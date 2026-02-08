'मलेशिया से संबंध नई ऊंचाई पर...', PM इब्राहिम संग द्विपक्षीय वार्ता में बोेले प्रधानमंत्री मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय आधिकारिक दौरे पर मलेशिया पहुंचे हैं. अगस्त 2024 में दोनों देशों के रिश्तों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा मिलने के बाद यह उनका पहला दौरा है, जिसे द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने की कोशिशों के रूप में देखा जा रहा है. कुआलालंपुर पहुंचने पर पीएम मोदी का स्वागत मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने खुद एयरपोर्ट पर किया. पीएम मोदी ने यहां भारतीय नागरिकों से भी मुलाकात की.
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की मौजूदगी में भारत और मलेशिया के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापनों (MoUs) का आदान-प्रदान किया गया. यह कदम दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों और साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "आज हमारा सहयोग कृषि और मैन्युफैक्चरिंग से लेकर स्वच्छ ऊर्जा और सेमीकंडक्टर तक हर क्षेत्र में गहरा हो रहा है. हम कौशल विकास और क्षमता निर्माण में भी महत्वपूर्ण साझेदार हैं. हमारा रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी लगातार मजबूत हो रहा है. मैं आपको आसियान की सफल अध्यक्षता के लिए एक बार फिर बधाई देता हूं. हमें विश्वास है कि मलेशिया के सहयोग से आसियान के साथ हमारे संबंध और गहरे तथा व्यापक होंगे. हमारे रिश्तों की असली ताकत लोगों के बीच के संबंधों में है. भारतीय मूल के लगभग 30 लाख मलेशियाई नागरिक हमारे दोनों देशों के बीच जीवंत सेतु हैं."
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "कल (शनिवार को) मुझे आपके साथ प्रवासी भारतीयों के सदस्यों से मिलने का अवसर भी मिला. यह मेरे लिए बहुत विशेष अनुभव था, और मैंने देखा कि प्रवासी समुदाय के बीच आपके प्रति व्यक्तिगत सम्मान और स्नेह कितना गहरा है, जो कल साफ दिखाई दिया. मुझे गर्व की अनुभूति हुई. आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में मित्र देशों का सहयोग बेहद महत्वपूर्ण है. हमारा दृढ़ विश्वास है कि भारत और मलेशिया की समृद्धि आपस में जुड़ी हुई है. वैश्विक अस्थिरता के इस माहौल में, समुद्री पड़ोसी होने के नाते भारत और मलेशिया के लिए हमारे संबंधों की पूरी क्षमता का उपयोग करना आवश्यक है. आज मेरी यात्रा का मुख्य संदेश बिल्कुल स्पष्ट है - भारत मलेशिया के साथ मिलकर हमारे संबंधों को नए स्तर पर ले जाना चाहता है और हर संभव क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करना चाहता है."
- मलेशिया में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "मैं (मलेशिया पीएम इब्राहिम) आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं. आपने जिस तरह मेरा और मेरे प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया और इन कुछ घंटों में परंपरागत रीति-रिवाजों से आगे बढ़कर जिस खूबसूरती से मलेशियाई जीवन की झलक दिखाई, और जिस उत्कृष्ट तरीके से आपने हर व्यवस्था की - वह हमेशा हमारी यादों में रहेगा. इसके लिए मैं आपका सच्चे दिल से और विशेष धन्यवाद करता हूं."
- मलेशिया के कुआलालंपुर में प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच उत्कृष्ट संबंध स्थापित हुए हैं. उन्होंने बताया कि कुछ मुद्दों पर टीमों को काम करने की जरूरत है और सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की उम्मीद जताई. उन्होंने PM मोदी के इस दौरे को व्यक्तिगत रूप से भी महत्वपूर्ण बताया.
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान अपना संबोधन दिया.
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया के पुत्राजाया स्थित पेरदाना पुत्रा में औपचारिक स्वागत की झलक साझा करते हुए कहा कि भारत और मलेशिया के बीच भरोसे, दोस्ती और साझा आकांक्षाओं पर आधारित साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है. दोनों देशों के संबंधों को और गहराई देने पर जोर दिया गया.
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रविवार को यहां परदाना पुत्र बिल्डिंग में औपचारिक स्वागत और गार्ड ऑफ ऑनर हुआ. यह मलेशिया के उनके दो दिन के ऑफिशियल दौरे का हिस्सा है.