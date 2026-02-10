scorecardresearch
 
अब पाकिस्तानियों को AI का सपना दिखाने लगे शहबाज शरीफ

कर्ज संकट के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ ने 2030 तक AI में $1 बिलियन निवेश, AI करिकुलम, 1000 पीएचडी स्कॉलरशिप और युवाओं को AI एक्सपर्ट बनाने का ऐलान किया.

शहबाज शरीफ ने एआई पर सरकार का प्लान साझा किया. (Photo: Reuters)
पाकिस्तान भारी कर्ज में डूबा हुआ है. इस बीच प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ पाकिस्तानी नागरिकों को एआई का सब्जबाग दिखा रहे हैं. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 2030 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में 1 बिलियन यूएस डॉडर का इन्वेस्टमेंट करेगा, जिससे 'AI-इकोसिस्टम' बनाया जा सके.

9 से 15 फरवरी तक होने वाले इंडस AI वीक 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए, शहबाज़ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान AI में दुनिया के साथ जुड़ने के लिए तैयार है और युवाओं को IT टेक्नीशियन से AI एक्सपर्ट बनाने में मदद करने के लिए प्रोग्राम शुरू करेगा.

उन्होंने कहा, "पाकिस्तान सरकार 2030 तक AI में $1 बिलियन इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, जो हमारे देश में AI इकोसिस्टम बनाने में बहुत मदद करेगा."

कश्मीर में भी लागू होगा प्लान...

पीएम शरीफ ने कहा कि AI करिकुलम न सिर्फ़ सभी फ़ेडरली कंट्रोल्ड या चलाए जाने वाले स्कूलों में बल्कि पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर इलाके के सभी स्कूलों में शुरू किया जाएगा. यह प्लान बलूचिस्तान के दूर-दराज़ के हिस्सों में लागू किया जाएगा.

उन्होंने भरोसा जताया कि यह इवेंट देश के टेक्नोलॉजी लैंडस्केप के लिए "गेम चेंजर" होगा. प्रधानमंत्री ने 2030 तक देश भर के स्टूडेंट्स को AI में 1,000 पूरी तरह से फंडेड PhD स्कॉलरशिप देने का भी ऐलान किया, जिसका मकसद पाकिस्तान का 'वर्ल्ड-क्लास रिसर्च सेंटर पूरी तरह से कैपेसिटी वाला' बनाना है.

यह भी पढ़ें: शहबाज शरीफ की भारत ने कर दी बोलती बंद... कश्मीर पर करने चले थे ड्रामा

शहबाज शरीफ ने आगे कहा कि सरकार का मकसद युवाओं को मज़बूत बनाना है, जो उनके मुताबिक देश की कुल आबादी का 60 परसेंट हैं. उन्होंने कहा, "आखिर में, हम दस लाख नॉन-IT प्रोफ़ेशनल्स को AI स्किल्स में ट्रेन करने के लिए एक नेशनवाइड प्रोग्राम शुरू करेंगे, जिससे वे प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें और अपनी रोज़ी-रोटी बेहतर कर सकें."

यह डेवलपमेंट ऐसे वक्त में हुआ है, जब हाल ही में पाकिस्तान के IT एक्सपोर्ट में ज़बरदस्त ग्रोथ हुई है. FY2025–26 (जुलाई-दिसंबर) की पहली छमाही में, कुल IT एक्सपोर्ट $2.24 बिलियन तक पहुंच गया, जिसमें दिसंबर में महीने का आंकड़ा $437 मिलियन तक पहुंच गया, जो साल-दर-साल 26% की बढ़ोतरी है.

---- समाप्त ----
