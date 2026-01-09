'6 महीने पहले पैर में 33 टांके आए थे...' मिनियापोलिस में महिला को शूट करने वाले एजेंट के बचाव में उतरे जेडी वेंस

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने 37 वर्षीय महिला की हत्या करने वाले ICE एजेंट का बचाव किया है. इतना ही नहीं वेंस ने मीडिया को भी जमकर फटकार लगाई है.
मिनियापोलिस में गाड़ी से जा रही महिला को गोली मारने वाले इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट के अधिकारी को लेकर अमेरिका में हंगामा मचा हुआ है. उपराष्ट्रपति वेंस ने आईसीई से जुड़ी गोलीबारी के बारे में झूठ बोलने के लिए मीडिया को फटकार लगाते हुए कहा कि हर कोई इस झूठ को दोहरा रहा है कि वह कोई निर्दोष महिला थी, जो मिनेसोटा में ड्राइव पर निकली थी.
वेंस ने कहा कि आपको खुद पर शर्म आनी चाहिए. आपमें से हर एक को. फेक मीडिया की हेडलाइन में जो बात छोड़ दी गई है, वह यह है कि उसी आईसीई अधिकारी की जान छह महीने पहले एक कार से घसीटे जाने के कारण लगभग जाने वाली थी. उसके पैर में 33 टांके लगे थे. ऐसे में क्या आपको लगता है कि शायद वह किसी के द्वारा गाड़ी से टक्कर मारने के बारे में थोड़ा संवेदनशील होगा?
उपराष्ट्रपति वेंस ने कहा कि मीडिया की हेडलाइन में जो बात छोड़ दी गई है, वह यह है कि वह महिला अमेरिका में एक लीगल अभियान में हस्तक्षेप करने के लिए वहां मौजूद थी. उस हेडलाइन में जो बात छोड़ दी गई है, वह यह है कि वह महिला हमला करने और हमारे आईसीई अधिकारियों के लिए उनका काम करना असंभव बनाने के लिए एक वामपंथी नेटवर्क का हिस्सा थी.
उन्होंने कहा कि अगर मीडिया सच बताना चाहता है, तो उन्हें यह सच बताना चाहिए कि वामपंथी कट्टरपंथियों का एक समूह भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है ताकि अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए वह करना असंभव किया जा सके, जिसके लिए अमेरिकी लोगों ने उन्हें चुनकर सत्ता मे भेजा है. मीडिया में आप लोग इस हमले के बारे में झूठ बोल रहे हैं. वह महिला उस आईसीई एजेंट को अपनी कार से टक्कर मारने की कोशिश कर रही थी, जिस वजह से अधिकारी ने बचाव में गोली चलाई.
अधिकारियों के खिलाफ पूरे राज्य में प्रदर्शन
इस गोलीकांड के बाद पूरे राज्य में भारी विरोध शुरू हो गया है. कई शहरों में प्रदर्शन हुए. घटना स्थल के पास बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और स्थानीय व संघीय अधिकारियों के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया. प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए, सीटी बजाई और पुलिस टेप के पीछे खड़े अधिकारियों पर नाराजगी जताई. यह नजारा लॉस एंजेलिस और शिकागो जैसे शहरों में हुए पहले के इमिग्रेशन विरोध प्रदर्शनों की याद दिला रहा था. प्रदर्शनकारी 'शर्म करो, शर्म करो' और 'मिनेसोटा से आईसीई को बाहर करो' जैसे नारे लगाते दिखे.
ट्रंप ने इमिग्रेशन अधिकारी का बचाव किया
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस गोलीकांड में शामिल इमिग्रेशन अधिकारी का बचाव किया. उन्होंने दावा किया कि महिला ने जानबूझकर एजेंट्स को निशाना बनाया था. एक वीडियो क्लिप शेयर करते हुए ट्रंप ने कहा कि ड्राइवर ने अधिकारी को जानबूझकर और हिंसक तरीके से कुचलने की कोशिश की, जिसके बाद अधिकारी ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई.
ट्रंप ने कहा कि पूरी घटना को देखना बेहद डरावना है. उन्होंने दावा किया कि वीडियो के आधार पर यह विश्वास करना मुश्किल है कि अधिकारी जीवित बच पाया, लेकिन वह अब अस्पताल में भर्ती है और ठीक हो रहा है.