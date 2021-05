म्यूजियम के लिए है PAK का परमाणु बम? कश्मीर-फिलिस्तीन की आजादी के लिए करें इस्तेमाल: पाक सांसद

फिलस्‍तीन पर इजरायली हमले के बीच पाकिस्‍तानी सांसद मौलाना चित्राली ने इमरान सरकार से कहा कि इजरायल के खिलाफ जिहाद ही एकमात्र उपाय है. इतना ही नहीं उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए भड़काऊ अंदाज में कहा कि फिलिस्‍तीन और कश्‍मीर की आजादी के लिए सरकार परमाणु बम और मिसाइलों का इस्‍तेमाल करने से नहीं हिचके. चित्राली ने कहा, 'हमने परमाणु बम क्‍या म्‍यूजियम में देखने के लिए बनाए हैं? अगर हम फिलिस्‍तीन और कश्‍मीर को आजाद नहीं करा सकते हैं तो हमें मिसाइल, परमाणु बम या विशाल सेना की कोई जरूरत नहीं है.'

वह यहीं नहीं रुके और पाकिस्तान से अपील करते हुए कहा कि सरकार को यूहदी मुल्क पर परमाणु बम से हमला करना चाहिए. उन्होंने कहा कि क्या हमने परमाणु बम और मिसाइल बच्चों को दिखाने के लिए बनाया है? अगर हम कश्मीर और फिलिस्तीन को बचाना चाहते हैं तो हमें इसका इस्तेमाल करना होगा. नहीं तो मुस्लिम देशों पर धीरे धीरे शिकंजा कसता रहेगा.

Member national assembly Maulana Chitrali says jihad against Israel is the only option for Pakistan. “We made atom bomb to showcase it in the museum? We don’t need missiles, atomic bombs or a huge army if they can’t be used to liberate Palestine and Kashmir." pic.twitter.com/TDOVbi2zZY