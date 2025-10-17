scorecardresearch
 

Feedback

क्या चीन-अमेरिका के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघल रही? ट्रंप ने दिए संकेत, जल्द करेंगे जिनपिंग से मुलाकात

ट्रंप ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से मिलने का कोई कारण ही नहीं है. ट्रंप ने पिछले हफ्ते अमेरिका इंपोर्ट होने वाले चीन के सभी सामानों पर 100 फीसदी टैरिफ लगा दिया था.

Advertisement
X
चीन पर नरमी के दिए डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत (Photo: PTI)
चीन पर नरमी के दिए डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत (Photo: PTI)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुष्टि की है वह बहुत जल्द चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने जा रहे हैं. दोनों नेताओं की दो हफ्ते के भीतर यह मुलाकात होगी. इसस चीन और अमेरिका के बीच तनाव कम होने के संकेत मिल रहे हैं.

ट्रंप ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से मिलने का कोई कारण ही नहीं है. ट्रंप ने पिछले हफ्ते अमेरिका इंपोर्ट होने वाले चीन के सभी सामानों पर 100 फीसदी टैरिफ लगा दिया था.

ट्रंप ने फॉक्स बिजनेस नेटवर्क को दिए इंटरव्यू में कहा था कि टैरिफ लंबे समय तक रहने वाला नहीं है लेकिन टैरिफ तो टैरिफ है. उन्होंने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया.

सम्बंधित ख़बरें

He Weidong, Xi Jinping,
चीन में खलबली! जिनपिंग ने अपने करीबी टॉप जनरल को ही हटा दिया, गंभीर है वजह 
us on china visit of delegates in september
US वित्त मंत्री का China के अधिकारी पर हमला, बोले... 
US Vs China On Soyabean
चीन के कदम पर भड़के ट्रंप, बोले- 'ये आर्थिक हमले जैसा, जानबूझकर...' 
Pakistan taliban fight, xi jinping,
तालिबान-पाकिस्तान में दोस्ती कराने चले थे जिनपिंग और बढ़ गई दुश्मनी! अब क्या कह रहा चीन? 
ट्रंप ने की शी जिनपिंग की तारीफ.
टैरिफ वॉर के बीच ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति की तारीफ की, बोले- जिनपिंग 'सख्त और स्मार्ट' हैं 

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें लगता है कि चीन के साथ सबकुछ ठीक हो जाएगा. उन्होंने जिनपिंग से जल्द मिलने की उम्मीद जताई थी. हम दो हफ्तों में मिलने जा रहे हैं.

ट्रंप ने चीन पर क्या आरोप लगाया था?

यह बयान दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव के बीच आया. पिछले हफ्ते ट्रंप ने बीजिंग पर आरोप लगाया था कि वह रेयर अर्थ सामानों के निर्यात पर नियंत्रण कर दुनिया को बंदी बनाने की कोशिश कर रहा है. 

Advertisement

ट्रंप ने कहा था कि दुनिया को बंधक बनाने की इजाजत चीन को किसी भी तरह नहीं दी जानी चाहिए. चीन दुनियाभर के देशों को पत्र भेजकर बता रहा है कि किन-किन तत्वों के निर्यात पर रोक लगाई जाएगी. ट्रंप ने कहा कि मैंने चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से इस पर बात करने की जरूरत महसूस नहीं की है. मेरी इसी महीने जिनपिंग से मुलाकात करने की योजना थी लेकिन लगता है कि इसकी जरूरत नहीं रह गई है. अब शायद मैं उनसे मुलाकात नहीं करूंगा. 

बता दें कि चीन ने हाई-टेक उत्पादों के निर्माण के लिए आवश्यक रेयर अर्थ और दूसरी चीजों के निर्यात पर नियंत्रण और कड़े कर दिए हैं. यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है, जब अमेरिका के साथ चीन की व्यापार वार्ता जारी है. दुनिया के लगभग 90 फीसदी रेयर अर्थ की प्रोसेसिंग चीन में होती है, जिनका इस्तेमाल सोलर पैनल से लेकर स्मार्टफोन तक में होता है. दरअसल रेयर अर्थ मिनरल्स 17 मैटेलिक तत्वों का समूह हैं, जो कई हाई टेक उत्पादों के लिए जरूरी होता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement