यूनुस सरकार से पैरवी कराने के लिए हादी को दिए पैसे, संदिग्ध हत्यारे का नया वीडियो आया सामने

बांग्लादेश के भारत विरोधी छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी बताए जा रहे फैसल करीम मसूद ने 24 घंटे के भीतर ही दूसरा वीडियो जारी किया है. मसूद ने वीडियो जारी कर बांग्लादेश पुलिस के दावों को झूठा बताया है.

फैसल करीम मसूद ने वीडियो जारी कर कहा कि वह दुबई में है और उसने अपनी कंपनी के लिए यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के अधिकारियों से लॉबिंग करवाने के लिए हादी को पैसे दिए थे. मसूद ने हादी की हत्या में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया.

हालांकि, ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस का कहना है कि उस्मान हादी की हत्या के बाद फैसल करीम मसूद हलुआघाट सीमा के जरिए चुपचाप भारत में घुस गया था. इसके विपरीत, वीडियो में मुख्य आरोपी फैसल खुद को दुबई में होने का दावा करता दिख रहा है.

इस वीडियो को बांग्लादेशी पत्रकार सलाह उद्दीन शोएब चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट किया है. इस वीडियो में मसूद ने कहा कि हादी की हत्या को लेकर उस पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं. उसने कहा कि मैं किसी भी तरह से न पहले और न ही बाद में इस मामले में शामिल रहा हूं. यह पूरी तरह से झूठ है.

मसूद और हादी के बीच क्या थे संबंध?

वीडियो में फैसल मसूद ने खुद को एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और व्यवसायी बताया. उसने कहा कि जुलाई में हुए छात्र आंदोलन के बाद उसकी आईटी कंपनी को भारी नुकसान हुआ था. इसी आंदोलन के चलते अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार सत्ता से बाहर हो गई थी.

मसूद के अनुसार, इसके बाद उसने सरकारी परियोजनाओं और आईटी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में मदद के लिए उस्मान हादी से संपर्क किया. उसने कहा कि जब मैंने उससे बात की, तो उसने भरोसा दिलाया कि मुझे काम मिल जाएगा. उसने पांच लाख टका मांगे, जो मैंने उसे दे दिए.

मसूद ने कहा कि यह रकम मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के दफ्तरों में लॉबिंग के लिए दी गई थी. मसूद ने आगे दावा किया कि बाद में उनका संबंध सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक गतिविधियों तक फैल गया. उसके अनुसार, हादी ने उससे यूनुस सरकार से जुड़े कार्यक्रमों के लिए स्वयंसेवक जुटाने में मदद मांगी थी.

बता दें कि पिछले 24 घंटे में यह दूसरी बार है जब मसूद ने वीडियो जारी कर हादी की हत्या के आरोपों को खारिज किया है और दुबई में होने का दावा दोहराया है. इससे पहले जारी संदेश में उसने दावा किया था कि हादी की हत्या जमात-शिबिर से जुड़े लोगों ने की हो सकती है.

उसने कहा कि मैंने हादी की हत्या नहीं की. मुझे और मेरे परिवार को झूठे तरीके से फंसाया जा रहा है. मैं इस ‘विच-हंट’ से खुद को बचाने के लिए दुबई आया हूं. हादी जमात की ही उपज था, संभव है कि जमातियों ने ही यह हत्या की हो. मसूद ने दोहराया कि हादी से उसका रिश्ता पूरी तरह पेशेवर था और उसने सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिलने के वादे के बदले राजनीतिक चंदा दिया था.

