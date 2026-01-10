'नेतन्याहू को उठाकर ले जाओ...', PAK के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की ट्रंप को सलाह!

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि अमेरिका को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को किडनैप कर लेना चाहिए.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पाकिस्तान अनटोल्ड हैंडल से वायरल इस शॉर्ट वीडियो क्लिप में ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि अगर अमेरिका मानवता में विश्वास करता है तो वह नेतन्याहू को अगवा कर ले. हालांकि, अभी तक इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं हो सकी है.

गाजा संकट को लेकर ख्वाजा आसिफ नेतन्याहू की आलोचना करते नजर आ रहे हैं और उन्हें मानवता का सबसे बड़ा अपराधी बता रहे हैं. वह इस वीडियो में कह रहे हैं कि अगर अमेरिका मानवाधिकारों को तवज्जो देता है तो उसे नेतन्याहू को पकड़कर उसे सजा देनी चाहिए.

इस वायरल क्लिपिंग पर लिखा हुआ है कि तुर्की भी नेतन्याहू को उठा सकता है और पाकिस्तानियों को दुआ करनी चाहिए कि ऐसा हो. बता दें कि अमेरिका ने हाल ही में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अगवा कर लिया था और उन्हें अमेरिकी सेना उन्हें अपने साथ अमेरिका ले गई थी. अमेरिका में मादुरो और उनकी पत्नी पर मामला दर्ज कर लिया गया है.

