा जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति क्षेत्रीय तनाव को कम करने के लिए लगातार सक्रिय हैं और हालात को बिगड़ने से रोकने के मकसद से चौबीसों घंटे कूटनीतिक प्रयास कर रहे हैं.

क्रेमलिन के अनुसार, बातचीत के दौरान व्लादिमीर पुतिन ने नेतन्याहू से कहा कि ईरान के मुद्दे पर मध्यस्थता के लिए रूस मदद कर सकता है. उन्होंने इजरायली नेता से कहा कि वो क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक और कूटनीतिक प्रयासों को तेज किए जाने के पक्ष में हैं.

रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी TASS ने नेतन्याहू से पुतिन के फोोन कॉल की जानकारी देते हुए लिखा है, 'क्रेमलिन प्रेस सर्विस के बयान के अनुसार, दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की स्थिति और ईरान से जुड़े घटनाक्रमों पर चर्चा की. व्लादिमीर पुतिन ने क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक और कूटनीतिक प्रयासों को तेज करने के पक्ष में अपने रुख का जिक्र किया.'

दोनों नेताओं ने और क्या बात की?

क्रेमलिन प्रेस सर्विस की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि पुतिन ने सभी संबंधित देशों के साथ मध्यस्थता करने और बातचीत को बढ़ावा देने के लिए रूस की कोशिशें जारी रखने की तत्परता जताई. फोन कॉल के दौरान राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नेतन्याहू विभिन्न स्तरों पर परामर्श जारी रखने पर सहमत हुए.

क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पुतिन क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए अपने प्रयास जारी रखेंगे.

उन्होंने यह भी कहा कि पेजेश्कियान के साथ हुई बातचीत पर बाद में अलग से जानकारी जारी की जाएगी.

