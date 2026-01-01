यूक्रेन ने नहीं बनाया था पुतिन के आवास को निशाना... CIA ने रिपोर्ट में किया खुलासा

और पढ़ें

अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए ने रूस के उस दावे को गलत बताया है, जिसमें कहा गया था कि यूक्रेन ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के निवास पर ड्रोन अटैक की कोशिश की थी. सीआईए ने इसे नकारते हुए कहा कि, यूक्रेन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के घर पर ड्रोन अटैक की कोशिश नहीं की. जबकि राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन पर यही बताया था.

अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, सीआईए के डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ ने बुधवार को ट्रंप को यह जानकारी दी.

रूस का दावा- यूक्रेन ने किया था अटैक

रूस ने सोमवार को कहा था कि यूक्रेन ने पुतिन के घर पर हमला करने की कोशिश की. ट्रंप ने मीडिया से कहा था कि पुतिन ने उन्हें फोन पर यह बात बताई थी. उस समय ट्रंप ने इस पर नाराजगी जाहिर की थी. वहीं, यूक्रेन ने ऐसे किसी हमले से साफ इनकार किया था. ट्रंप ने कहा था, 'मुझे यह अच्छा नहीं लगा, मैं बहुत नाराज हूं.' हालांकि बाद में उन्होंने यह भी कहा कि हो सकता है यह आरोप गलत हो, लेकिन पुतिन ने उन्हें खुद बताया था.

सीआई ने किया ये दावा

सूत्रों के मुताबिक, रैटक्लिफ ने ट्रंप को बताया कि सीआईए को रूसी दावे के सच होने पर यकीन नहीं था. ट्रंप ने बुधवार को ट्रुथ सोशल पर न्यूयॉर्क पोस्ट के एक संपादकीय का लिंक पोस्ट किया, जिसका शीर्षक था, 'पुतिन का उनके आवास पर 'हमले' का दिखावा यह प्रदर्शित करता है और दरअसल रूस ही शांति के रास्ते में रुकावट बन रहा है.'

उधर रूसी राष्ट्रपति के मुख्यालय क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि वह उक्त हमले का फिलहाल कोई सबूत तो नहीं दे सकते हैं. मीडिया को क्रेमलिन की बात पर यकीन करना चाहिए. सीआईए ने पेस्कोव के बयान पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है.

यह पूरा मामला तब सामने आया जब ट्रंप यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं. पुतिन ने यह आरोप ठीक उसी समय लगाया जब ट्रंप की ज़ेलेंस्की से मुलाकात हुई थी और शांति की उम्मीद जग रही थी. कई यूरोपीय नेता मानते हैं कि पुतिन यह झूठा दावा करके शांति की बातचीत को खराब करना चाहते हैं. यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख ने इसे 'प्लानिंग के तहत ध्यान भटकाने की कोशिश' कहा है.

