'ये जंग रोकना भी मेरे लिए बहुत आसान काम...', Pak-Afghan सीजफायर को लेकर ट्रंप का दावा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप﻿ ने अपने अनुभव का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने कई वैश्विक युद्ध सुलझाए हैं. यह बयान ऐसे वक्त आया है जब दोनों देशों के बीच संघर्षविराम खत्म हो रहा है, लेकिन वार्ता दोहा में होने वाली है.

डोनाल्ड ट्रंप लगातार कहते रहे हैं कि उन्हें जंग रुकवाना अच्छा लगता है. (File Photo)
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप﻿ ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष को उनके लिए "आसानी से" सुलझाना संभव है. यह बात उन्होंने व्हाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की﻿ के साथ एक वर्किंग लंच के दौरान कही. ट्रंप ने बताया कि अभी उनका ध्यान अमेरिका चलाने पर है, लेकिन उन्हें युद्ध सुलझाने में आनंद आता है क्योंकि वे लोगों की जान बचाना चाहते हैं.

राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अपनी पूर्व कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई वैश्विक युद्ध सुलझाए हैं और लाखों जिंदगियां बचाई हैं. ट्रंप ने दावा कि कि उन्होंने आठ युद्ध सुलझाए हैं, जिनमें रवांडा, कांगो और भारत-पाकिस्तान संघर्ष भी शामिल हैं. उन्होंने यह भी कहा कि हर बार जब उन्होंने युद्ध सुलझाया तो कहा गया कि उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

ट्रंप ने नोबेल प्राइज पर क्या कहा?

ट्रंप ने कहा कि अब उनके लिए इन पुरस्कारों की कोई अहमियत नहीं है, बल्कि जान बचाना उनकी प्राथमिकता है. साथ ही उन्होंने 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार﻿ वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरोना माचाडो को दिया जाने का भी जिक्र किया, जिन्होंने अपने भाषण में ट्रंप के लोकतांत्रिक समर्थन की प्रशंसा की और आंशिक रूप से यह पुरस्कार उन्हें समर्पित किया.

पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच संघर्षविराम

यह बयान ऐसे समय आया है जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा संघर्ष के बाद 48 घंटे के संघर्षविराम की अवधि समाप्त हो चुकी है लेकिन कुछ सूत्रों ने इसका विस्तार बताया है.

वहीं, तालिबान ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने पक्तिका प्रांत के कई जिलों में हवाई हमले किए हैं, जिससे संघर्षविराम टूट गया है और दोनों पक्ष दोहा में समाधान के लिए मिलने वाले हैं.

