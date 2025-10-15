'यूक्रेन से एक हफ्ते में जीत लेनी थी जंग', रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर ट्रंप का तंज, बोले- मैं बहुत निराश हूं क्योंकि...

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर एक बार फिर रूसी राष्ट्रपति पुतिन के प्रति नाराजगी जाहिर की. उन्होंने मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यूक्रेन पर चल रही लड़ाई को लेकर कड़ा रुख अपनाया. उन्होंने कहा कि यह युद्ध पुतिन के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो रहा है और उन्हें बहुत बुरा दिखा रहा है.

ट्रंप ने यह टिप्पणी अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हावियर मिलेई के साथ व्हाइट हाउस में द्विपक्षीय लंच के दौरान की. इस दौरान अमेरिकी प्रशासन ने अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था के समर्थन के लिए 20 अरब अमेरिकी डॉलर के पैकेज की घोषणा की थी.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "मैं बहुत निराश हूं क्योंकि व्लादिमीर पुतिन और मेरे बीच बहुत अच्छे संबंध थे. शायद अब भी हैं. मुझे नहीं पता कि वह यह युद्ध क्यों जारी रख रहे हैं. यह युद्ध उनके लिए बहुत बुरा रहा है. वह चार साल से इस युद्ध को खींच रहे हैं, जिसे उन्हें एक हफ्ते में जीत लेना चाहिए था."

मीडिया ब्रीफिंक के दौरान ट्रंप ने कहा कि इस युद्ध में पुतिन ने लगभग डेढ़ लाख सैनिक खो दिए हैं. यह एक भयानक युद्ध है. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से हुई मौतों के मामले में यह सबसे बड़ी घटना है. यह उन सभी से भी बड़ी है. मैंने उनमें से आठ युद्ध को निपटाया है. मौतों के मामले में सबसे बड़ी घटना यही है. मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान में भी बहुत संभावनाएं थीं. हमने उसमें बहुत अच्छा काम किया. लेकिन पुतिन को इस युद्ध को पूरी तरह से सुलझाना होगा.

शुक्रवार को जेलेंस्की से मिलने वाले हैं ट्रंप

बता दें कि ट्रंप का ये बयान यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की से उनकी शुक्रवार को व्हाइट हाउस में होने वाली मुलाकात से पहले आया है. इस बैठक में अमेरिकी सहायता और हथियार आपूर्ति पर चर्चा होने की उम्मीद है. यह बैठक 13 अक्टूबर को ट्रंप द्वारा मीडिया को दिए उस बयान के बाद होने वाली है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि अगर यूक्रेन संघर्ष जल्द हल नहीं हुआ तो वे लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें Tomahawk यूक्रेन भेजने पर विचार कर सकते हैं.

BRICS में बने रहने वाले देशों पर टैरिफ लगाएंगे: ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप BRICS देशों को लेकर भी बयान दिया. उन्होंने कहा कि मैंने उन सभी से कहा जो ब्रिक्स में रहना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन हम आपके देश पर टैरिफ लगाएंगे. हर कोई बाहर हो गया.

ट्रंप ने दावा करते हुए कहा कि वे सभी (देश) ब्रिक्स से बाहर हो रहे हैं. ब्रिक्स डॉलर पर हमला था और मैंने कहा कि अगर आप यह खेल खेलना चाहते हैं तो मैं अमेरिका में आने वाले आपके सभी उत्पादों पर टैरिफ लगाऊंगा. उन्होंने भी ऐसा ही कहा कि हम ब्रिक्स से बाहर हो रहे हैं. वे अब इसके बारे में बात भी नहीं करते हैं.

