'वंडर वुमन' पर भड़कीं पोर्न स्टार मिया खलीफा, बताया- 'नरसंहार समर्थक'

वंडर वुमन एक्ट्रेस गैल गडोट इजरायल-फिलीस्तीन जंग पर अपनी चुप्पी तोड़ने के बाद से चर्चा में हैं. एक्ट्रेस ने इजरायल के समर्थन में पोस्ट शेयर किया था. उनके इस पोस्ट के बाद कई लोगों ने उनकी आलोचना की. अब इस कतार में पोर्न स्टार मिया खलीफा का नाम भी जुड़ गया है. लगातार फिलीस्तीन के सपोर्ट में बोल रहीं मिया ने गैल गडॉट पर निशाना साधा है.

मिया ने ट्वीट किया- 'हमने #SynderCut मांगी थी ना कि Genocide Barbie'. गैल गडोट को Genocide Barbie नाम देकर मिया ने साफ तौर पर उन्हें इजरायल-फिलिस्तीन के बीच नरसंहार का समर्थक कह दिया है. मिया के इस ट्वीट पर यूजर्स का मिला-जुला रिएक्शन देखने को मिल रहा है. जहां कुछ लोगों ने मिया को सही बताया तो वहीं कुछ ने उन्हें गलत कहा है. एक यूजर ने गैल गडोट के पक्ष मे लिखा- 'गैल गडोट ने असल में शांति और दोनों जगहों के बीच समाधान की मांग की है. वह दुनिया के बाकी लोगों की तरह ही इसी चीज में यकीन रखती है.'

मालूम हो कि गैल गडोट ने पोस्ट में लिखा- 'मेरा देश युद्ध में खड़ा है ये देख कर मेरा दिल टूट रहा है. मुझे अपने पर‍िवार, दोस्त और मेरे लोगों के लिए चिंता होती है. ये एक ऐसी चाल है जो लंबे समय से चल रही है. इजरायल एक आजाद और सुरक्ष‍ित देश के तौर पर रहने का हकदार है. हमारे पड़ोसी भी ये हक रखते हैं. मैं पीड़‍ितों और उनके पर‍िवार के लिए दुआ करती हूं. मैं इसके खत्म होने की दुआ करती हूं. मैं दुआ करती हूं कि हमारे लीडर्स कोई समाधान निकालें ताकि हम एक-दूसरे के नजदीक शांतिपूर्वक रह सकें. मैं बेहतर दिनों की दुआ करती हूं.'

यौन शोषण का लगा था इल्जाम, हॉलीवुड एक्टर को हुई 3 साल की जेल

we asked for the #SnyderCut, not Genocide Barbie https://t.co/5fsREpiqkR