समंदर में भागता वेनेजुएला का तेल भरा जहाज, पीछा करती US आर्मी, ट्रंप बोले- इसे भी पकड़ेंगे

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ-साफ और स्पष्ट रूप से कहा है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के लिए ये 'समझदारी' होगी कि वह कुर्सी छोड़ दें. नहीं तो वह आखिरी बार सख्ती दिखा पाएंगे. ट्रंप की चेतावनी तब आई है जब वाशिंगटन वेनेजुएला के तेल शिपमेंट को निशाना बनाते हुए नौसैनिक नाकाबंदी अभियान को तेज कर दिया है.

इस बीच अमेरिकी सेना कैस्पियन सागर में वेनेजुएला के तीसरे तेल से भरे जहाज को जब्त करने के लिए इसका पीछा कर रही है. ट्रंप ने कहा कि उनकी सेना इस जहाज को भी जब्त करेगी.

फ्लोरिडा में उनके घर पर पत्रकारों से ट्रंप से पूछा कि क्या अमेरिका की बढ़ती मिलिट्री मौजूदगी और धमकियों का मकसद एक दशक से ज़्यादा समय बाद मादुरो को पद से हटाना है. ट्रंप ने कहा, "यह उन पर निर्भर करता है कि वह क्या करना चाहते हैं." "मुझे लगता है कि उनके लिए ऐसा करना समझदारी (स्मार्ट मूव) होगी." ट्रंप के इस बयान से ये भी स्पष्ट हुआ है कि अमेरिका वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन चाहता है.

यह आखिरी बार होगा...

उन्होंने इस बात के बाद एक चेतावनी भी दी और कहा कि अगर मादुरो ने "सख्ती दिखाने" का फैसला किया, तो यह "आखिरी बार होगा जब वह सख्ती दिखा पाएंगे."

उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि अमेरिका वेनेजुएला के तट से हाल के हफ्तों में ज़ब्त किए गए तेल को रख सकता है और शायद बेच भी सकता है, और कहा कि अमेरिका ज़ब्त किए गए जहाज़ों को भी रखेगा. ट्रंप ने कहा, "हो सकता है हम इसे बेच दें, हो सकता है हम इसे रख लें." ट्रंप ने कहा कि इसका इस्तेमाल अमेरिका के स्ट्रेटेजिक रिजर्व को फिर से भरने के लिए किया जा सकता है.

धमकी देने के बजाए...

ट्रंप की इस धमकी का मदुरो ने कुछ ही घंटों में जवाब दिया. ट्रंप की टिप्पणियों को खारिज कर दिया वेनेजुएला ने अमेरिकी राष्ट्रपति से देश के अंदरूनी मामलों पर ध्यान देने का आग्रह किया. सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित एक भाषण में वेनेजुएला के नेता ने कहा कि ट्रंप के लिए किसी दूसरे देश को धमकी देने के बजाय अपने देश की आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों पर ध्यान देना "बेहतर होगा".

मदुरो ने कहा, "अगर वह अपने देश में आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर ध्यान दें तो उनके लिए बेहतर होगा, और अगर वह अपने देश के मामलों का ध्यान रखें तो दुनिया में भी उनके लिए बेहतर होगा."

इस जहाज को भी पकड़ेंगे

ट्रंप ने अपनी वेनेजुएला को अपनी धमकी तब दी जब सोमवार को U.S. कोस्ट गार्ड ने दूसरे दिन भी एक ऐसे ऑयल टैंकर का पीछा करना जारी रखा, जिस पर बैन लगा हुआ है और जिसे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन "डार्क फ्लीट" का हिस्सा बताता है.

रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला इस टैंकर का इस्तेमाल U.S. बैन से बचने के लिए कर रहा है. व्हाइट हाउस के अनुसार यह टैंकर झूठे झंडे (फाल्स फ्लैग )के नीचे चल रहा है और उस पर U.S. कोर्ट का जब्त करने का आदेश है.

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, "यह जहाज आगे बढ़ रहा है और हम इसे भी पकड़ लेंगे."

यह तीसरा टैंकर है जिसका U.S. कोस्ट गार्ड पीछा कर रहा है़. अमेरिका ने शनिवार को पनामा के झंडे वाले एक जहाज जिसका नाम सेंचुरीज था, को ज़ब्त किया था. अमेरिकी अधिकारियों ने कहा था कि यह वेनेजुएला के शैडो फ्लीट का हिस्सा था.

कोस्ट गार्ड ने नेवी की मदद से 10 दिसंबर को पनामा में रजिस्टर्ड एक बैन वाले टैंकर, जिसका नाम स्किपर था, को ज़ब्त किया था, जो उन टैंकरों के शैडो फ्लीट का भी हिस्सा था. अमेरिका का कहना है कि वे बैन वाले कार्गो को ले जाने के लिए कानून के दायरे से बाहर काम करते हैं.

ट्रंप प्रशासन ने निकोलस मादुरो सरकार पर ड्रग तस्करी के आरोपों के तहत दबाव बढ़ाया है, जिसमें कैरिबियन सागर में दर्जनों कथित ड्रग-स्मगलिंग नावों पर घातक हमले किए गए, जिनमें 100 से अधिक लोग मारे गए. अमेरिका ने वेनेजुएला से जुड़े कई ऑयल टैंकरों को जब्त किया है और सभी प्रतिबंधित टैंकरों की नाकाबंदी की घोषणा की है. इसके अलावा अमेरिकी नौसेना की बड़े पैमाने पर तैनाती, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल है, ने युद्ध की आशंका बढ़ा दी है.



