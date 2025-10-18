ट्रंप से मिलने हंगरी जा रहे पुतिन हो जाएंगे गिरफ्तार? ICC वारंट के कारण उठ रहे सवाल

अलास्का में वार्ता विफल होने के बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन संघर्ष के संभावित अंत पर चर्चा करने के लिए हंगरी को अगले गंतव्य के रूप में चुना है. हालांकि, दोनों नेताओं की इस बैठक के लिए जगह के चुनाव ने ही चर्चा का विषय बना दिया है. सैद्धांतिक रूप से, पुतिन को वॉर क्राइम का दोषी मानते हुए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया.

इस कारण हंगरी पहुंचते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए. लेकिन, ऐसा तमाशा होने की संभावना कम ही है. उससे पहले, क्रेमलिन को कई व्यावहारिक और कानूनी बाधाओं के साथ-साथ यूरोपीय संघ (EU) द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को पार करके पुतिन को बुडापेस्ट तक पहुंचाने का तरीका निकालना होगा.

पुतिन की हंगरी यात्रा को लेकर हंगामा क्यों?

इस मुद्दे के केंद्र में आईसीसी द्वारा 2023 में जारी किया गया वारंट है, जो कथित युद्ध अपराधों और युद्ध के दौरान यूक्रेनी बच्चों के अवैध निर्वासन के लिए पुतिन की गिरफ्तारी का आदेश देता है. लेकिन, आईसीसी के पास गिरफ्तारी का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई पुलिस बल या कोई एजेंसी नहीं है. आईसीसी के गिरफ्तारी वारंट को लागू करने के लिए यह मूल रूप से उसके सदस्य देशों के सहयोग पर निर्भर करता है.

इसके आधार पर, हंगरी और उसके पड़ोसी देश, जिनमें सर्बिया और रोमानिया शामिल हैं, तकनीकी रूप से रूसी राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के लिए बाध्य हैं, यदि उनका विमान उनके हवाई क्षेत्र में प्रवेश करता है. क्योंकि ये देश आईसीसी के सदस्य हैं. जर्मनी पहले ही हंगरी से पुतिन को गिरफ्तार करने का आग्रह कर चुका है. हालांकि, पुतिन को हथकड़ी लगाते और सलाखों के पीछे जाते देखना एक दूर का सपना ही है.

हंगरी ने 1998 के रोम संधि पर हस्ताक्षरकर्ता किए हैं, जिसने ICC की स्थापना की थी. लेकिन प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने हाल ही में आईसीसी से बाहर निकलने का फैसला किया है. हंगरी के आईसीसी से बाहर निकलने की कार्यवाही अप्रैल में शुरू हुई थी, लेकिन पूरी प्रक्रिया को लागू होने में एक साल लग गया. इस प्रकार, तकनीकी रूप से, हंगरी अब भी पुतिन को गिरफ्तार कर सकता है.

क्या हंगरी पुतिन को गिरफ्तार करेगा?

यह संभावना बहुत कम है, क्योंकि विक्टर ओरबान न केवल लंबे समय से डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी हैं, बल्कि रूस के साथ भी उनके घनिष्ठ संबंध रहे हैं. हंगरी ने पुतिन की सुरक्षा का आश्वासन दिया है, और युद्ध अपराधों के लिए वांटेड एक अन्य नेता, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अप्रैल यात्रा का हवाला दिया है. पिछले कुछ दिनों में, ओरबान ने ट्रंप और पुतिन दोनों से बात की है और इस हाई-प्रोफाइल बैठक के लिए आधार तैयार करना शुरू कर दिया है.

वास्तव में, ओरबान ने दावा किया है कि बुडापेस्ट 'यूरोप में एकमात्र ऐसा स्थान है जहां इस तरह की बैठक आयोजित की जा सकती है'. ओरबान, जिनकी पार्टी 15 वर्षों से सत्ता में है, उनके लिए यह शिखर सम्मेलन उच्च खाद्य कीमतों और खस्ताहाल अर्थव्यवस्था के कारण घरेलू दबाव के बीच ध्यान भटकाने का अवसर प्रदान करता है. इतिहास पर नजर डालने से पता चलता है कि केवल कुछ ही नेताओं ने आईसीसी के सामने आत्मसमर्पण किया है, जिनमें पूर्व फिलीपीन राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते और पूर्व लाइबेरियाई राष्ट्रपति चार्ल्स टेलर शामिल हैं.

पुतिन के लिए जोखिम

अगर पुतिन ट्रंप से मिलने के लिए हंगरी जाने को राजी हो जाते हैं, तो लगभग चार साल पहले शुरू हुए युद्ध के बाद से यह किसी यूरोपीय संघ के देश की उनकी पहली यात्रा होगी. हालांकि, बुडापेस्ट जाना उनके लिए जोखिम भरा है. क्रेमलिन ने भी चुप्पी साध ली है और कहा है कि हंगरी बैठक से पहले अब भी कई सवालों का समाधान होना बाकी है. आईसीसी के गिरफ्तारी वारंट के बाद से पुतिन ने अपनी अंतरराष्ट्रीय यात्राओं को सीमित कर दिया है.

पुतिन के लिए इस साल अगस्त में ट्रंप के साथ बैठक के लिए अलास्का के लिए उड़ान भरना आसान था, क्योंकि रूसी नेता को किसी भी शत्रुतापूर्ण देश के हवाई क्षेत्र का उपयोग नहीं करना पड़ा था. लेकिन बुडापेस्ट जाने वाला सीधा रास्ता शत्रुतापूर्ण देशों के हवाई क्षेत्रों से होकर गुजरता है. मॉस्को पर यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के कारण, रूसी विमानों को हंगरी सहित ईयू के सदस्य देशों के हवाई क्षेत्र में उतरने और उड़ान भरने पर प्रतिबंध है. हालांकि, यूरोपीय संघ के सदस्य देश हमेशा अपवाद बनाते रहे हैं.

सवाल यह है कि क्या यूरोपीय संघ के देश, जो यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़े हैं, उस नेता (व्लादिमीर पुतिन) की गिरफ्तारी पर सहमत होंगे जिसे उन्होंने हर वैश्विक मंच पर अलग-थलग करने और उस पर हमला करने की कोशिश की है? दूसरी ओर, ऐसा न करना एक बुरा संकेत होगा क्योंकि इसे यूक्रेन में शांति के लिए बाधा के रूप में देखा जा सकता है. इसमें कोई शक नहीं कि यह यूरोपीय संघ के लिए एक दुविधा की स्थिति है.

पुतिन कौन से रास्ते से हंगरी जा सकते हैं?

अब, आइए इस प्रश्न पर आते हैं कि पुतिन बुडापेस्ट तक किस मार्ग से जा सकते हैं. मॉस्को से बुडापेस्ट का सबसे छोटा रास्ता, जो लगभग तीन घंटे का है, सबसे खतरनाक भी है क्योंकि यह बेलारूस और पश्चिमी यूक्रेन से होकर गुजरता है. यूक्रेनी हवाई क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरना सख्त मना है, क्योंकि यह एक सक्रिय युद्ध क्षेत्र है. इस हवाई क्षेत्र का उपयोग पुतिन के लिए कतई सुरक्षित नहीं होगा, क्योंकि उन पर हमले की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. दूसरी संभावना यह है कि पुतिन स्लोवाकिया से होते हुए हंगरी पहुंचने से पहले बेलारूस और पोलैंड से होते हुए पांच घंटे का रास्ता तय करें.

हालांकि बेलारूस के रूस के साथ मधुर संबंध हैं, लेकिन पोलैंड रास्ते का कांटा साबित हो सकता है. पोलैंड, जिसके रूस के साथ ऐतिहासिक रूप से तनावपूर्ण संबंध रहे हैं, नाटो का सदस्य है और आईसीसी का समर्थक है. हाल ही में, पोलिश हवाई क्षेत्र में रूसी ड्रोन घुसपैठ के बाद, वारसॉ ने मॉस्को को चेतावनी दी थी कि अगर नाटो क्षेत्र में उसके विमान को मार गिराया गया, तो वह शिकायत न करे. स्लोवाकिया, जो रूसी ऊर्जा के प्रमुख खरीदारों में से एक है, उसके द्वारा पुतिन के लिए कोई समस्या पैदा करने की संभावना नहीं है.

तीसरा विकल्प और सबसे अधिक व्यावहारिक विकल्प तुर्की के माध्यम से 8 घंटे का मार्ग है, जो रूस और पश्चिम दोनों के लिए सहानुभूतिपूर्ण रहा है. फिर ग्रीस के ऊपर से उड़ान भरकर भूमध्य सागर और एड्रियाटिक सागर को पार करके हंगरी पहुंचना. पुतिन को इसके बाद उत्तर की ओर बढ़ना होगा, आईसीसी और नाटो के सहयोगी मोंटेनेग्रो से होते हुए सर्बिया में प्रवेश करना होगा. पश्चिमी दबाव के बावजूद, सर्बिया यूरोप में रूस के कुछ सहयोगियों में से एक रहा है.

वास्तव में, नेतन्याहू ने पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के लिए न्यूयॉर्क की अपनी यात्रा के दौरान कई यूरोपीय देशों से बचते हुए इसी तरह का रास्ता अपनाया था. इस प्रकार, पुतिन के लिए सुगम मार्ग सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका को अपने नाटो सहयोगियों को रणनीतिक योजना बनाने और प्रेरित करने की आवश्यकता होगी.

