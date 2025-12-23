scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

समंदर में भागता वेनेजुएला का तेल भरा जहाज, पीछा करती US आर्मी, ट्रंप बोले- इसे भी पकड़ेंगे

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को कहा है कि वह 'समझदारी' दिखाते हुए कुर्सी छोड़ दें. ट्रंप ने कहा कि अगर मादुरो सख्ती दिखाने की बात करते हैं तो वह आखिरी बार सख्ती दिखा पाएंगे.

Advertisement
X
ट्रंप ने कहा है कि मादुरो अब आखिरी बार सख्ती दिखा पाएंगे (Photo: ITG)
ट्रंप ने कहा है कि मादुरो अब आखिरी बार सख्ती दिखा पाएंगे (Photo: ITG)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ-साफ और स्पष्ट रूप से कहा है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के लिए ये 'समझदारी' होगी कि वह कुर्सी छोड़ दें. नहीं तो वह आखिरी बार सख्ती दिखा पाएंगे. ट्रंप की चेतावनी तब आई है जब वाशिंगटन वेनेजुएला के तेल शिपमेंट को निशाना बनाते हुए नौसैनिक नाकाबंदी अभियान को तेज कर दिया है.

इस बीच अमेरिकी सेना कैस्पियन सागर में वेनेजुएला के तीसरे तेल से भरे जहाज को जब्त करने के लिए इसका पीछा कर रही है. ट्रंप ने कहा कि उनकी सेना इस जहाज को भी जब्त करेगी.

फ्लोरिडा में उनके घर पर पत्रकारों से ट्रंप से पूछा कि क्या अमेरिका की बढ़ती मिलिट्री मौजूदगी और धमकियों का मकसद एक दशक से ज़्यादा समय बाद मादुरो को पद से हटाना है. ट्रंप ने कहा, "यह उन पर निर्भर करता है कि वह क्या करना चाहते हैं." "मुझे लगता है कि उनके लिए ऐसा करना समझदारी (स्मार्ट मूव) होगी." ट्रंप के इस बयान से ये भी स्पष्ट हुआ है कि अमेरिका वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन चाहता है. 

सम्बंधित ख़बरें

US military helicopters spotted in Puerto Rico after Donald Trump warned of a ground attack on Venezuela
वेनेजुएला वॉर शुरू? ट्रंप के ऐलान के बाद प्यूर्टो रिको में दिखे अमेरिकी विमान
trump and Venezuela clash
'वेनेजुएला युद्धपोतों से घिर चुका है...', ट्रंप ने दी बैटल वॉर्निंग, मादुरो सरकार आतंकी संगठन घोषित
US labels Venezuela’s Cartel de los Soles a terrorist organisation, links it to President Nicolas Maduro
वेनेजुएला पर हमले की धमकी के बीच ट्रंप का बड़ा खुलासा, राष्ट्रपति निकोलस मादुरो से की बात
US Coast Guard Pursues Another Venezuela-Linked Oil Tanker
US ने समुद्र में की वेनेजुएला की घेराबंदी, तीसरे ऑयल टैंकर पर बोला धावा, दो कर चुका है जब्त
us going inside venezuela 3 reasons trump troops buildup
US का एक और शिप पर हमला, 4 की मौत... अब ऑयल टैंकरों को एस्कॉर्ट कर रही वेनेजुएला की नेवी

यह आखिरी बार होगा...

उन्होंने इस बात के बाद एक चेतावनी भी दी और कहा कि अगर मादुरो ने "सख्ती दिखाने" का फैसला किया, तो यह "आखिरी बार होगा जब वह सख्ती दिखा पाएंगे."

Advertisement

उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि अमेरिका वेनेजुएला के तट से हाल के हफ्तों में ज़ब्त किए गए तेल को रख सकता है और शायद बेच भी सकता है, और कहा कि अमेरिका ज़ब्त किए गए जहाज़ों को भी रखेगा. ट्रंप ने कहा, "हो सकता है हम इसे बेच दें, हो सकता है हम इसे रख लें." ट्रंप ने कहा कि इसका इस्तेमाल अमेरिका के स्ट्रेटेजिक रिजर्व को फिर से भरने के लिए किया जा सकता है. 

धमकी देने के बजाए...

ट्रंप की इस धमकी का मदुरो ने कुछ ही घंटों में जवाब दिया. ट्रंप की टिप्पणियों को खारिज कर दिया वेनेजुएला ने अमेरिकी राष्ट्रपति से देश के अंदरूनी मामलों पर ध्यान देने का आग्रह किया. सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित एक भाषण में वेनेजुएला के नेता ने कहा कि ट्रंप के लिए किसी दूसरे देश को धमकी देने के बजाय अपने देश की आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों पर ध्यान देना "बेहतर होगा".

मदुरो ने कहा, "अगर वह अपने देश में आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर ध्यान दें तो उनके लिए बेहतर होगा, और अगर वह अपने देश के मामलों का ध्यान रखें तो दुनिया में भी उनके लिए बेहतर होगा."

इस जहाज को भी पकड़ेंगे

ट्रंप ने अपनी वेनेजुएला को अपनी धमकी तब दी जब सोमवार को U.S. कोस्ट गार्ड ने दूसरे दिन भी एक ऐसे ऑयल टैंकर का पीछा करना जारी रखा, जिस पर बैन लगा हुआ है और जिसे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन "डार्क फ्लीट" का हिस्सा बताता है.

Advertisement

रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला इस टैंकर का इस्तेमाल U.S. बैन से बचने के लिए कर रहा है. व्हाइट हाउस के अनुसार यह टैंकर झूठे झंडे (फाल्स फ्लैग )के नीचे चल रहा है और उस पर U.S. कोर्ट का जब्त करने का आदेश है.

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, "यह जहाज आगे बढ़ रहा है और हम इसे भी पकड़ लेंगे."

यह तीसरा टैंकर है जिसका U.S. कोस्ट गार्ड पीछा कर रहा है़. अमेरिका ने शनिवार को पनामा के झंडे वाले एक जहाज जिसका नाम सेंचुरीज था, को ज़ब्त किया था.  अमेरिकी अधिकारियों ने कहा था कि यह वेनेजुएला के शैडो फ्लीट का हिस्सा था.

कोस्ट गार्ड ने नेवी की मदद से 10 दिसंबर को पनामा में रजिस्टर्ड एक बैन वाले टैंकर, जिसका नाम स्किपर था, को ज़ब्त किया था, जो उन टैंकरों के शैडो फ्लीट का भी हिस्सा था. अमेरिका का कहना है कि वे बैन वाले कार्गो को ले जाने के लिए कानून के दायरे से बाहर काम करते हैं. 

ट्रंप प्रशासन ने निकोलस मादुरो सरकार पर ड्रग तस्करी के आरोपों के तहत दबाव बढ़ाया है, जिसमें कैरिबियन सागर में दर्जनों कथित ड्रग-स्मगलिंग नावों पर घातक हमले किए गए, जिनमें 100 से अधिक लोग मारे गए. अमेरिका ने वेनेजुएला से जुड़े कई ऑयल टैंकरों को जब्त किया है और सभी प्रतिबंधित टैंकरों की नाकाबंदी की घोषणा की है. इसके अलावा अमेरिकी नौसेना की बड़े पैमाने पर तैनाती, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल है, ने युद्ध की आशंका बढ़ा दी है. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement