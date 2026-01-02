scorecardresearch
 
रूस ने अमेरिका को सौंपे पुतिन के आवास पर यूक्रेनी ड्रोन अटैक के सबूत

रूस ने अमेरिका को राष्ट्रपति पुतिन के घर पर हुए यूक्रेनी ड्रोन हमले के फिजिकल सबूत सौंप दिए हैं. यूक्रेन और पश्चिमी अधिकारियों ने इस आरोप से इनकार किया है, जिससे चल रही शांति वार्ता के बीच तनाव बढ़ गया है.

कई यूरोपीय देशों ने रूस के दावे को खारिज किया है. (File Photo: ITG)
रूस ने गुरुवार को कहा कि उसने अमेरिका को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक आवास पर यूक्रेनी ड्रोन हमले का सबूत सौंपा है. रूस की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी के प्रमुख एडमिरल इगोर कोस्त्युकोव ने इस हफ्ते की शुरुआत में गिराए गए यूक्रेनी ड्रोन का एक अहम हिस्सा अमेरिकी मिलिट्री अटैची को सौंपा.

रॉयटर्स के मुताबिक, रूसी अधिकारियों का दावा है कि डिवाइस से मिले डेटा से पता चलता है कि टारगेट नोवगोरोड इलाके में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक आवास था.

रूस के रक्षा मंत्रालय के टेलीग्राम चैनल द्वारा जारी एक वीडियो में कोस्त्युकोव को ड्रोन का नेविगेशन कंट्रोलर सौंपते हुए दिखाया गया है, जिसे रूसी एयर डिफेंस द्वारा कई मानवरहित विमानों को रोकने के बाद मलबे से बरामद किया गया था.

रूस ने क्या कहा?

रूसी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के मुख्य खुफिया विभाग के अधिकारी कोस्त्युकोव ने कहा, "रूस की स्पेशल सर्विसेज़ के विशेषज्ञों द्वारा ड्रोन के नेविगेशन कंट्रोलर की मेमोरी के कंटेंट को डिक्रिप्ट करने से यह बिना किसी शक के साबित होता है कि हमले का निशाना नोवगोरोड इलाके में रूसी राष्ट्रपति के आवास का बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स था."

उन्होंने आगे कहा, "हमें लगता है कि इस कदम से सभी सवाल खत्म हो जाएंगे और सच्चाई सामने आ जाएगी."

मॉस्को ने इस हफ़्ते की शुरुआत में कहा था कि यूक्रेन ने 91 लॉन्ग-रेंज अटैक ड्रोन का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति आवास पर हमला करने की कोशिश की. रूसी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि इस कथित घटना से यूक्रेन में युद्ध खत्म करने के बारे में अमेरिका के साथ बातचीत पर असर पड़ सकता है.

यह भी पढ़ें: आतंकवाद से लेकर भारत रूस संबंधों तक.... देखें ब्लैक एंड व्हाइट का 2025 विशेषांक

पश्चिमी देशों के बयान मॉस्को से अलग 

यूक्रेन और कई यूरोपीय सरकारों ने घटनाओं के बारे में रूस के बयान को खारिज कर दिया है. रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी जांच के नतीजे औपचारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका को सौंप दिए जाएंगे, जिसमें बरामद ड्रोन का हिस्सा भी शामिल है.

बुधवार को, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों ने बताया है कि यूक्रेन ने पुतिन या किसी राष्ट्रपति आवास को निशाना नहीं बनाया था.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुरू में मॉस्को के दावे के प्रति सहानुभूति रखते दिखे. सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पुतिन ने उन्हें कथित हमले के बारे में बताया था, और वह इस पर बहुत गुस्सा हैं.

यह भी पढ़ें: यूक्रेन ने नहीं बनाया था पुतिन के आवास को निशाना... CIA ने रिपोर्ट में किया खुलासा

हालांकि, बुधवार तक, ट्रंप का रुख ज़्यादा संदेह वाला हो गया. उन्होंने सोशल मीडिया पर न्यूयॉर्क पोस्ट का एक संपादकीय शेयर किया, जिसमें रूस पर यूक्रेन में शांति कोशिशों में बाधा डालने का आरोप लगाया गया था.

कीव ने बार-बार ऐसे किसी भी हमले से इनकार किया है. यूक्रेनी अधिकारियों ने इस आरोप को रूस का दुष्प्रचार बताया है, जिसका मकसद यूक्रेन और वॉशिंगटन के बीच संबंधों में तनाव पैदा करना है.

