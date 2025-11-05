scorecardresearch
 

Feedback

'वॉल्यूम बढ़ाएं...', ममदानी की विक्ट्री स्पीच में हिंदी गाने की धूम, ट्रंप को करारा जवाब; Video

भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी मेयर चुनाव का चुनाव जीत लिया है. उनकी यह जीत बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि ट्रंप ने उन्हें हराने की पुरजोर कोशिश की थी. ममदानी ने अपनी विक्ट्री स्पीच में ट्रंप को करारा जवाब दिया और जिस तरीके से अपनी स्पीच का अंत किया, उसकी काफी तारीफ हो रही है.

Advertisement
X
जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी मेयर का चुनाव जीत लिया है (Photo: Reuters)
जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी मेयर का चुनाव जीत लिया है (Photo: Reuters)

भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी मेयर चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल की है. उनकी यह जीत बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि उनके सामने निर्दलीय उम्मीदवार और पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो मैदान में थे जिन्हें ट्रंप का भारी समर्थन हासिल था. इस पूरे चुनाव के दौरान ट्रंप लगातार ममदानी को धमकी देते दिखे और हाल ही में उन्होंने कहा था कि अगर ममदानी जीतते हैं तो वो न्यूयॉर्क शहर को दी जानी वाली फेडरल फंडिंग में भारी कटौती करेंगे. ट्रंप की धमकियों और पूरी ताकत लगा देने के बावजूद भी ममदानी जीते हैं और इस जीत को उन्होंने बड़े ही शानदार अंदाज में सेलिब्रेट किया है जिसमें भारत की झलक दिखी है.

जीत के बाद ममदानी ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए भाषण दिया जिसमें ट्रंप की खूब आलोचना की. जोहरान ममदानी ने अपने भाषण के दौरान ट्रंप की लगातार धमकियों का जवाब देते हुए कहा कि उनके पास अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए सिर्फ चार शब्द हैं- थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए (Turn the volume up).

ममदानी ने अपने भाषण का अंत बॉलीवुड की फिल्म धूम के टाइटल ट्रैक 'धूम मचाले' के साथ किया जिसके बजते ही समर्थकों का जोश और हाई हो गया. ममदानी भाषण के बाद समर्थकों की तरफ हाथ हिलाते दिखे और उनके समर्थकों ने भी उसी अंदाज में उन्हें हाथ हिलाकर जवाब दिया. 

सम्बंधित ख़बरें

सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड तक दिखी ज़ोहरान ममदानी की मौजूदगी
धमकियों के बावजूद क्यों ज़ोहरान ममदानी को हरा नहीं पाए ट्रंप? 5 फैक्टर 
भारतीय मूल के जोहरान ममदानी अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव जीत चुके. (Photo- AP)
ममदानी की जीत से खफा ट्रंप, क्या वाकई न्यूयॉर्क की फंडिंग रुक सकती है? 
Zohran Mamdani
'हम पुराने से नए दौर की तरफ...', जीत के जश्न में ममदानी ने नेहरू को किया याद 
भारतीय मूल की ग़ज़ाला हाशमी, जेजे सिंह और ज़ोहरान ममदानी ने यूएस लोकल और स्टेट इलेक्शन में जीत दर्जी की
चुनाव US में, जलवा भारतीयों का... ममदानी के अलावा इन्होंने भी लहराया परचम 
न्यूयॉर्क में पड़े 20 लाख से ज्यादा वोट
भारतीय मूल के जोहरान ममदानी बने न्यूयॉर्क के मेयर, ट्रंप की धमकियों के बावजूद ऐतिहासिक जीत 

सोशल मीडिया पर वायरल ममदानी का वीडियो

सोशल मीडिया पर उस पल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बैकग्राउंड में धूम मचाले चल रहा है और ममदानी की पत्नी सीरियाई मूल की कलाकार रमा दुवाजी भी समर्थकों से मिलने आती हैं. वो ममदानी के पास खड़े होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करती हैं. ममदानी उन्हें गले लगाते हैं और गाल पर किस करते हैं. 

Advertisement

इसके बाद ममदानी की मां भारतीय फिल्म मेकर मीरा नायर स्टेज पर आकर अपने बेटे को गले लगाती दिखती हैं. ममदानी के पिता महमूद ममदानी भी स्टेज पर आए और उन्होंने गर्व से अपने बेटे को गले लगाया. जोहरान ममदानी के पिता इंडियन-यूगांडा मूल के हैं और वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं. 

ममदानी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और लोग अपने मेयर की खूब तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा,'जोहरान ममदानी ने अपनी विक्ट्री स्पीच धूम मचाले गाने के साथ खत्म की...यही मेरा मेयर है.'

विक्ट्री स्पीच में जवाहरलाल नेहरू का जिक्र, ट्रंप पर निशाना

जोहरान ममदानी ने अपनी विक्ट्री स्पीच के दौरान भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का प्रमुखता से जिक्र किया.

उन्होंने नेहरू के लोकप्रिय स्पीच 'Tryst witt Destiny' से प्रमुख अंशों का जिक्र करते हुए कहा, 'इतिहास में ऐसा पल बहुत कम आता है जब हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ाते हैं. जब एक युग का अंत होता है और एक राष्ट्र की आत्मा को आवाज मिलती है. आज रात हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ा रहे हैं.'

वहीं, ट्रंप पर निशाना साधते हुए ममदानी ने कहा, 'अगर कोई शहर है जो ट्रंप जैसे नेता को हराना जानता है तो वही शहर है, जहां वो पैदा हुए. किसी तानाशाह को डराने का सबसे अच्छा तरीका है उन हालात को खत्म करना जिसने उसे ताकत दी. यही तरीका है ट्रंप को रोकने का और अगले ट्रंप को भी.' 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    आज का राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Gopalganj Election
    Mahua Chunav
    Alinagar MLA
    Buxar Election
    करियर राशिफल
    लव राशिफल
    Bihar Election Result 2025
    Karakat Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Bihar Election 2025
    Mokama Election
    Advertisement